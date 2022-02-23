РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10924 посетителя онлайн
Новости Фото За рубежом
32 795 65
Газпром (3166) Германия (6012) реклама (637) футбол (3543)

Германское издание Bild заменило рекламу "Газпрома" на форме футболистов лозунгом "Свободу Украине". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Таким образом, издание выразило солидарность с Украиной на фоне усиления российской агрессии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "24 канал".

"Газпром" является генеральным спонсором футбольного клуба "Шальке". В издании сообщили, что теперь вместо рекламы российского газового монополиста на форме футболистов будет надпись "Свободу Украине".

"Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу "Газпрома" по телевизору под гимн Лиги чемпионов, пока путинские войска вторгаются в Украину. Мяч катится, рубль катится - а теперь катятся и танки. Триада ужасов Диктаторы используют спорт как хороший фон для своих грязных дел – и не только после Олимпиады в Пекине. Футбольный мир не может оставаться безучастным, пока Путин готовит войну", – заявили в редакции Bild.

Германское издание Bild заменило рекламу Газпрома на форме футболистов лозунгом Свободу Украине 01
Германское издание Bild заменило рекламу Газпрома на форме футболистов лозунгом Свободу Украине 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+64
показать весь комментарий
23.02.2022 21:51
+53
⚡️Міністр закордонних справ України, пан Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням про «закриття повітряного простору над Україною». https://t.me/informnapalm/3443
показать весь комментарий
23.02.2022 21:51
+37
Воно то так,але краще пізно ніж ніколи.
показать весь комментарий
23.02.2022 22:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Запізно німці, запізно вам...
показать весь комментарий
23.02.2022 21:50 Ответить
Воно то так,але краще пізно ніж ніколи.
показать весь комментарий
23.02.2022 22:03 Ответить
слышь вы когда визы введете против кацапов или перестанете голосовть за кремлевские партии? кому вы предьявы кидаете? это вам ********
показать весь комментарий
23.02.2022 22:26 Ответить
Прикуси своє "слиш". Ти от тут до чого?
показать весь комментарий
23.02.2022 22:29 Ответить
а какое ты имеешь право предьявлять претензии чужой стране если вы сами не выполняете того что требует от других
показать весь комментарий
23.02.2022 22:31 Ответить
Німеччина безпосередньо на рівні керівництва країн втручалася у політику України стосовно її політики деокупації своєї землі від загарбника. Висловлювались занепокоєння під будівництво газопровідів від мокшанців та постачання під мутними схемами на окуповані території санкційного обладнання та виробів подвійного призначення свого виробництва. Скільки вже часу Шредер на посаді у газпромі? А от тепер запізно.

Ще раз тебе ботощілинка під проксі питаю, ті тут якою радістю до України?

