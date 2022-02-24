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Военный самолет ВСУ с 14 людьми на борту упал в Киевской области. Число погибших уточняется, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Военный самолет ВСУ упал в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"Киевская область. Между с. Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ (на борту находились 14 человек) с последующим возгоранием. Число погибших уточняется", - говорится в сообщении.
От ГСЧС Украины привлечены 37 человек и 8 единиц техники.
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показать весь комментарий24.02.2022 14:41
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+21 alex1919
показать весь комментарий24.02.2022 14:41
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Кацапи хай горять у пеклі.
Но сделать я ничего не могу.
Однако, есть новость ободряющая.
И если она сбудется, то не то что коридора на Тирасполь не будет, а вообще РФ не будет в ее нынешней, так сказать, форме.
Я не хочу писать, чтобы не спугнуть.
И я не знаю, чем это обернется для Израиля.
Как мы все понимаем, никакие санкции-шманкции остановить ******** не способны.
Однако на войну нужны деньги, которых у РФ нет, они даже финд ихнего благостостояния скоммуниздили под сурдинку, что не удивительно.
А если нефть будет по 20, то не только войны, а вообще ничего не будет.
Так вот, сдается мне, что нефть такая очен-очень скоро может быть.
Тогда им крыш.
Оттого и Таджикистан намечен, как место эвакуации.
Матвиенко правильно выбрала самое перспективное направление (она сейчас в Таджикистане).
Это едонственное, что их остановит.
"Конец войне - я одобряю"(С).
Как Вы понимаете, я ж за мир.
Я поступила так, как поступают професионалы, я ж профессионал.
Я проста напомнила американцам, кого недавно русские с китайцами кинули.
Ты все понял?
Вам крыш.
https://kherson.net.ua/news/kaxovskaya-ges-peresla-pod-kontrol-rossiiskix-voisk-1645698961