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Военный самолет ВСУ с 14 людьми на борту упал в Киевской области. Число погибших уточняется, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Военный самолет ВСУ упал в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Киевская область. Между с. Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ (на борту находились 14 человек) с последующим возгоранием. Число погибших уточняется", - говорится в сообщении.

От ГСЧС Украины привлечены 37 человек и 8 единиц техники.

Военный самолет ВСУ с 14 людьми на борту упал в Киевской области. Число погибших уточняется, - ГСЧС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ совершили вторжение по многим направлениям, - ГПСУ

Военный самолет ВСУ с 14 людьми на борту упал в Киевской области. Число погибших уточняется, - ГСЧС 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+86
Три вертолета в Гостомеле сбиты. Спецназ высажен, но сразу же был окружён силами полиции и нацгвардии и вскоре будет уничтожен. Украинские истребители погнались за вертолетами.
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24.02.2022 14:41
+83
Вічна память, Воїни Світла
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24.02.2022 14:39
+21
Вічна пам'ять загиблим... Писали, що 14ти на борту 5о загинуло
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24.02.2022 14:41
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Вічна память, Воїни Світла
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24.02.2022 14:39 Ответить
Ne fakt chto tam bili voini, nu neschitaja ljotchikov, a pasazhirami mogli bitj i opozhopedci, tak chto nehoronim pered tem kak jestj polnaja i podtverzdjonnaja informacija.
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24.02.2022 14:53 Ответить
7 до 1
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24.02.2022 14:40 Ответить
Три вертолета в Гостомеле сбиты. Спецназ высажен, но сразу же был окружён силами полиции и нацгвардии и вскоре будет уничтожен. Украинские истребители погнались за вертолетами.
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24.02.2022 14:41 Ответить
Вічна пам'ять загиблим... Писали, що 14ти на борту 5о загинуло
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24.02.2022 14:41 Ответить
Вічна пам'ять, героям слава. Покойтесь, хлопці, з миром. Героям Слава! Смерть ворогам!
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24.02.2022 14:50 Ответить
Впав чи збили?
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24.02.2022 14:42 Ответить
Боюсь (тьфу, тьфу, тьфу!) як би це не був (дружній) вогонь зенітників біля Трипільської ТЕС. Бо до кацапів там далеко.
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24.02.2022 14:59 Ответить
на войне без потерь не бывает...
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24.02.2022 14:45 Ответить
это ыно одни блохолёт сру под Вышгородом
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24.02.2022 14:49 Ответить
пердали пайлота копы повязали - но дубинку из задницы вынимать не будут
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24.02.2022 14:51 Ответить
Опасно сейчас летать когда в стране полно росийских диверсантов. Не повторяйте трагедию с ИЛом
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24.02.2022 14:48 Ответить
Вічна пам´ять.

Кацапи хай горять у пеклі.
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24.02.2022 14:50 Ответить
Russian chopper stung by a Stinger
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24.02.2022 14:50 Ответить
"А в ответ тишина ,только он не вернулся из боя"
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24.02.2022 14:55 Ответить
A scuki ubezhali, tak mozhno ponjatj, no ih zhe prijutjat pod zemljoi, do rashki vedj nedotjanet, ne tak li!
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24.02.2022 14:59 Ответить
як? хіба в Україні вже є російські диверсанти, які можуть з пзрк збивати літаки?
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24.02.2022 14:51 Ответить
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ!
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24.02.2022 14:52 Ответить
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24.02.2022 14:53 Ответить
Не пиши херню. Чтобы дать воду крысам нужно еще много месяцев все это восстанавливать.
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24.02.2022 15:04 Ответить
це могла бути диверсія ще на аеродромі. Вічна пям'ять
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24.02.2022 14:58 Ответить
Мне очень жаль.
Но сделать я ничего не могу.
Однако, есть новость ободряющая.
И если она сбудется, то не то что коридора на Тирасполь не будет, а вообще РФ не будет в ее нынешней, так сказать, форме.
Я не хочу писать, чтобы не спугнуть.
И я не знаю, чем это обернется для Израиля.

Как мы все понимаем, никакие санкции-шманкции остановить ******** не способны.
Однако на войну нужны деньги, которых у РФ нет, они даже финд ихнего благостостояния скоммуниздили под сурдинку, что не удивительно.
А если нефть будет по 20, то не только войны, а вообще ничего не будет.
Так вот, сдается мне, что нефть такая очен-очень скоро может быть.
Тогда им крыш.
Оттого и Таджикистан намечен, как место эвакуации.
Матвиенко правильно выбрала самое перспективное направление (она сейчас в Таджикистане).
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24.02.2022 14:58 Ответить
Kazhdij poluchit po zaslugam i hitrozhopije tozhe.
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24.02.2022 15:00 Ответить
Да, при нефти по 20 им крыш.
Это едонственное, что их остановит.
"Конец войне - я одобряю"(С).

Как Вы понимаете, я ж за мир.
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24.02.2022 15:06 Ответить
О нет, зачем же.
Я поступила так, как поступают професионалы, я ж профессионал.
Я проста напомнила американцам, кого недавно русские с китайцами кинули.
Ты все понял?
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24.02.2022 15:04 Ответить
Твой комментарий означает, что твои хозяева (холуем коих ты явлаешься) все поняли и что моя догадка правильная.
Вам крыш.
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24.02.2022 15:05 Ответить
Або алігархам калхозенфюрера
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24.02.2022 15:05 Ответить
Кто в курсе, что происходит в Херсоне? Не могу связаться с друзьями.
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24.02.2022 14:58 Ответить
по 2+2 показали колонну рашисткой техники, якобы на Каховской ГЭС. Не знаю, что это за СМИ но
https://kherson.net.ua/news/kaxovskaya-ges-peresla-pod-kontrol-rossiiskix-voisk-1645698961
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24.02.2022 15:02 Ответить
Сейчас много вбросов............ лучше подождать, пока не будет что-то от проверенных источников. Из последнего - в Угледаре ракета попала в больницу, есть погибшие.
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24.02.2022 15:48 Ответить
к сожалению это правда. гениченский район оккупирован., годол Н. Каховка и ГЭС захвачены врагом "5 канал" только что
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24.02.2022 16:59 Ответить
Горить аеропорт. Рашисти захопили Генічеськ. У вайбері чат Молния повідомляє оперативні новини з фронту.
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24.02.2022 15:28 Ответить
У меня такое ощущение, что несмотря на все предупреждения НИЧЕГО на южном направлении не сделали. А сейчас мозгов не хватает разбомбить перешеек и устоить тем, кто вошел на территорию Херсонской области мышеловку. Но в такую тупость не верю............... значит делается намеренно.
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24.02.2022 15:58 Ответить
Элементарный вопрос. Зачем поднимать в воздух транспортный самолет при полном перевесе в небе врага? Послали людей на верную гибель
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24.02.2022 14:58 Ответить
новина, біларасейський окупант...
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24.02.2022 15:04 Ответить
Вечная память, держитесь.
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24.02.2022 15:03 Ответить
Царство небесне
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24.02.2022 15:04 Ответить
Господи милостивий дай загиблим Царство Небесне. Амінь.
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24.02.2022 15:26 Ответить
 
 