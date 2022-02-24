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В районе Глухова наши войска применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72, ​​– советник командующего Сухопутными войсками Шевцова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В районе Глухова военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В районе Глухова военные применили ПТРК "Javelin" и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72, ​​советник командующего Сухопутными войсками Алена Шевцова", - написал Геращенко.

В районе Глухова наши войска применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72, ​​– советник командующего Сухопутными войсками Шевцова 01

Эту информацию подтверждает и нардеп "Слуги народа" Марианна Безуглая.

"Сумское направление: Джавелины уничтожили 15 вражеских танков", - написала она в фейсбуке.

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Топ комментарии
+112
ЯКА КРАСА
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24.02.2022 16:26
+69
Хороший российский танк - горящий российский танк)
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24.02.2022 16:26
+67
Тим ліпше. Бо там могло бути більше кацапських виродків!
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24.02.2022 16:27
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Горите ясно чтобы не погасли и побольше!!!!
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24.02.2022 16:48 Ответить
Смажимо рашистських уродців
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24.02.2022 16:49 Ответить
Uf, nu i zagovorili Javelini, kak radi mamochki na raseje, no ***** bilo rozhatj urodov bez golovi.
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24.02.2022 16:50 Ответить
Отличная новость.Но плохи дела на Херсонщине.Надо отбивать.
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24.02.2022 16:51 Ответить
Вже, Каховку відбили, тепер треба відбивати Армянськ.
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24.02.2022 16:54 Ответить
Геническ тоже кацапы взяли. Будем надеятся отобьем.
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24.02.2022 16:59 Ответить
Vot eto otlycnaja rabota,koloni i jest samaja xorosaja misen dlia Javelin
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24.02.2022 16:53 Ответить
თქვენი ღორი დედა მოვტყან რა! უჯიშო ხალხი
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24.02.2022 16:53 Ответить
Молодцы парни - жарьте этих гондонов, скоро любого кто предявит ру паспорт для профилактики изобьют до полусмерти, и уже будет не важно хороший он был или сторонник ******.
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24.02.2022 16:55 Ответить
Добре, добре
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24.02.2022 16:57 Ответить
...Слухай, спєц ти довбаний, - невже принципово зараз те, як отой металобрухт називатьєтся, а не його КІЛЬКІСТЬ з умовною вже назвою "Т-72"? І ще, мразото, запам'ятай ось це: РУСКІЯЗІК - МОВА ОКУПАНТА. Ти з цим не грайся. Бережи себе, - кошеня дране блд*!...
https://www.youtube.com/watch?v=PgRWhx5vv4E .
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24.02.2022 17:08 Ответить
Богдан Лялюк

8 мин. ·



Bayraktar уничтожают российскую бронетехнику на Черноморском направлении.
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24.02.2022 16:59 Ответить
мало байрактаров, их бы хоть пару сотен, думаю друг Эрдоган поможет.
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24.02.2022 17:09 Ответить
Боже, храни воинов Украины... А США, спасибо за отличное оружие.
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24.02.2022 16:59 Ответить
На фото БТР і БМП
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24.02.2022 17:00 Ответить
Де ділися танкісти цих танків? Як що згоріли, то -красота! Як що втекли, то шкода.
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24.02.2022 17:00 Ответить
Украинцы - боги войны. Шок от вероломной атаки быстро прошел. Входим в режим "киборг" и начинаем клепать вату десятками.
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24.02.2022 17:02 Ответить
та пам'ятаймо, козаки, що т.з. рузькій мір закінчується там, де московіту добряче дають по їба.лу!
Слава Україні! Смерть ворогам!
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24.02.2022 17:14 Ответить
...Слухай, спєц ти довбаний, - невже принципово зараз те, як отой металобрухт називатьєтся, а не його КІЛЬКІСТЬ з умовною вже назвою "Т-72"? І ще, мразото, запам'ятай ось це: РУСКІЯЗІК - МОВА ОКУПАНТА. Ти з цим не грайся. Бережи себе, - кошеня ж ти дране блд*!...
https://www.youtube.com/watch?v=PgRWhx5vv4E .
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24.02.2022 17:14 Ответить
Красота!!
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24.02.2022 17:24 Ответить
Безуглая-иди нах. ВСУ-красавчики.
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24.02.2022 17:25 Ответить
👍✌
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24.02.2022 17:29 Ответить
Хлопци, делайте из врага фарш. Весь мир с Вами!
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24.02.2022 18:22 Ответить
шо ***** приїхав здавти металобрухт.
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24.02.2022 18:39 Ответить
На фото БМП та БТР , Безугла, де розум? Добре що ЗСУ знищило ту гидоту, але ти до того при чому вывця зелена?
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25.02.2022 00:32 Ответить
Як що з десантом йшов , то ще краще. Земля бетоном.
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25.02.2022 10:05 Ответить
RUSKIE KURWY: UKRAINA TO DLA WAS ŚMIERĆ.
POLSKA: TO DLA WAS ŚMIERĆ.
WASZA ROSSIJA TO TRUP.
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26.02.2022 07:28 Ответить
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