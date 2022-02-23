Самолет доставил помощь от Латвии: боеприпасы и ПЗРК Stinger, – Резников. ФОТО

В Украину самолетом прибыла партия военной помощи из Латвии, в том числе ПЗРК Stinger.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Птицы из Латвии прилетели! Боеприпасы и другие важные вещи. А самый весомый подарок – Stingers! Спасибо, наши близкие друзья и партнеры и, конечно, персональная благодарность Министру обороны Латвии Артису Пабриксу и нашим посольствам!", - написал Резников в фейсбуке.

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"Весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления оборонных возможностей Украины", - добавил он.

"23 февраля, в Украину из Латвии доставлены зенитно-ракетные комплексы "Стингер". Stinger — это испытанная в бою высокоэффективная и точная индивидуальная система противовоздушной обороны. Его используют Национальные Вооруженные Силы и многие наши союзники. Цель подарка – усиление противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины в случае эскалации российской военной агрессии", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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