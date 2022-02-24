Военный самолет ВСУ с 14 людьми на борту упал в Киевской области. Число погибших уточняется, - ГСЧС. ФОТО

Военный самолет ВСУ упал в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Киевская область. Между с. Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ (на борту находились 14 человек) с последующим возгоранием. Число погибших уточняется", - говорится в сообщении.

От ГСЧС Украины привлечены 37 человек и 8 единиц техники.

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