В результате обстрела со стороны войск РФ возник пожар в 5-этажке в Чугуеве, погиб несовершеннолетний мальчик, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
24 февраля в 08:23 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом. №157. Она возникла в результате вражеских обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГСЧС.
"К месту происшествия выехало 3 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и автолестницы. На момент прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв.м. Вследствие взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жителей", - говорится в сообщении.
В 09:50 состоялась локализация огня, сейчас идет ее ликвидация.
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«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда», - сказал Лукашенко, предлагая организовать переговоры между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
В натуре ********, вот как Бог свят.
Они действительно считают, что если Бубочка зачитает давно подписанную капитуляцию (текст сочинен Ермаком в Буковеле), то это что-то изменит.
ВСУ подотрется этой "капитуляцией" - и всех делов.
Они ненормальные, как сказал Немцов.