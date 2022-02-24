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Войска РФ нанесли удар по воинской части в Липецком: погибли 18 человек. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

18 человек погибли в результате военного удара по воинской части в Липецком Подольского района Одесской области. ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется для просмотра лицам, не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой.

Как передает Цензор.НЕТ, Об этом сообщает Одесская ОГА в фейсбуке.

"18 погибших в результате военного удара по воинской части в селе Липецкое Подольского района. Как сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, по состоянию на 11:00 силами сотрудников ГСЧС из-под завалов спасены 6 человек, которые госпитализированы в Подольскую городскую больницу Один из спасенных, к сожалению, умер в больнице. Погибли 18 человек (8 мужчин, 10 женщин). В настоящее время продолжается разбор завалов", - сообщили в ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе произошло еще несколько взрывов: Войска РФ бьют по военным частям

Войска РФ нанесли удар по воинской части в Липецком: погибли 18 человек 01
Войска РФ нанесли удар по воинской части в Липецком: погибли 18 человек 02
Войска РФ нанесли удар по воинской части в Липецком: погибли 18 человек 03
Войска РФ нанесли удар по воинской части в Липецком: погибли 18 человек 04
Войска РФ нанесли удар по воинской части в Липецком: погибли 18 человек 05
Войска РФ нанесли удар по воинской части в Липецком: погибли 18 человек 06

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+88
будьте прокляты, русские до 7-го колена, и чтоб ваши бабы только уродов рожали...
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24.02.2022 12:58
+76
Оскал русского мира....
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24.02.2022 12:54
+74
Бракує слів , від всього що творить кремлівський урод на нашій землі !
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24.02.2022 12:56
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Оскал русского мира....
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24.02.2022 12:54 Ответить
рашкованские рукожопные кретины !!!

боевой состав и военная техника уже наверняка выведена в район рассредоточения за городом.
они лупят ракетами по пустым в.ч., в которых остались каптерщики и писаря: именно поэтому среди погибших столько женщин.

RIP военным !
Героям Слава !
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24.02.2022 13:08 Ответить
Слава Україні!
Липецьк

місце віддалене, здали 100%

в Одесі ще куча залишків русскогомира
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24.02.2022 16:14 Ответить
Бракує слів , від всього що творить кремлівський урод на нашій землі !
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24.02.2022 12:56 Ответить
походу Одесса - нерусский город.. да, мои маленькие малоросские фаны хйла..?
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24.02.2022 12:57 Ответить
те що Одеса ватна - то був пропагандонській хід. Досить вже транслювати його
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24.02.2022 13:01 Ответить
..дуже радий, що вата тане такими шаленими темпами.. от тільки "Севастополь з Донецьком" (моїм рідним Донецьком) не встигли порозумнішати..(
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24.02.2022 13:07 Ответить
Похолу еврейский.
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24.02.2022 13:04 Ответить
будьте прокляты, русские до 7-го колена, и чтоб ваши бабы только уродов рожали...
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24.02.2022 12:58 Ответить
Вони вже давно тільки уроді рожають.
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24.02.2022 13:06 Ответить
Круто
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24.02.2022 13:06 Ответить
Вони і так одних виродків понароджували , хіба цього не видно ? Щоб вони всі безплідними стали , а всі какцапи - імпотентами !
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24.02.2022 13:27 Ответить
Будьте вы прокляты ,кацапы немытые!
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24.02.2022 12:58 Ответить
В Харьковской обл. все нормально
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24.02.2022 13:08 Ответить
Усі лапатнікі-вбивці разом з ****...м-горітимуть у пеклі...
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24.02.2022 12:58 Ответить
Орки походу готують плацдарм щоб вдертися з Придністров'я. Інакше, навіщо їм бомбити села в тилу на краю географії далеко від заявлених цілей на Донбасі
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24.02.2022 12:59 Ответить
Ofigetj, chto jeshco ljudi delajet v voinskih chastjah, oni zhe dovno dolzhni bitj gde to v neizvestnom meste
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24.02.2022 13:00 Ответить
Ну е- мое. Они до сих пор в части сидели все? Ну нужно же как то предвидеть бомбежку и рассредотачиваться маленькими групками по всем окрестностям. Наша сила только в мобильности и технологичности. А тактика Х***ла бить по скоплениям людей и желательно по наименее защищенным таким как детские садики, школы, больницы.
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24.02.2022 13:00 Ответить
Треш🤦
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24.02.2022 13:08 Ответить
Судя по всему, это произошло рано утром.
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24.02.2022 16:09 Ответить
5.30
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24.02.2022 16:29 Ответить
russkije urody....
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24.02.2022 13:01 Ответить
Це ще з самого ранку було( В 8 ранку вже була інформація про цю частину(
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24.02.2022 13:02 Ответить
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24.02.2022 13:02 Ответить
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24.02.2022 13:02 Ответить
пленные твари полонені Військовослужбовці 91701 ямпільского мотострілкового полку
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24.02.2022 13:03 Ответить
urod #2
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24.02.2022 13:08 Ответить
не жалко этих отморозков, это пушечное мясо
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24.02.2022 13:09 Ответить
urod #1
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24.02.2022 13:07 Ответить
Повезло твари. Вообще-то их мочить надо. В сеть скидывать.Пусть мамаши плачут под кремлем.
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24.02.2022 13:10 Ответить
Не по тому Липецьку били, ой, не по тому. Сподіваюся, той, інший, кацапський Липецьк буде теж знищений. Скоро.
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24.02.2022 13:02 Ответить
Тепер у нас розвязані руки!
Пропоную зібрати дівізіон Вільхи і знищити кримській міст, як стратегічну артерію для наступу з Криму. Маємо право!
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24.02.2022 13:02 Ответить
Дуже слушна пропозиція, міст має бути зірваний.
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24.02.2022 14:30 Ответить
Твари кацапские, гореть вам в аду!
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24.02.2022 13:03 Ответить
Я никакой не специалист, мне непонятно: если уже несколько часов прицельно бьют по воинским частям, то нельзя ли их дислоцировать (просто-напросто сместить)?
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24.02.2022 13:03 Ответить
вечная память погибшим!смерть российскому врагу!
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24.02.2022 13:04 Ответить
Де москаль - там смерть!!!!!
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24.02.2022 13:06 Ответить
Серп и молот - смерть и голод!
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24.02.2022 16:14 Ответить
***...я думав по Ліпєцку
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24.02.2022 13:06 Ответить
Х.уйло пакостит и нет прощение ни ему ни ватникам паРаши!!! Пол маской лицемерия "братья"!!!!!
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24.02.2022 13:07 Ответить
Из Мозыря, с аэродрома Боков, вылетели 9 вертолетов МИ в направлении границы с Украиной, сообщает читатель.
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24.02.2022 13:08 Ответить
Украінская пагранічная служба паведамляе, што расійскія войскі пайшлі на прарыў граніцы ў Кіеўскай вобласці

