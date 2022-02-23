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Самолет доставил помощь от Латвии: боеприпасы и ПЗРК Stinger, – Резников. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Украину самолетом прибыла партия военной помощи из Латвии, в том числе ПЗРК Stinger.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Самолет доставил помощь от Латвии: боеприпасы и ПЗРК Stinger, – Резников 01

"Птицы из Латвии прилетели! Боеприпасы и другие важные вещи. А самый весомый подарок – Stingers! Спасибо, наши близкие друзья и партнеры и, конечно, персональная благодарность Министру обороны Латвии Артису Пабриксу и нашим посольствам!", - написал Резников в фейсбуке.

Самолет доставил помощь от Латвии: боеприпасы и ПЗРК Stinger, – Резников 02

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"Весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления оборонных возможностей Украины", - добавил он.

"23 февраля, в Украину из Латвии доставлены зенитно-ракетные комплексы "Стингер". Stinger — это испытанная в бою высокоэффективная и точная индивидуальная система противовоздушной обороны. Его используют Национальные Вооруженные Силы и многие наши союзники. Цель подарка – усиление противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины в случае эскалации российской военной агрессии", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

у Самолет доставил помощь от Латвии: боеприпасы и ПЗРК Stinger, – Резников 03
Самолет доставил помощь от Латвии: боеприпасы и ПЗРК Stinger, – Резников 04
Самолет доставил помощь от Латвии: боеприпасы и ПЗРК Stinger, – Резников 05
Самолет доставил помощь от Латвии: боеприпасы и ПЗРК Stinger, – Резников 06
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Топ комментарии
+97
Друзі, велика подяка Вам!
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23.02.2022 21:34
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Дякуємо вам Друзі!
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23.02.2022 21:35
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23.02.2022 21:36
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Друзі, велика подяка Вам!
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23.02.2022 21:34 Ответить
da pozhaluista, eto zhe na sluchij jesli vam prijdjotsia rusnju obnuljatj, vot i otpravite do nih samohodom po vozduhu.
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23.02.2022 22:00 Ответить
klausies mūsu pusē tā vate pirž, šodien tā gribējās vienam tā saucamajam letiņam pa muti sadot, noturējos, bet cik ilgi
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23.02.2022 22:39 Ответить
Tu no Ludzas laikam buusi, ko?
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23.02.2022 22:50 Ответить
jā no Ludzas, es jau godīgi mūsu vatņikiem saku ja kas jūs pirmie
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23.02.2022 22:54 Ответить
Nu jā, tur jums vates vairāk kā ļaužu. Par to degunā braukšanu letiņam, nu pamēģini, iespējams ka tas būs pēdējais ko tu atcerēsies.
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23.02.2022 23:05 Ответить
letiņam vatenim? kas būs pēdējais, ko tu tur..
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23.02.2022 23:24 Ответить
Tie maitas gadiem lùr krievijas propogandu. Vàcijà lielàkà daĺa nav laboratory, kà ruslandè. Ko saddens TV ielej, to arì pirż àrà...

Слава Украине!
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02.03.2022 20:10 Ответить
Приспело время в условиях агрессии мордора против Украины заблокировать тяжелой техникой взлетные полосы в аэропортах областных центров, которые в настоящее время не эксплуатируются. А также усилить охрану действующих, а также гос. учреждений и инфраструктуры жизнеобеспечения. Кремлевское банд. формирование имеет большой опыт проведения спец. операций по внезапному захвату критически важных обьектов. В этом плане можно вспомнить нападение на Чехословакию в 1968 году. Закрыть полностью небо для самолетов из московии, в том числе гражданских.
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24.02.2022 02:35 Ответить
Дякуємо вам Друзі!
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23.02.2022 21:35 Ответить
Like!
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23.02.2022 21:36 Ответить
Контейнери трохи потерті, значить діляться своїми по братське. Дядя Сем їм підгонить щось поновіше
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23.02.2022 21:40 Ответить
Ф -35 разом з американськими пілотами.
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23.02.2022 21:46 Ответить
Олег ТягнибоК

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про володіння вогнепальною зброєю.

Законопроект #5708 підтримали 274 народні обранці.

«Свобода» виступала за ухвалення такого закону ще з 2012 року. Реєструючи у кожному скликанні відповідний законопроект. Вперше - 21 березня 2014 року (законопроект Сиротюка Ю. та інших).

На жаль, у першому читанні пройшов законопроект, лобійований МВС, а не патріотичною та зброярською спільнотою (#5708-1).

Різниця у законопроектах проста. Поліцейська версія закону НЕ передбачає права володіння громадянами зброєю самозахисту.

Короткостволи навіть в умовах повномасштабної агресії і далі доступні лише привілейованим.

Сподіваємось, у другому читанні законопроект ухвалять із правками (народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук вже подала необхідні).

І зволікати не треба. Українці мають зустрічати ворога у всеозброєнні.

Якби цей закон було ухвалено раніше, нація була б більш готовою до опору окупантові.

Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.






