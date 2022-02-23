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"Краматорск, Бахмут – это Украина": в Донецкой области устроили патриотические митинги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

23 февраля в Донецкой области в Краматорске и Бахмуте устроили патриотические акции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Суспільне".

23 февраля в Донецкой области, в г. Краматорск, расположенном в нескольких километрах от оккупированной территории, началась акция "Краматорск - это Украина". На митинге много государственных флагов и раздается украинская музыка.

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"Мы напуганы. Мы не хотим жить в ДНР, но мы никуда не уходим".

Краматорск, Бахмут – это Украина: в Донецкой области устроили патриотические митинги 01

Краматорск, Бахмут – это Украина: в Донецкой области устроили патриотические митинги 02

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В Бахмуте возле ДК "Мартынова Е." началась такая акция "Бахмут – это Украина", там развернули государственный флаг

Краматорск, Бахмут – это Украина: в Донецкой области устроили патриотические митинги 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Правоохранители предотвратили проведение "митинга" под зданием Минюста: За деньги из РФ должны были "протестовать" против насилия в украинских тюрьмах. ВИДЕО
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Топ комментарии
+26
Щоб не попасти на подвал потрібно вбивати тих хто прийде тягти в подвал.
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23.02.2022 19:56
+22
Это Донецк 5-го марта 2014 митинг "Донецк - это Украина"
Что произошло потом, мы все знаем.
московской орде плевать на людей, и наших, и своих. Их сатанинская цель - власть любой ценой.
Орду надо уничтожать, уговоры и митинги, их не отгонят - Москва слезам не верит!
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23.02.2022 20:13
+21
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23.02.2022 19:46
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23.02.2022 19:46 Ответить
Так тут в комментах одну панику и сеют, то им президент не такой потому-что оборонный бюджет в три раза вырос с 19-го года! То не тогда сказал, а то не тогда сделал. И всё такое. Мы именно сейчас должны отбросить всё порохоботство и ЗЕобиды всякие, объединится, и победить! Украина переможе!!!!
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23.02.2022 20:26 Ответить
Кто ж спорит надо...но очень трудно...но трудно отказатся от критики - когда Президент(да честно выбранный) несёт ахинею...про ЯО, Миллиард деревьев и корабли для нашего флота...и не забывайте приказ Верховного Главнокомандующего выполняют как ЗеБоты так и порохоботы....просто порохобот вздохнёт тяжело перед...в итоге мы получили того же Пороха только Лайт...демо версию потому что риторика одна и та же сейчас но мы просто получили -3 года...пока он осознавал ****** ситуации с путиным *****...
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23.02.2022 20:45 Ответить
Где-то с вами согласен, но сегодня это на десятом месте. Не время менять власть, ибо это будет конец! Маємо те що маємо! А в Мюнхене Зе зажёг! моё мнение!
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23.02.2022 21:00 Ответить
власти и так нет - что толку от перепуганного крота зеленского с его кацапским окружением
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23.02.2022 22:20 Ответить
запомните раз и на всегда зеленский никаую ахинею не несет - оно дейтсвует четко по методичкам кремля для саботажа что посорить Запад и Украину
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23.02.2022 22:23 Ответить
Я бы согласился ещё 10 дней назад...но сейчас это утверждение уже 100% неверное(спасибо за закрытие кейса с минскими соглашениями)...хотел бы уже давно сделал...и намеренно совершать такие ошибки и говорить такую чушь - невозможно) Это именно что "эффект дебила дилетанта" а не злой умысел...я его не оправдываю просто факты говорят о том что Зеленский всё таки не предатель(слава Господу!) - по факту он просто популист и ничего более...но это не гарантия что в его окружении нету предателя...
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23.02.2022 22:43 Ответить
Йому від грудня вже світ кричав, а він шо? Буковель.Чмо кончене, а не президент.
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23.02.2022 20:57 Ответить
Головна небезпека - це паніка! Що незрозумілого? Влада робила те що мала робити. Але нажаль Вас не попередили!
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23.02.2022 21:08 Ответить
если мы называем чмо - чмом, это не паника, а объективная оценка ситуации. Этот кризис нужно пережить с Зелей, а потом пусть бродит лесом
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23.02.2022 21:27 Ответить
тебе из Чехии виднее, или ты без VPN боишся постить, чтоб вовремя переобуться?
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23.02.2022 21:36 Ответить
о, лапоть нарисовался с украинским VPN. Раньше то вы в Ольгино были, а где теперь?
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23.02.2022 22:36 Ответить
А ти сходи з військовими поспілкуйся, багато чого нового дізнаєшся про зеленого презідєнта який 3роки тупо забивав на ЗСУ закопуючи десятки млрдів грн. у асфальт та на ідіотські ковідні книжки. 10300 зарплатня рядового у ЗСУ, ти за такі кошти залізеш у танк або кулеметником підеш? або до арт. бригади на 3роки? Розхріначили мільрди на дороги в нікуди, навіть з ковідного фонду витрясли, і сидять тут розповідають про бюджети і 19рік.
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23.02.2022 20:59 Ответить
Ну дороги огонь, если что. И с военным я общался, правда три месяца назад. Но дело не в этом, не нужно раскачивать лодку, а то нам гаплык. Победим, будем критиковать
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23.02.2022 21:05 Ответить
Ну дороги огонь, если что... при опущенной армии
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23.02.2022 22:10 Ответить
"опущенной" начиная с зарплат, производства вооружения и заканчивая генералами, добровольцами и волонтерами в тюрьмах !

