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Ракетными обстрелами повреждены более 10 объектов в Киевской области, - Небытов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Война в Украине

Полиция Киевской области продолжает обеспечивать безопасность и правопорядок на территории области

Об этом сообщил глава Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, в ночь с 23 на 24 февраля в Киевской области было повреждено ракетными выстрелами более 10 объектов, подавляющее большинство из которых – военные.

"По тревоге был поднят весь личный состав, усилены блокпосты на приграничных территориях. Около 4:30 в полицию поступили первые сообщения о ракетных обстрелах на территории области. По предварительным данным, взрывы прогремели в Вильче, Раговке, Луговиках, Припяти, Борисполе, Новых Петровцах, Броварах, Ольшанице, Белой Церкви, Василькове, Плесецком, Калиновке", - отметил глава полиции Киевской области.

В настоящее время полиция продолжает работать в усиленном режиме. Будет увеличено количество полицейских патрулей для обеспечения безопасности на улицах и помощи гражданам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы выдадим оружие всем, способным воевать. Каждый, кто имеет боевой опыт, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации, - Зеленский

На территории Киевской области и всей Украины введено военное положение.

Полиция обращается к гражданам: не подвергайте себя опасности. Держите при себе документы. Выполняйте все распоряжения правоохранителей. В случае наличия информации о подозрительных лицах или военной технике - сообщайте правоохранителям.

Ракетными обстрелами повреждены более 10 объектов в Киевской области, - Небытов 01
Ракетными обстрелами повреждены более 10 объектов в Киевской области, - Небытов 02
Ракетными обстрелами повреждены более 10 объектов в Киевской области, - Небытов 03
Ракетными обстрелами повреждены более 10 объектов в Киевской области, - Небытов 04
Ракетными обстрелами повреждены более 10 объектов в Киевской области, - Небытов 05
Фото: Нєбитов/фейсбук

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Я б рекомендував ВСУ : - МАСШТАБНО ПІДІРВАТИ АБСОЛЮТНО ВСІ мости, залізниці, та автомобільні шляхи сполучення,на кордонах, які ведуть в Україну з росії ( та з л-днр, Кримом) і Білорусі - це дуже суттєво знизить інтенсивність сухопутного вторгнення

Не повторіть стратегічну оборонну помилку Грузії, яка "пожаліла" підірвати Роккський тунель, через який і ввійшла в Грузію абсолютно вся сухопутна армада Орди!
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24.02.2022 11:46
+5
Рано делать выводы... то что ВСУ завалили 6 самолетов паРаши говорит о готовности давать отпор и нориальной работе ПВО. ВСУ респект, только бы им не мешали чиновники саботажники!!!
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24.02.2022 11:46
+4
Зеля же отменил ракетную программу. Єто и была бы наша ПВО.
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24.02.2022 11:44
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Правила форума Совет форумчан
На фига показываете номерные знаки полиции? Блин! Думайте!!!!
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24.02.2022 11:35 Ответить
Одне фото з вибухами і три з мусорами, Небітов піарится як завжди...Гидко дивитися..Номерні знаки це що секрет?
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24.02.2022 12:14 Ответить
ППО не спрацювали, чи їх взагалі немає?
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24.02.2022 11:39 Ответить
Зеля же отменил ракетную программу. Єто и была бы наша ПВО.
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24.02.2022 11:44 Ответить
Я б рекомендував ВСУ : - МАСШТАБНО ПІДІРВАТИ АБСОЛЮТНО ВСІ мости, залізниці, та автомобільні шляхи сполучення,на кордонах, які ведуть в Україну з росії ( та з л-днр, Кримом) і Білорусі - це дуже суттєво знизить інтенсивність сухопутного вторгнення

Не повторіть стратегічну оборонну помилку Грузії, яка "пожаліла" підірвати Роккський тунель, через який і ввійшла в Грузію абсолютно вся сухопутна армада Орди!
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24.02.2022 11:46 Ответить
поздно уже, они вторглись
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24.02.2022 12:01 Ответить
Заскочив з штабу сотні і сотні добровольців....отримують все що треба...
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24.02.2022 13:59 Ответить
Рано делать выводы... то что ВСУ завалили 6 самолетов паРаши говорит о готовности давать отпор и нориальной работе ПВО. ВСУ респект, только бы им не мешали чиновники саботажники!!!
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24.02.2022 11:46 Ответить
Вот говорил нафига вы выдаете даунбаситам и крысчанам украинские паспорта. Теперь какой смысл заглядывать в паспорт если он украинский?
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24.02.2022 11:52 Ответить
Попросіть власника паспорта сказати " паляниця" - відразу все стане на свої місця ))
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24.02.2022 16:24 Ответить
Почему бы не закрыть небо и сбивать всё что туда залетает?????
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24.02.2022 12:01 Ответить
Небо не двері - та і у дверях іноді бувають протяги (((
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24.02.2022 16:24 Ответить
Поки що це лише перші години вторгнення. Хоча наші командири і до цього мали би бути готові. Слабість ППО і ПРО прогнозована. Наземне вторгнення - тут їх сук завалимо штабелями. Росія в Україні "загрузне", як в Афганістані. Головне - не дати здійснити "бліц-кріг". І, щоб Зеленський не підписав капітуляцію - кацапи бомбьожками саме цього добиваються - "прінуждєнія к міру..."
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24.02.2022 12:09 Ответить
 
 