Вайсковая тэхніка зайшла праз пункт пропуску «Вільча» (пункт на мяжы з Беларуссю). Украінскія памежнікі і вайскойцы вядуць бой.

Аддзел пагранічнай службы «Млачыўка» на Жытоміршчыне быў абстраляны з «Градаў».
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24.02.2022 13:09 Ответить
Давно известно. Дзянькуемо.
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24.02.2022 13:11 Ответить
наши военные жалеют орков, подбивают только технику, а не рашистское пушечное мясо .. не надо их жалеть, оккупантов в Украину никто не звал
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24.02.2022 13:11 Ответить
Где Стингеры?
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24.02.2022 13:23 Ответить
Встаём ПЛЕЧОМ к ПЛЕЧУ ,нас не победить ,СЛАВА УКРАИНЕ !
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24.02.2022 13:12 Ответить
Вы с ума сошли ? Зачем показывать тела ?
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24.02.2022 13:14 Ответить
Чтобы напомнить, что такое "русский мир"
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24.02.2022 13:20 Ответить
Щоби дійшло до тих, які голосують «па пріколу»…
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24.02.2022 14:04 Ответить
Почему у них небыло Стингеров?
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24.02.2022 13:22 Ответить
Звідкіля вони б'ють? З моря, чи з Придністров'я? Хоча, за теперішніх обставин, Придністров'я - цілком законна ціль.
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24.02.2022 13:25 Ответить
Придністров'я треба було давно заблокувати наглухо, щоб ні туди, ні звідтіля нічого не в'ізджало й не виїзджало, ні ввозилося, ні вивозилося. Ні ЛЕП, ні газопроводів.
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24.02.2022 17:27 Ответить
не брати кацапів в полон!!!!
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24.02.2022 13:27 Ответить
Глядя на карту, очевидно что по Одесской области стреляют с Приднестровья. Нужна полная блокада этого анклава вместе с Молдовой и поддержкой Румынии
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24.02.2022 13:29 Ответить
Це виборчий округ нардепа-мажоритарника Олексія Гончаренка
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24.02.2022 13:43 Ответить
Боже бережи Україну і всіх захисників!!!!!!! Загинувшим Царство небесне, і вічна пам"ят!!!!!!!!
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24.02.2022 13:58 Ответить
Суки кацапські…
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24.02.2022 14:03 Ответить
Не треба показувати наших солдат у току виді. Це лише деморалізуe наш народ.
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24.02.2022 14:10 Ответить
Царство небесное нашим защитникам. Но слышны лозунги не паникуйте все под контролем... Просто пи*дец.....
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24.02.2022 14:11 Ответить
Старый хряк, бункерный параноик дед кабай прихваченный азиопской имперской проказой совсем слетел с катушек и пускает мордор в канализацию Истории.
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24.02.2022 15:52 Ответить
Господи,упокій душі загиблих!!!!Будь прокляті путінські орки на віки вічних.
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24.02.2022 16:08 Ответить
За це буде страшна помста проклятим окупантам! Герої не вмирають!
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24.02.2022 16:09 Ответить
Будьте прокляті уйобкі рашенські до сьомого коліна.Я вас і на цьому і на тому світі давити у.
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24.02.2022 16:10 Ответить
Усі лапатні вбивці на чолі з ****...м-горітимуть у пеклі...
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24.02.2022 16:10 Ответить
Рашисты, путлеровцы убивают русскоговорящих в Украине! Бункерная крыса должна здохнуть!
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24.02.2022 16:11 Ответить
Приберіть фото з вбитими !!!!
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24.02.2022 16:12 Ответить
Вічна пам'ять загиблим. Царство Небесне. Зневага і пекло кацапам!
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24.02.2022 16:13 Ответить
Хто не загине на війні, буде сидіти у тюрьмі.
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24.02.2022 16:19 Ответить
 
 