Последствия ракетных обстрелов со стороны войск РФ объекта Госпогранслужбы в Киевской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг атакует не только подразделения на границе, но и объекты в тылу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
"Произошли обстрелы одного из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. Вероятно, из ракетного вооружения", - говорится в сообщении.
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Русский=*****. Априори.
чего не скажешь про кацаполеты - такими темпами они у них закончатся через пару недель
Сообщается, что российская армия из Крыма начала входить в Генический район Херсонской области Украины.
https://twitter.com/Caucasuswar/status/1496751633388261378?cxt=HHwWhMC-kcbrw8UpAAAA
И нам ответил Сатана: «Где русский - там всегда война».