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23.02.2022 21:40 Ответить
Тягнибакс озвався...
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23.02.2022 22:43 Ответить
Тягнибакс профурсетка пуйна, изгнанный из фракции "Наша Украина" за антисемитские провокаторские выступления, которые должны были скомпроментировать команду В. Ющенко перед международным сообществом.
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24.02.2022 02:40 Ответить
Дякуємо вам Друзі !
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23.02.2022 21:40 Ответить
ЭТО літак? там груза всего ничего влазит...
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23.02.2022 21:42 Ответить
4,5т стінгерів це 200 шт.
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23.02.2022 21:44 Ответить
а где написано про вес ?
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23.02.2022 21:50 Ответить
Ан-24 везе 4,5т.
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23.02.2022 21:53 Ответить
Це Ан-26. 5,5т. Неабияка, а різниця
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23.02.2022 22:07 Ответить
Та чем больше тем лучше....)))))
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23.02.2022 22:13 Ответить
АН-26. По ТТХ 5.5 тонн.
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23.02.2022 22:12 Ответить
У вас стока самалетав и верталетав нету чтобы абеспечить все стингеры мишенями.
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23.02.2022 21:48 Ответить
Аннушка 24 разлила масло
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23.02.2022 21:43 Ответить
ця **** вже півбідона пролила
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23.02.2022 21:58 Ответить
Спасибо огромное, нас лучше всех понимают страны постсоветского пространства.
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23.02.2022 21:44 Ответить
Особливо, білорусь і вірменія
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23.02.2022 21:56 Ответить
Балтийские страны из-за советской оккупации и советского террора потеряли свободу, 70 % своей национальной политической и культурной элиты, на полвека лишились достойной жизни и полноценного развития.
Если бы не было этой оккупации со стороны варварского СССР все эти балтийские страны имели бы уровень процветания как в Финляндии и в Швеции.

Так что, балтийцы хорошо знают и понимают, что грозит Украине в случае московской агрессии.
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24.02.2022 02:41 Ответить
та цілий вечір над борисполем гудуть різні пропелерні літачки
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23.02.2022 21:51 Ответить
Юлія Паєвська відправляється на фронт та просить фінансової допомоги на забезпечення групи парамедиків. Їдуть під Маріуполь.
Нагадую - у Юлії протези замість кульшових суглобів. Вона їде рятувати наших поранених.

Прошу допомогти.

https://www.facebook.com/julia.paevska
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23.02.2022 21:55 Ответить
дякуємо!
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23.02.2022 21:59 Ответить
Спасибо большое!
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23.02.2022 22:00 Ответить
дуже дякуємо!
але ж так не хватає цього саме на фронті (скоріш їх туди везіть..а не на склади)...
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23.02.2022 22:02 Ответить
Цього не хватає в обороні міст. В полі воно буде знищене ракетами. А в обороні міст допоможе від можливої авіації.
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23.02.2022 22:56 Ответить
цього скрізь не хватає - а от на складах воно... якби зайве... хай "працює" а не припада пилюкою
(я це мав на увазі)
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23.02.2022 23:05 Ответить
У русскіх льотчікаф почався колективний енурез.
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23.02.2022 22:04 Ответить
У русских есть выбор, либо вернуться в части, либо по частям
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23.02.2022 22:06 Ответить
chastjami vibrosami voron
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23.02.2022 22:08 Ответить
A Pabriks molodec, jescho i tak trolit srusnju:

Prāta Vētra отменила концерты в России. Артис Пабрикс предложил им выступать в Косово
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23.02.2022 22:07 Ответить
Смерть кацапским оккупантам ! Только смерть панове !
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23.02.2022 22:09 Ответить
Вертолетчиков при наличии "Стингеров" придется сразу в Японии набирать. В других местах камикадзе не водятся.
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23.02.2022 22:10 Ответить
Отчасти вы правы. Но если перед верхушкой на сверхзвуке на малой высоте пройдет сушка, то может оказаться что и стрелять некому. Это я к тому что враг у нас серьезный и шапки с чепчиками кидать в воздух мы попозже будем. СтиНГеров вещь хорошая, но не панацея от авиации врага.
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23.02.2022 23:40 Ответить
Штурмовикам и вертопрахам кранты, десанту тоже.
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23.02.2022 22:11 Ответить
afgane stingerami podbyli Su-25 bolsinstve i vertaliotov ocen mnogo.
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23.02.2022 22:13 Ответить
Стрингеры то э добре! Мокшански самолётики будут падать!
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23.02.2022 22:14 Ответить
I tut, v Ukraine 2013.

https://youtu.be/DnmDuF0G1CI?t=10

https://youtu.be/DnmDuF0G1CI?t=715
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23.02.2022 22:20 Ответить
ого аж 6 штук!!!!!
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23.02.2022 22:29 Ответить
Не стогни! Перед цим привезли набагато більше Це - на додаток! (Та й не ганяли ж цілий Ан-26 за шістьма То просто шість показали А скільки привезли - хай рахують командири штурмових та вертолітних полків, коли льотчики, що залишаться живими, будуть жлуктить горілку і співатимуть: "Прамчался ты, прамчался ты, звездой гарящей!")
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23.02.2022 22:43 Ответить
У нас наверное нету костюмов что бы прятаться от тепловизоров или может есть.
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23.02.2022 22:37 Ответить
у орков тепловизоры говно
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23.02.2022 22:45 Ответить
Охота на свиней кацапских Открыта для всего Мира!!
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23.02.2022 22:51 Ответить
Prieka
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23.02.2022 23:21 Ответить
Для интернета сойдет - а так плохой обзор, некоторые вопросы неясны.
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17.03.2022 15:51 Ответить
 
 