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Последствия ракетного удара в Чугуеве. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Госслужба по чрезвычайным ситуациям публикует кадры, снятые в Чугуеве на Харьковщине, по которому оккупанты нанесли ракетный удар.
Фото опубликованы на странице ГСЧС в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Эти кадры, от которых стынет кровь, сделаны иностранным фотографом Wolfgang Schwan. С риском для собственной жизни, через объектив своей фотокамеры он показывает войну такой, какая она есть. Без кремлевских нарративов и без необходимости что-то доказывать", - говорится в сообщении.
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+54 Ksenia VB
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+40 Александр Иванов 29ff5b68
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+33 HellriserUA Gamer
показать весь комментарий24.02.2022 19:48
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надо же как то объяснить
куда все русские пропали которые остались в грозном
Каски нам передали... уроды подлые.
Сочувствие пострадавшим. Вечная память погибшим сегодня...
Интернациональныебатальоны
ЖріТЄ!
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
думаю военных в первую очередь промывали
не зря же у них замполит или кто там, вернулся в армию
Желаю тем, кто отдавал и исполнял эти приказы, жить долго, но в мучениях. С полным параличем и немотой, чтобы не могли не только что-то сделать, но даже и попросить о чём-то.