Последствия ракетных обстрелов со стороны войск РФ объекта Госпогранслужбы в Киевской области. ФОТОрепортаж

Враг атакует не только подразделения на границе, но и объекты в тылу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Произошли обстрелы одного из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. Вероятно, из ракетного вооружения", - говорится в сообщении.











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