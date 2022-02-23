Самолет доставил помощь от Латвии: боеприпасы и ПЗРК Stinger, – Резников. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Украину самолетом прибыла партия военной помощи из Латвии, в том числе ПЗРК Stinger.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Птицы из Латвии прилетели! Боеприпасы и другие важные вещи. А самый весомый подарок – Stingers! Спасибо, наши близкие друзья и партнеры и, конечно, персональная благодарность Министру обороны Латвии Артису Пабриксу и нашим посольствам!", - написал Резников в фейсбуке.
"Весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления оборонных возможностей Украины", - добавил он.
"23 февраля, в Украину из Латвии доставлены зенитно-ракетные комплексы "Стингер". Stinger — это испытанная в бою высокоэффективная и точная индивидуальная система противовоздушной обороны. Его используют Национальные Вооруженные Силы и многие наши союзники. Цель подарка – усиление противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины в случае эскалации российской военной агрессии", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Слава Украине!
Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про володіння вогнепальною зброєю.
Законопроект #5708 підтримали 274 народні обранці.
«Свобода» виступала за ухвалення такого закону ще з 2012 року. Реєструючи у кожному скликанні відповідний законопроект. Вперше - 21 березня 2014 року (законопроект Сиротюка Ю. та інших).
На жаль, у першому читанні пройшов законопроект, лобійований МВС, а не патріотичною та зброярською спільнотою (#5708-1).
Різниця у законопроектах проста. Поліцейська версія закону НЕ передбачає права володіння громадянами зброєю самозахисту.
Короткостволи навіть в умовах повномасштабної агресії і далі доступні лише привілейованим.
Сподіваємось, у другому читанні законопроект ухвалять із правками (народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук вже подала необхідні).
І зволікати не треба. Українці мають зустрічати ворога у всеозброєнні.
Якби цей закон було ухвалено раніше, нація була б більш готовою до опору окупантові.
Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.
Если бы не было этой оккупации со стороны варварского СССР все эти балтийские страны имели бы уровень процветания как в Финляндии и в Швеции.
Так что, балтийцы хорошо знают и понимают, что грозит Украине в случае московской агрессии.
Нагадую - у Юлії протези замість кульшових суглобів. Вона їде рятувати наших поранених.
Прошу допомогти.
https://www.facebook.com/julia.paevska
але ж так не хватає цього саме на фронті (скоріш їх туди везіть..а не на склади)...
(я це мав на увазі)
Prāta Vētra отменила концерты в России. Артис Пабрикс предложил им выступать в Косово
https://youtu.be/DnmDuF0G1CI?t=10
https://youtu.be/DnmDuF0G1CI?t=715