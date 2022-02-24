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В результате обстрела со стороны войск РФ возник пожар в 5-этажке в Чугуеве, погиб несовершеннолетний мальчик, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

24 февраля в 08:23 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом. №157. Она возникла в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГСЧС.

"К месту происшествия выехало 3 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и автолестницы. На момент прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв.м. Вследствие взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жителей", - говорится в сообщении.

В 09:50 состоялась локализация огня, сейчас идет ее ликвидация.

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В результате обстрела со стороны войск РФ возник пожар в 5-этажке в Чугуеве, погиб несовершеннолетний мальчик, - ГСЧС 01
В результате обстрела со стороны войск РФ возник пожар в 5-этажке в Чугуеве, погиб несовершеннолетний мальчик, - ГСЧС 02
В результате обстрела со стороны войск РФ возник пожар в 5-этажке в Чугуеве, погиб несовершеннолетний мальчик, - ГСЧС 03

В результате обстрела со стороны войск РФ возник пожар в 5-этажке в Чугуеве, погиб несовершеннолетний мальчик, - ГСЧС 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+33
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24.02.2022 11:11
+27
це требав показувати по телевізору. і всьому світу показувати.

показувати всіх загиблих!
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24.02.2022 11:10
+19
мрази кацапские,потом рассказывают что это украинские военные обстреливают мирных жителей,гореть в аду вам твари !
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24.02.2022 11:12
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це требав показувати по телевізору. і всьому світу показувати.

показувати всіх загиблих!
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24.02.2022 11:10 Ответить
Усі лапнті покидьки-вбивці разом з ****...м горітимуть у пеклі...
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24.02.2022 11:11 Ответить
Гніди кацапські
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24.02.2022 11:11 Ответить
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24.02.2022 11:11 Ответить
мрази кацапские,потом рассказывают что это украинские военные обстреливают мирных жителей,гореть в аду вам твари !
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24.02.2022 11:12 Ответить
Смерч такая дрянь, от которой спастись практически невозможно. На высоте 10-20 метров он раскрывает кассеты. Гори в аду путлер!
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24.02.2022 11:12 Ответить
Вы не поверите моя "мать" и "сестра" радуется происходящему в Украини. Всегда когда приежал в деревню между нами были скандалы.
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24.02.2022 11:13 Ответить
ТВАРИНИ!!!!!!!!!!
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24.02.2022 11:15 Ответить
Борімося хлопці і скоро ********** відчепиться, бо якщо піднімемо руки, не буде ні мови, ні віри, ні армії, ні державності, ні прав, ні свободи. Буде бидло для тоталітарного режиму кремля.
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24.02.2022 11:16 Ответить
В Луцьку підтвердили інформацію про бомбардування Луцького аеродрому. Внаслідок атаки пошкоджена злітна смуга та вежа військового зв'язку на території аеродрому. Фейком виявилась інформація про бомбардування телевежі.
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24.02.2022 11:16 Ответить
А це вже дуже близько до кордонів НАТО.
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24.02.2022 11:18 Ответить
Слава ВСУ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 11:19 Ответить
Фашисти, нацисти і терористи 21 століття - болотна росія, дитина Золотої Орди, яка себе назвала Росією.
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24.02.2022 11:20 Ответить
*****, ватники и тут будутрассказывать, что это ВСУ стреляют по мирному населению или дойдет до ****** тупорылых наконец-то???
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24.02.2022 11:20 Ответить
Чугуев обстреляли неуправляемыми ракетами "Смерч", есть доказательства, и это военное преступление не имеющее срока давности. по иронии судьбы, там больше всего любителей "русского мира", вот он им и прислал весточку от себя.
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24.02.2022 11:22 Ответить
Не исключено, что в результате ударов российских фашистов будут выведены из строя объекты энергоснабжения. Поэтому крайне необходимо, чтобы местные власти по городам и селам предусмотрели резервные источники питания (в первую очередь для систем связи, жизнеобеспечения, работы органов местного самоуправления и пр.), например, автономные электростанции для их использования на время проведения ремонтных работ.
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24.02.2022 11:24 Ответить
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24.02.2022 11:25 Ответить
Гореть вам в аду проклятые кацапы!!!!
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24.02.2022 11:25 Ответить
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры между Украиной и Россией в Минске, сообщает БелТа.

«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда», - сказал Лукашенко, предлагая организовать переговоры между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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24.02.2022 11:27 Ответить
Нет, они точно ********.
В натуре ********, вот как Бог свят.

Они действительно считают, что если Бубочка зачитает давно подписанную капитуляцию (текст сочинен Ермаком в Буковеле), то это что-то изменит.

ВСУ подотрется этой "капитуляцией" - и всех делов.

Они ненормальные, как сказал Немцов.
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24.02.2022 11:32 Ответить
 
 