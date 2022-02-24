"Путин – выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российских городах проходят акции протеста против вторжения РФ в Украину. В большинстве своем они немногочисленны, но в некоторых городах, в частности Москве и Петербурге, уже сотни задержанных. Кремлевские власти заявляют, что россиянам не следует протестовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Днем, 24 февраля, в разных городах России, в частности, Иркутске, Омске, Астрахани и Владивостоке проходили одиночные пикеты. К вечеру протестующие начали собираться на стихийные митинги.

Пикет у приемной администрации президента России в Москве

Следственный комитет России пообещал привлечь участников и организаторов несогласованных акций к ответственности, в том числе и уголовной. О негативных последствиях участия в несогласованных акциях предупредила и прокуратура Москвы.

По данным проекта "ОВД-Инфо" (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), в 39 городах России задержали уже более 400 участников протестных акций.

Около 60 человек, по данным проекта, были задержаны только на антивоенной акции в Екатеринбурге.

Там несколько десятков человек собрались на стихийный митинг напротив администрации города. Они скандировали "Нет войне!", "Миру - мир", "Путин - выведи войска!". Некоторые участники акции принесли с собой плакаты. Какое-то время их не трогали, но затем ОМОН начал разгонять и задерживать протестующих, сообщает издание Znak.com.

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Собравшиеся на площади 1905 года в Екатеринбурге скандируют "Путин, выведи войска!"#UkraineWar pic.twitter.com/bOyDoedOPk — No Talking 🇺🇦 (@notalkingnews) February 24, 2022

Znak сообщает: в Екатеринбурге полицейские остановили машину и грубо задержали водителя, который сигналил в поддержку пикетчиков. По-белорусски работают ( pic.twitter.com/930usrJrk9 — Dmitry Kolezev (@kolezev) February 24, 2022

В Москве на Пушкинской площади днем ​​задерживали людей с плакатами, затем площадь стали обносить забором.

Около семи вечера по московскому времени, по оценкам корреспондента Би-би-си, в районе Пушкинской площади и Новопушкинского сквера находились около 400 человек.

Задержание протестующей в Петербурге

"Я боюсь выходить, но задержание или смерть на войне вещи несопоставимые", - сказала корреспонденту Би-би-си девушка с плакатом "Нет войне"

Друзья, я понимаю, конечно, по-человечески призывы к россиянам, которые "должны выйти на улицы и остановить Путина". Но правда в том, что даже армейские части крупной европейской страны пока с большим трудом его сдерживают. Не стоит слишком многого ждать от людей с плакатами. — Илья Яшин (@IlyaYashin) February 24, 2022

Полицейские массово задерживают людей возле здания "Известий", передает "Медиазона" (внесен в Реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента)".

Задержания проходят и по улице Тверской, сообщает проект Avtozak Live. По его данным, как минимум один автозак с протестующими уже заполнился и уехал.

Около тысячи человек направляются по Большой Никитской улице в сторону Кремля, передает корреспондент Би-би-си.

Шествие по Никитской в Москве. Несколько сотен человек (по оценкам корреспондента Би-би-си – до тысячи человек) скандируют "Нет войне", идут в сторону Кремля. pic.twitter.com/YLlRQzNkm4 — bbcrussian (@bbcrussian) February 24, 2022

Несмотря на жесткие задержания, группа протестующих остается в районе Пушкинской

В Петербурге у Гостиного двора протестующие выстроились в цепь солидарности, полиция предупреждает о "недопустимости нарушения закона".

Как передает корреспондент Би-би-си, сотни людей, скандирующих "Нет войне", заполнили Невский проспект вдоль всего Гостиного двора между двумя станциями метро. Полицейские жестко задерживают людей и грузят в автобусы, они уже переполнены по всей длине вдоль Невского.

Полиция изъяла у одного из протестующих гирлянду желто-голубых воздушных шаров. Офицер полиции в мегафоне кричит о санитарных ограничениях и запрете массовых мероприятий.

"Арестуйте Путина, а не меня, блин!" — кричит задержанный в Петербурге.



Видео: "Холод" pic.twitter.com/i8Huof0MaD — Журнал Холод (@holodmedia) February 24, 2022

В Перми, по данным "ОВД-Инфо", из-за антивоенных акций задержали около 50 человек.

Телеграмм-канал "Апология" сообщает, что полиция задержала более 20 участников антивоенных акций в Тюмени.

Антивоенный митинг начался в Челябинске, задержаны несколько человек.

В Новосибирске протестующие организовали шествие, двух человек задержали.

Тем временем председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что россияне, выступающие против войны в Украине, думают "о своих неотложных проблемах и трудностях".

Против войны в четверг выступили многие знаменитости, в том числе музыканты. Среди них – Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков. Лидер "Аквариума" назвал происходящее "настоящим безумием". "Люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они позор России", - заявил Гребенщиков.