"Краматорск, Бахмут – это Украина": в Донецкой области устроили патриотические митинги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
23 февраля в Донецкой области в Краматорске и Бахмуте устроили патриотические акции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Суспільне".
23 февраля в Донецкой области, в г. Краматорск, расположенном в нескольких километрах от оккупированной территории, началась акция "Краматорск - это Украина". На митинге много государственных флагов и раздается украинская музыка.
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"Мы напуганы. Мы не хотим жить в ДНР, но мы никуда не уходим".
В Бахмуте возле ДК "Мартынова Е." началась такая акция "Бахмут – это Украина", там развернули государственный флаг
Топ комментарии
+26 aleks kyb
показать весь комментарий23.02.2022 19:56
+22 Александр d30dc4a6
показать весь комментарий23.02.2022 20:13
+21 Бандерівець
показать весь комментарий23.02.2022 19:46
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путиным*****... дебиладилетанта" а не злой умысел...я его не оправдываю просто факты говорят о том что Зеленский всё таки не предатель(слава Господу!) - по факту он просто популист и ничего более...но это не гарантия что в его окружении нету предателя...
это все - ЗЕличка !
Что произошло потом, мы все знаем.
московской орде плевать на людей, и наших, и своих. Их сатанинская цель - власть любой ценой.
Орду надо уничтожать, уговоры и митинги, их не отгонят - Москва слезам не верит!
Не хочуть люди жить в ордле парашi. Та мати за президента плешивого старого iдiота!