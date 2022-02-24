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больница (1387) война (46726) Сумская область (1841)

В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине

В Сумской области в больницу доставили первых раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Глуховский городской совет в Фейсбуке.

Госпитализировали шестерых тяжелораненых воинов. Пока им нужна кровь.

"Доноров ждут в бывшей детской поликлинике", – говорится в сообщении.

Позже сообщили, что уже более сотни глуховчан пришли в больницу, чтобы сдать кровь.

"Первые доноры были спустя 10 минут после просьбы", – отмечают в горсовете.

Напомним, ранее директор сети плазмацентров "Биофармы" сообщила, что запасов крови на случай необходимости в стране достаточно.

В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 01
В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 02
В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 03
В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 04
В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 05
В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 06
В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 07
В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь 08

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
Уся Україна-це ЗСУ...
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24.02.2022 12:06
+25
Слава воинам ! Слава ВСУ ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 12:06
+21
кацапы будут разбиты,уничтожены и унижены
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24.02.2022 12:07
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Уся Україна-це ЗСУ...
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24.02.2022 12:06 Ответить
ЗСУ це вся УКРАЇНА!
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24.02.2022 12:25 Ответить
Це точно!
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24.02.2022 18:26 Ответить
Слава воинам ! Слава ВСУ ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 12:06 Ответить
кацапы будут разбиты,уничтожены и унижены
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24.02.2022 12:07 Ответить
Наш народ кацапам не здолати!!!
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24.02.2022 12:07 Ответить
Ось так в важкий час єднається Україна, такий народ не здоланний!
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24.02.2022 12:08 Ответить
Глухів обороняється, згоріла заправка . а в Путивлі прорвались ...
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24.02.2022 12:12 Ответить
дякую за інфу.Про Путівль мені теж казав колега,в нього там родичі.
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24.02.2022 12:52 Ответить
Сотні громадян стоять в чергах до банкоматів, аптек і продуктових магазинів. А....... ще на заправки ГСМ....
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24.02.2022 12:20 Ответить
Кацап здохни!!!!
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24.02.2022 12:26 Ответить
Счас вам в Элисте родная российская власть ядерный взрыв устроит, вы б готовились.
Почему в Элисте?
А потому что как же иначе калмыцкий город ВДРУГ оказался в списке южно-российских городов, в которых закрыли аэропорты?
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24.02.2022 12:35 Ответить
неее. ну за кремлевское ***** сдохнуть - это великая четь!!!!
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24.02.2022 12:37 Ответить
В Сумах в чергах,в транспорті,знайомі- всі в один голос кажуть:Путін-це Гітлєр!....
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24.02.2022 13:00 Ответить
а в Миколаїві - що воно собі гадало,бліцкріг?! а х" вам
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24.02.2022 14:33 Ответить
Одесса.Кровь можно сдать до 60 лет,не ходите напрасно.Желательно не употреблять с утра молочку и жирную пищу,у кого была "боткина"предупреждать.Слава Украине.
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24.02.2022 17:12 Ответить
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24.02.2022 20:35 Ответить
А хто в курсі, наші Глухів тримають? Є хто з Глухова?
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27.02.2022 11:09 Ответить
 
 