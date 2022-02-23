"Краматорск, Бахмут – это Украина": в Донецкой области устроили патриотические митинги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23 февраля в Донецкой области в Краматорске и Бахмуте устроили патриотические акции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Суспільне".

23 февраля в Донецкой области, в г. Краматорск, расположенном в нескольких километрах от оккупированной территории, началась акция "Краматорск - это Украина". На митинге много государственных флагов и раздается украинская музыка.

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"Мы напуганы. Мы не хотим жить в ДНР, но мы никуда не уходим".

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В Бахмуте возле ДК "Мартынова Е." началась такая акция "Бахмут – это Украина", там развернули государственный флаг

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