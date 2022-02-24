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В районе Глухова наши войска применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72, – советник командующего Сухопутными войсками Шевцова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В районе Глухова военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72
Об этом сообщил в фейсбуке советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"В районе Глухова военные применили ПТРК "Javelin" и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72, советник командующего Сухопутными войсками Алена Шевцова", - написал Геращенко.
Эту информацию подтверждает и нардеп "Слуги народа" Марианна Безуглая.
"Сумское направление: Джавелины уничтожили 15 вражеских танков", - написала она в фейсбуке.
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