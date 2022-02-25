Последствия ракетного удара в Чугуеве. ФОТОрепортаж

Госслужба по чрезвычайным ситуациям публикует кадры, снятые в Чугуеве на Харьковщине, по которому оккупанты нанесли ракетный удар.

Фото опубликованы на странице ГСЧС в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эти кадры, от которых стынет кровь, сделаны иностранным фотографом Wolfgang Schwan. С риском для собственной жизни, через объектив своей фотокамеры он показывает войну такой, какая она есть. Без кремлевских нарративов и без необходимости что-то доказывать", - говорится в сообщении.

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