это все - ЗЕличка !
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23.02.2022 22:11 Ответить
Бандитам в розыске лица матируют тут людей зачем показывать?если придут орки их всех на подвал отправят
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23.02.2022 19:47 Ответить
Щоб не попасти на подвал потрібно вбивати тих хто прийде тягти в подвал.
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23.02.2022 19:56 Ответить
Не сцы, как придут, так и уйдут вперёд ногами.
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23.02.2022 19:57 Ответить
Не ховатись і вмирати з Україну, а вбивати ворогів України!
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23.02.2022 20:15 Ответить
За нами ПРАВДА, влада кремлівських тоталітарних злочинців буде повалена.
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23.02.2022 19:53 Ответить
У 2014 у Донецьку теж були патріотичні мітинги.
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23.02.2022 20:00 Ответить
Это Донецк 5-го марта 2014 митинг "Донецк - это Украина"
Что произошло потом, мы все знаем.
московской орде плевать на людей, и наших, и своих. Их сатанинская цель - власть любой ценой.
Орду надо уничтожать, уговоры и митинги, их не отгонят - Москва слезам не верит!
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23.02.2022 20:13 Ответить
В каждом дворе должен стоять миномет с пару ящиков мин а из каждого окна должно торчать дуло винтовки. А одними флагами и желаниеми мира мокшанскую орду не остановишь
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23.02.2022 20:15 Ответить
все так но зеля и его посипаки лучше сдадут страну чем раздадут оружие народу... а вдруг против них повернут...
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23.02.2022 20:23 Ответить
а шо, без оружия нельзя повернуть?
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23.02.2022 20:55 Ответить
Если ВСУ "не поддается на провокации" и ждет, когда Топаз даст команду, то конечно местных надо вооружить. Уж они-то будут свои дома защищать от всякого сброда.
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23.02.2022 20:21 Ответить
Мешканці цих міст самі повинні стати на захист своєї землі і не допустити рашинську наволоч. Люди побачили, що зроблено з містами, в яких зараз днр, це міста -привиди. Потрібно допомогти нашій армії. Удачі краматорцям і бахмутчанам та і іншим містам. Це -УКРАЇНА а Ви тут господарі.
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23.02.2022 20:27 Ответить
Каким образом? Там у половины братья, отцы с другой стороны воюют. Если они в окна что и будут выставлять то караваи и соль.
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23.02.2022 20:31 Ответить
Думаю, що більшість там не захоче в днр, в мене родичка переїхала з днр в Краматорськ і більше не хоче в диру, хоча спочатку було навпаки
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23.02.2022 20:37 Ответить
Дякую, брати та сестри! Слава Украiнi! Героям слава! Смерть ворогам!
Не хочуть люди жить в ордле парашi. Та мати за президента плешивого старого iдiота!
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23.02.2022 20:30 Ответить
Такие митинги нужны по всей Украине, чтоб в рф видели наш настрой!
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23.02.2022 20:30 Ответить
Їм пох
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23.02.2022 20:59 Ответить
Їбаште хлопці!
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23.02.2022 20:30 Ответить
Не вірю цим ватошним містам,там прапор знизу триколорний!
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23.02.2022 21:06 Ответить
 
 