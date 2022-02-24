В Сумской области госпитализировали первых раненых украинских бойцов. Сотни граждан пришли в больницу, чтобы сдать кровь. ФОТОрепортаж

В Сумской области в больницу доставили первых раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Глуховский городской совет в Фейсбуке.

Госпитализировали шестерых тяжелораненых воинов. Пока им нужна кровь.

"Доноров ждут в бывшей детской поликлинике", – говорится в сообщении.

Позже сообщили, что уже более сотни глуховчан пришли в больницу, чтобы сдать кровь.

"Первые доноры были спустя 10 минут после просьбы", – отмечают в горсовете.

Напомним, ранее директор сети плазмацентров "Биофармы" сообщила, что запасов крови на случай необходимости в стране достаточно.















