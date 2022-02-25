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Последствия ракетного удара в Чугуеве. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Госслужба по чрезвычайным ситуациям публикует кадры, снятые в Чугуеве на Харьковщине, по которому оккупанты нанесли ракетный удар.

Фото опубликованы на странице ГСЧС в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эти кадры, от которых стынет кровь, сделаны иностранным фотографом Wolfgang Schwan. С риском для собственной жизни, через объектив своей фотокамеры он показывает войну такой, какая она есть. Без кремлевских нарративов и без необходимости что-то доказывать", - говорится в сообщении.

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Последствия ракетного удара в Чугуеве 02
Последствия ракетного удара в Чугуеве 03
Последствия ракетного удара в Чугуеве 04
Последствия ракетного удара в Чугуеве 05
Последствия ракетного удара в Чугуеве 06
Последствия ракетного удара в Чугуеве 07
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Топ комментарии
+54
До речі, окупанти не вибирають - чи хтось із мешканців їх підтримував, чи навпаки - гатять по хатах бо вони окупанти !!!!
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24.02.2022 19:45
+40
ТВАРИ.
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24.02.2022 19:45
+33
Немцам отправить. Они гнусные сильно любят газпром, и блокируют все санкции.

Каски нам передали... уроды подлые.

Сочувствие пострадавшим. Вечная память погибшим сегодня...
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24.02.2022 19:48
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До речі, окупанти не вибирають - чи хтось із мешканців їх підтримував, чи навпаки - гатять по хатах бо вони окупанти !!!!
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24.02.2022 19:45 Ответить
В Чечні в 1995 році Грознийй стерли з лиця землі разом з власними громадянами. Декілька років жив з евакуйованою з Грозного бабусею дружини в одній квартирі в Україні.
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24.02.2022 20:03 Ответить
И никаких санкций против России не было. русские каратели еще село Самашки в Чечне стерли с лица земли вместе с мирными жителями-реакции мирового сообщества тоже не было
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24.02.2022 21:21 Ответить
Да, сейчас, не взирая на кадыровскую марионетку, ситуация для него в Украине проигранная.
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24.02.2022 21:23 Ответить
потом десятилетие про "вырезанных русских" в грозном рассказывали
надо же как то объяснить
куда все русские пропали которые остались в грозном
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26.02.2022 14:03 Ответить
"Русский мир" у всій красі. Тепер українці і внукам і правнукам закажуть дружити з кацапами
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24.02.2022 20:33 Ответить
Ты вате ничего не обьясниш. Вата она потому и вата, что вместо мозгов-вата
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24.02.2022 21:19 Ответить
ТВАРИ.
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24.02.2022 19:45 Ответить
росіяни - тварини
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24.02.2022 19:46 Ответить
сволота лаптєнога ..Ви здохните всі хто ступив на нашу землю ,з сємечками , або без семочєк в кармані
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24.02.2022 19:46 Ответить
"Поляк" Генадій, судячи з твоєї риторики - ти класичний хахол-підкацапник. Тому заткни пельку і чекай, що тобі твій пан скаже.
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24.02.2022 19:56 Ответить
Тобі, дебілу, нема про що поговорити? Хто про що, а соєвий про барбарис.
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24.02.2022 19:57 Ответить
Фашистські ублюдки. Ви гірші за гітлера.
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24.02.2022 19:48 Ответить
ТОЧКА НЕПОВЕРНЕННЯ ! "БРАТИ" СУЧІ ДІТИ,ЗДОХНЕТЕ ВСІ
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24.02.2022 19:48 Ответить
Немцам отправить. Они гнусные сильно любят газпром, и блокируют все санкции.

Каски нам передали... уроды подлые.

Сочувствие пострадавшим. Вечная память погибшим сегодня...
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24.02.2022 19:48 Ответить
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24.02.2022 19:53 Ответить
Бачите цю ***** - знищуйте!

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24.02.2022 19:48 Ответить
і тих, хто її наносить..
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26.02.2022 13:26 Ответить
Кацапы стёрли Сирию и Чечню с лица земли . Пора вокруг Украины собирать всех , кто готов дать бой кацапам - и турков, и сирийцев, и грузин, и чеченцев
Интернациональныебатальоны
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24.02.2022 19:50 Ответить
грузинский баталион есть уже у вас. довно уже воюет. 21 человек погибших за время войни
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25.02.2022 12:33 Ответить
зверье...
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24.02.2022 19:51 Ответить
Русско - фашистский мир пришел, открывайте двери - окна !
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24.02.2022 19:52 Ответить
Мені цікаво, коли Піски та Авдієвку розхерачили, то половина співчуваючих спокійно займалася власними справами. А коли ближче прилетіло, почали скиглити.
ЖріТЄ!
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24.02.2022 19:59 Ответить
Дебіл? ЗСУ стріляли у відповідь. Це твої сєпари викликали вогонь на себе з житлових будинків.
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24.02.2022 20:18 Ответить
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24.02.2022 20:02 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 20:06 Ответить
Треба стирати їх з лиця землі так же. Там, у них. Дійде до цього
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24.02.2022 20:56 Ответить
Это безумие. Мне очень стыдно за россию. Плешивый сошёл с ума, но почему военные выполняют его преступные приказы, что же они творят! Простите, простите, простите нас, мы простые люди тоже в шоке от всего и против войны!
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25.02.2022 00:59 Ответить
так по всей стране 8 лет про "биндер на майдане" рассказывали
думаю военных в первую очередь промывали
не зря же у них замполит или кто там, вернулся в армию
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26.02.2022 14:05 Ответить
Вот пляти ордынские... Бомбить жилые районы с гражданским население - это уже верх подлости.
Желаю тем, кто отдавал и исполнял эти приказы, жить долго, но в мучениях. С полным параличем и немотой, чтобы не могли не только что-то сделать, но даже и попросить о чём-то.
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25.02.2022 02:32 Ответить
Uvy, v Gaage povisnut bystro.
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25.02.2022 08:00 Ответить
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25.02.2022 03:39 Ответить
від скривавленої жіночки з посмішкою на обличчі сльози на очах, тварюки!
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25.02.2022 12:45 Ответить
европа активи путлера заморозила. буде з чого відшкодовувати..
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26.02.2022 13:22 Ответить
 
 