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Опубликован список Telegram-каналов, распространяющих фейковые новости об Украине. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Каналы в Telegram распространяют фейковую информацию о войне, которую Россия начала против Украины. Соответствующим списком Telegram-каналов поделилась Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГССИ.

Каналы, опубликованные ГССИ, активно распространяют дезинформацию и участвуют в компаниях по дестабилизации ситуации в Украине. Ознакомиться с перечнем Telegram-каналов, публикующих фейковые новости, можно ниже.

Опубликован список Telegram-каналов, распространяющих фейковые новости об Украине 01

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Топ комментарии
+49
Тільки що збили 8 літак під Гостомелем. Слава Україні!!!
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24.02.2022 15:00
+12
Всіх ригів і ОПЗЖ хто вилетів з України назад в Україну не пускати, далі слідство по
державній зраді і конфіскація майна разом с паспортом
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24.02.2022 15:04
+12
зараз владі терміново потрібно закрими ЗМІ ворога - корреспондент.нет і страна.уа, які маскуються під українські.

корреспондент колись купив курченко, який раз працює на росію.

а страна.уа - фінансується медведчуком.
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24.02.2022 15:05
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А коли вже шаріку пузіко вскриють?
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24.02.2022 14:59 Ответить
Тільки що збили 8 літак під Гостомелем. Слава Україні!!!
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24.02.2022 15:00 Ответить
Из Херсона новости неважные
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24.02.2022 15:01 Ответить
Ти не з каналу Шарія випадково ?
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24.02.2022 15:03 Ответить
Каховську гес захопили. Дай бог ненадовго. Може нато таки допоможе авіацією вночі
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24.02.2022 15:04 Ответить
Звідки інфа? Тільки що повідомили, що атака відбита.
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24.02.2022 15:10 Ответить
Слава нашим героям !
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24.02.2022 15:03 Ответить
Для початку заарештувати всіх колоборантів імена багатьох відомі.
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24.02.2022 15:01 Ответить
туди же военный обозреватель и мировые конфликты
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24.02.2022 15:01 Ответить
чого "срани" тут немає?
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24.02.2022 15:02 Ответить
Готують рушники і коровай печуть! Суки!
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24.02.2022 15:34 Ответить
Туди ж ТТ інфо і Вести.
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24.02.2022 15:03 Ответить
мужиків, яких у дирі напередодні зігнали до воєнкоматів, касаби женуть на мінні поля поперед себе
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24.02.2022 15:04 Ответить
Всіх ригів і ОПЗЖ хто вилетів з України назад в Україну не пускати, далі слідство по
державній зраді і конфіскація майна разом с паспортом
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24.02.2022 15:04 Ответить
зараз владі терміново потрібно закрими ЗМІ ворога - корреспондент.нет і страна.уа, які маскуються під українські.

корреспондент колись купив курченко, який раз працює на росію.

а страна.уа - фінансується медведчуком.
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24.02.2022 15:05 Ответить
****** одесса и Одесса как она есть туда же. Помониторьте, их вносят в топ серарских сайтов! Специально там сижу, мрак!
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24.02.2022 15:09 Ответить
в телеграмі майже одні діти, я вже не пам'ятаю коли там був,
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25.02.2022 00:52 Ответить
да кто в этих помойках роется ? телеграм создан фсбшниками пусть они его читают . Цензор читаем .
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25.02.2022 01:55 Ответить
Телегу ФСБ так и не открыли. Насколько помню, то Дуров в 2013-2014 не давал данных из ВК для ФСБ, потому на след утро проснулся держателем акций ВК с минимумом. После чего и пропитлял из РФ, а там уже и телега без ключей была создана. А так - да, в телеге какой-то "шок-контент" в основном подвисает, интересного ничего, одни срачи в комментах и никаких ответов на вопросы о ситуации в том или ином городе.
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25.02.2022 13:47 Ответить
Не забувайте в списку каналів 2 ПЕТУШАРІЯ. Після війни потрібно законодавчо заборонити партії ОПздеже, петушарія. Досить терпіти кремлівське лайно. ВСІХ хто був причетний до партії ПОЖИТЄВВО позбавити права обіймати державні посади або працювати на державних, комунальних підприємствах. Окремо перевірити професійну придатність ЇХ діточок. Здадуть екзамени - нехай будуть, ні гнати нахер разом з воровайками з сракоблоку
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26.02.2022 18:15 Ответить
Походу Гастомель превращается в Склад Алюминия...
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27.02.2022 00:17 Ответить
 
 