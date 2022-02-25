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Опубликован список Telegram-каналов, распространяющих фейковые новости об Украине. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Каналы в Telegram распространяют фейковую информацию о войне, которую Россия начала против Украины. Соответствующим списком Telegram-каналов поделилась Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГССИ.
Каналы, опубликованные ГССИ, активно распространяют дезинформацию и участвуют в компаниях по дестабилизации ситуации в Украине. Ознакомиться с перечнем Telegram-каналов, публикующих фейковые новости, можно ниже.
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державній зраді і конфіскація майна разом с паспортом
корреспондент колись купив курченко, який раз працює на росію.
а страна.уа - фінансується медведчуком.