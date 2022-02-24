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Последствия ракетных обстрелов со стороны войск РФ объекта Госпогранслужбы в Киевской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг атакует не только подразделения на границе, но и объекты в тылу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Произошли обстрелы одного из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. Вероятно, из ракетного вооружения", - говорится в сообщении.

Последствия ракетных обстрелов со стороны войск РФ объекта Госпогранслужбы в Киевской области 01
Последствия ракетных обстрелов со стороны войск РФ объекта Госпогранслужбы в Киевской области 02
Последствия ракетных обстрелов со стороны войск РФ объекта Госпогранслужбы в Киевской области 03
Последствия ракетных обстрелов со стороны войск РФ объекта Госпогранслужбы в Киевской области 04
Последствия ракетных обстрелов со стороны войск РФ объекта Госпогранслужбы в Киевской области 05

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+51
Когда пойдем в контр-атаку, то на территории росии и беларуси нужно резать всех подряд, несмотря на пол и возраст!!!
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24.02.2022 09:45
+26
Это те, которые орали про то, что самые миролюбивые...

Русский=*****. Априори.
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24.02.2022 09:46
+16
Они просто не управляемыми ракетами стреляют, куда попадут им не важно, это же орки
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24.02.2022 09:45
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Они просто не управляемыми ракетами стреляют, куда попадут им не важно, это же орки
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24.02.2022 09:45 Ответить
Заходите в паблики россиян в фейсбуке, телеграм каналах, вайбер группах антироссийские, антивоенные нарративы. Я тут без мата и максимально толерантно. Работайте, у нас нет столько ресурсов на пропаганду, как у рашки. Принимайте участие. В разных городах и городках. В онлайн играх - где угодно. Например, можете копипастить моё. Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить роспропагандой! Войну начала Россия! Россияне не станьте новыми фашистами.
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24.02.2022 09:57 Ответить
Когда пойдем в контр-атаку, то на территории росии и беларуси нужно резать всех подряд, несмотря на пол и возраст!!!
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24.02.2022 09:45 Ответить
Да , и бульбаши тоже отгребут , Лука поставил РБ в один ряд с агрессором РФ. Не обижайтесь , но ваших военньіх будут убивать . 🇺🇦
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24.02.2022 09:58 Ответить
**************- бульбашей отстреливать без сожаления.
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24.02.2022 10:01 Ответить
Что за чушь несешь.Спокойно,имоции в сторону.
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24.02.2022 10:03 Ответить
Это те, которые орали про то, что самые миролюбивые...

Русский=*****. Априори.
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24.02.2022 09:46 Ответить
МОЖ ХВАТИТ ****"ТЬ , ЭТО ТОК НА РУКУ КОЗЛОМОРДЫМ, СЕЙЧАС ТОК ВМЕСТЕ , НИКАКИХ РАЗНОГЛАСИ
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24.02.2022 09:52 Ответить
зараз працюєш на московію
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24.02.2022 10:01 Ответить
Я працюю тількі на Україну, ЗСУ та Тероборону.
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02.04.2022 09:02 Ответить
Зараз це недоречно. Розбір потрібно робити потім.
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24.02.2022 10:18 Ответить
Головне шоб потім не забули, як після 2014 року.
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02.04.2022 09:01 Ответить
Дипломатичні стосунки все ще існують? Не кажу вже про тотальну заборону перетину кордонів для громадян московщини та бєларуссіі?
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24.02.2022 09:48 Ответить
А можно уже сейчас бомбить рашу беспилотниками , чтобы их население было в панике ??
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24.02.2022 09:48 Ответить
ЧТОБ ОПРОВДАТЬ НАСТУПЛЕНИЕ НА УКРАИНУ?
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24.02.2022 09:53 Ответить
ты просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
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24.02.2022 11:49 Ответить
все беспилотники в целости и сохранности, как и все до одного военные самолеты Украины

чего не скажешь про кацаполеты - такими темпами они у них закончатся через пару недель
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24.02.2022 11:50 Ответить
The Russian Army from Crimea has reportedly began to enter the Heniches'k district of Kherson Oblast of Ukraine.

Сообщается, что российская армия из Крыма начала входить в Генический район Херсонской области Украины.

https://twitter.com/Caucasuswar/status/1496751633388261378?cxt=HHwWhMC-kcbrw8UpAAAA
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24.02.2022 09:50 Ответить
Розбомбить міст кримський. По новостям бачила з криму шурує техніка перетинає кордон чому наші не іх не *******
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24.02.2022 09:54 Ответить
А это ты о чем? Поподробнее будь ласка.
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24.02.2022 10:04 Ответить
Точкой У можно достать, авиацией.
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24.02.2022 10:03 Ответить
Бомбить надо сейчас перешеек из Крыма, а не мост. А придурку Нелоху срочно менять голову ВР и самому подавать в отставку, этот дебил окончательно утопит страну.
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24.02.2022 10:48 Ответить
Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 09:56 Ответить
А наш гидрант уже больше не хочет в глаза мистеру ****** посмотреть?
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24.02.2022 10:02 Ответить
Увага! Пропоную негайно закінчити срачі .Порохоботи ,Зеботи,і іншу риторику залишити на потім.Прийде час і будемо розбиратися хто правий а хто ні.Зараз в України один ворог.Розумію що емоції переповнюють .Але ми будемо розумними.Вірю в український народ.Вірю ЗСУ. До ПЕРЕМОГИ.
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24.02.2022 10:11 Ответить
тебе еще надо разбираться кто свернул финансирование ракетных программ с 2019 года?
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24.02.2022 11:52 Ответить
kak i v 1945(tom) nuzni 2 bombi , nadejus u ameriki oni esho ostalis v zapase !!! smertj orkam !!!
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24.02.2022 10:17 Ответить
Якраз Росія і погрожує всьому світу ядерною зброєю, якщо НАТО заступиться за Україну.
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24.02.2022 10:40 Ответить
«Хотят ли русские войны?», - спросили мы у Сатаны,
И нам ответил Сатана: «Где русский - там всегда война».
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24.02.2022 10:21 Ответить
россия должна полностью прекратить свое существование, вместе со всеми российскими телезрителями. Им не место в цивилизованном мире, там земля должна по всей территории несколько дней тлеть после полной зачистки мира от рф
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24.02.2022 10:24 Ответить
Лукашвондеру 3/14зда...
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24.02.2022 10:31 Ответить
Россияне, вы подлые МРАЗИ и убийцы, Путин - *****! РоSSия должна захлебнуться гробами!
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24.02.2022 10:59 Ответить
zalko cto y yukrainy nietu atomni bombi bylo xot sotnia
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24.02.2022 20:29 Ответить
 
 