показать весь комментарий
23.02.2022 22:39 Ответить
Пора пришла исключать Помойку изо всех чемпионтов, не только по футболу, но и по всем видам спорта. Олимпиады и т.д.
показать весь комментарий
23.02.2022 22:41 Ответить
Круто!
показать весь комментарий
23.02.2022 21:50 Ответить
Треба було ще додати "Смерть *****".
показать весь комментарий
23.02.2022 21:52 Ответить
москалів на швабру!
показать весь комментарий
23.02.2022 21:56 Ответить
⚡️Міністр закордонних справ України, пан Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням про «закриття повітряного простору над Україною». https://t.me/informnapalm/3443
показать весь комментарий
23.02.2022 21:51 Ответить
Просто цікаво - чому не Рєзніков?
показать весь комментарий
23.02.2022 21:56 Ответить
Ну що може зробити адвокат? Базікати і захищати підсудних.
показать весь комментарий
23.02.2022 22:03 Ответить
потому-что резник ************ дЕрмака - а Кулеба вроде более самостоятельный
показать весь комментарий
23.02.2022 22:28 Ответить
НАТО откажет это понятно..а жаль..Если бы согласились то нашей Армии было бы на много легче..
показать весь комментарий
23.02.2022 22:48 Ответить
Не факт. Над Косово небо вони не лише закрили, але й роздовбали своєю авіацією кацапських братушек сербів. Попри страшенний ґвалт самих кацапів. Зрозумійте, на Заході жителі ситих країн дуже чутливі до кадрів, де авіація фігачить по великих містах. Сирію тут згадувати недоречно. Бо у Сирії все-таки справді була громадянська війна, Асад був легітимним президентом і арабський світ Європу цікавить мало. А от коли серби застосували авіацію проти косоварів, то європейський обиватель вимагав від власних урядів це припинити. Але тут ще необхідно розуміти, що якраз кацапські літуни не є аж такою загрозою. З ними досить успішно може боротися наша ПВО. Вкрай небезпечними і руйнуючими є кацапські ракети. Бо засобів їх перехоплення в України немає. А установки можуть міститися на кацапські території. Звісно, що по них ніхто удари наносити не буде. І ось це погано.
показать весь комментарий
23.02.2022 23:06 Ответить
Люто плюсую!...
показать весь комментарий
23.02.2022 21:51 Ответить
Засчитано...
показать весь комментарий
23.02.2022 21:51 Ответить
а чи змінить сам клуб рекламу газпуку?
показать весь комментарий
23.02.2022 21:51 Ответить
Это другое!😁
показать весь комментарий
23.02.2022 21:52 Ответить
Вот это правильно, парашу должны троллить везде и всюду!
показать весь комментарий
23.02.2022 21:51 Ответить
а на спине слова песни о ***** ))
показать весь комментарий
23.02.2022 21:51 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 21:51 Ответить
в эпицентре джавелинов жарятся буряты ))
показать весь комментарий
23.02.2022 21:53 Ответить
Клас!
показать весь комментарий
23.02.2022 21:53 Ответить
за Епіцентр не скажу , але в АТБ знижки..( не більше 6 одиниць в одні руки правда)
показать весь комментарий
23.02.2022 21:57 Ответить
от не брешіть ! не більш ніж 5 одиниць ! )))))))))))
показать весь комментарий
23.02.2022 22:31 Ответить
Батько наказав купляти......а Батько наш Банд....!))))
показать весь комментарий
23.02.2022 22:35 Ответить
Так , при одноразовій купівлі більше трьох - дисконтна знижка і безкоштовні курси по використанню )) Крім того як акція - до кожної ракети по два ошийники із цепом для кацапських рабів )) Питав чого не три - кажуть що як мінімум один бурят із екіпажу - жарений , не хочуть щоб утворився неліквід ))
показать весь комментарий
23.02.2022 22:35 Ответить
Джавелины будут продать с нагрузкой, сборник концертов 95 квартала
показать весь комментарий
23.02.2022 22:48 Ответить
Навіть так... Ну пиво нічо так німецьке...
показать весь комментарий
23.02.2022 21:52 Ответить
чеське краще
показать весь комментарий
23.02.2022 21:53 Ответить
Спасибі і на цьому ...
показать весь комментарий
23.02.2022 21:54 Ответить
не слава Україні а СВОБОДУ УКРАЇНІ...але всерівно дуже приємно!!!!Dankeschön!!!Endlich!!!
показать весь комментарий
23.02.2022 21:54 Ответить
Dankeschön будет только по факту оказания нам военной помощи, а пока пнх двуличные !
показать весь комментарий
23.02.2022 22:02 Ответить
даун ватный Бильд всегда поддерживал Украину так что ПНХ троль кацапский
показать весь комментарий
23.02.2022 22:35 Ответить
Ай, молодці!...
показать весь комментарий
23.02.2022 21:54 Ответить
Зброю давайте!
показать весь комментарий
23.02.2022 21:54 Ответить
Обратите внимание, день независимости Украины 24 августа, день вторжения орков судя по всему -- 24 февраля, то есть упырь выбрал то же число как некая антидата, то есть дата демонтажа украинской независимости, с разницей в полгода. Итак - вторжение полномасштабное орков ожидается ночью 24 февраля
показать весь комментарий
23.02.2022 21:55 Ответить
Там написано "Свободу Україні!".
показать весь комментарий
23.02.2022 21:56 Ответить
Немчура, рисунки на футболках не убивают, а нам именно убивать надо !!!
показать весь комментарий
23.02.2022 22:00 Ответить
А що на твою думку мало б зробити німецьке видання Bild? Ну та що б не пук в воду?
показать весь комментарий
23.02.2022 22:09 Ответить
это тролли кацапские бесятся что их немецкая пресса насилует
показать весь комментарий
23.02.2022 22:39 Ответить
крутіше ніж автосалон ру.лайна з рекламой і логотипами по 10м на Лісовій(((
показать весь комментарий
23.02.2022 22:06 Ответить
freiheit вообще то это свобода, дятлы
показать весь комментарий
23.02.2022 22:08 Ответить
Через 2-3 дні це може бути такою хернею ....малюночки вони змінюють.....вкотре згадую "Не дивіться наверх"
показать весь комментарий
23.02.2022 22:21 Ответить
это ты херня кацапская
показать весь комментарий
23.02.2022 22:40 Ответить
переобулись гниды
показать весь комментарий
23.02.2022 22:28 Ответить
даук ватный Бильд всегда был против кацапов
показать весь комментарий
23.02.2022 22:41 Ответить
гнида ты сам!!тебе как имногим 73%-м сейчас и сразу! севпоток не закрывали плохо,закрыли оказывается ещё хуже!!аха!! до боли знакомо: а маловато будет!!
показать весь комментарий
23.02.2022 23:33 Ответить
Та пішов ти....його взагалі не треба було будувати..викохали монстра путлера разом з Меркель
показать весь комментарий
23.02.2022 23:44 Ответить
Газмясу це не сподобається.
показать весь комментарий
23.02.2022 22:34 Ответить
ГЛАВЫ ЛДНР ПОПРОСИЛИ ХУТИНА ПОМОЧЬ В ОТРАЖЕНИИ АГРЕССИИ ВСУ
показать весь комментарий
23.02.2022 22:52 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 23:05 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 23:28 Ответить
Дюссельдорф штадтканцелярия нордрейнвестфалии
показать весь комментарий
23.02.2022 23:29 Ответить
Give me the gun!
показать весь комментарий
24.02.2022 00:00 Ответить
У немцев просто талант по выращиванию фюреров
показать весь комментарий
24.02.2022 00:05 Ответить
Так освобождают. Все как заказывали
показать весь комментарий
24.02.2022 11:19 Ответить
А что слабо ************ пизжоту вылучить из чемпионата?
показать весь комментарий
24.02.2022 23:30 Ответить
 
 