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"Путин – выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В российских городах проходят акции протеста против вторжения РФ в Украину. В большинстве своем они немногочисленны, но в некоторых городах, в частности Москве и Петербурге, уже сотни задержанных. Кремлевские власти заявляют, что россиянам не следует протестовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Днем, 24 февраля, в разных городах России, в частности, Иркутске, Омске, Астрахани и Владивостоке проходили одиночные пикеты. К вечеру протестующие начали собираться на стихийные митинги.

Путин – выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных. 01

Пикет у приемной администрации президента России в Москве

Следственный комитет России пообещал привлечь участников и организаторов несогласованных акций к ответственности, в том числе и уголовной. О негативных последствиях участия в несогласованных акциях предупредила и прокуратура Москвы.

По данным проекта "ОВД-Инфо" (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), в 39 городах России задержали уже более 400 участников протестных акций.

Около 60 человек, по данным проекта, были задержаны только на антивоенной акции в Екатеринбурге.

Там несколько десятков человек собрались на стихийный митинг напротив администрации города. Они скандировали "Нет войне!", "Миру - мир", "Путин - выведи войска!". Некоторые участники акции принесли с собой плакаты. Какое-то время их не трогали, но затем ОМОН начал разгонять и задерживать протестующих, сообщает издание Znak.com.

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В Москве на Пушкинской площади днем ​​задерживали людей с плакатами, затем площадь стали обносить забором.

Путин – выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных. 02

Около семи вечера по московскому времени, по оценкам корреспондента Би-би-си, в районе Пушкинской площади и Новопушкинского сквера находились около 400 человек.

Путин – выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных. 03

Задержание протестующей в Петербурге

"Я боюсь выходить, но задержание или смерть на войне вещи несопоставимые", - сказала корреспонденту Би-би-си девушка с плакатом "Нет войне"

Полицейские массово задерживают людей возле здания "Известий", передает "Медиазона" (внесен в Реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента)".

Путин – выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных. 04

Задержания проходят и по улице Тверской, сообщает проект Avtozak Live. По его данным, как минимум один автозак с протестующими уже заполнился и уехал.

Около тысячи человек направляются по Большой Никитской улице в сторону Кремля, передает корреспондент Би-би-си.

Несмотря на жесткие задержания, группа протестующих остается в районе Пушкинской

Путин – выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных. 05

В Петербурге у Гостиного двора протестующие выстроились в цепь солидарности, полиция предупреждает о "недопустимости нарушения закона".

Как передает корреспондент Би-би-си, сотни людей, скандирующих "Нет войне", заполнили Невский проспект вдоль всего Гостиного двора между двумя станциями метро. Полицейские жестко задерживают людей и грузят в автобусы, они уже переполнены по всей длине вдоль Невского.

Полиция изъяла у одного из протестующих гирлянду желто-голубых воздушных шаров. Офицер полиции в мегафоне кричит о санитарных ограничениях и запрете массовых мероприятий.

В Перми, по данным "ОВД-Инфо", из-за антивоенных акций задержали около 50 человек.

Телеграмм-канал "Апология" сообщает, что полиция задержала более 20 участников антивоенных акций в Тюмени.

Антивоенный митинг начался в Челябинске, задержаны несколько человек.

В Новосибирске протестующие организовали шествие, двух человек задержали.

Тем временем председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что россияне, выступающие против войны в Украине, думают "о своих неотложных проблемах и трудностях".

Против войны в четверг выступили многие знаменитости, в том числе музыканты. Среди них – Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков. Лидер "Аквариума" назвал происходящее "настоящим безумием". "Люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они позор России", - заявил Гребенщиков.
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Топ комментарии
+26
Что-то мне подсказывает, что это украинцы живущие в рашке, руским на это насрать, они переживают только за свои зарплаты.
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24.02.2022 20:04
+18
Респект этим людям, да их мало, да они изгои, в этой войне, НО они те - с которыми мы попытаемся разговаривать (потом, когда все это кацапское безумие, закончится). Например есть такая Лия Ахеджакова.... Это крохотная женщина с титановым стержнем внутри. Таких мало.
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24.02.2022 20:23
+12
Хороший кацап - це мертвий кацап.
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24.02.2022 20:07
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Что-то мне подсказывает, что это украинцы живущие в рашке, руским на это насрать, они переживают только за свои зарплаты.
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24.02.2022 20:04 Ответить
нет,сын общается с парнем из Новосибирска
сегодня массовый митинг против войны
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24.02.2022 21:27 Ответить
Хороший кацап - це мертвий кацап.
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24.02.2022 20:07 Ответить
Сама поняла что ляпнула?
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25.02.2022 02:38 Ответить
не понимаю поста яшина.

уничтожить путина могут только внутренние революционеры.

извне никто в россию не будет заходить, так как в россии есть ядерное оружие.
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24.02.2022 20:07 Ответить
уничтожить путина могут только внешние олигархи, и это факт!
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24.02.2022 20:52 Ответить
если ***** прищимет яйца хоть одному из них, давление ***** оч резко потеряет связь с реальностью
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24.02.2022 20:55 Ответить
да, так он пытается оправдать бессилие и апатию россиян... а вернее их страх за свою шкуру! а здесь бомбят города, в Украине! Гибнут мирные жители, ДЕТИ! Гибнут герои Украины, солдаты ВСУ!!!
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01.03.2022 06:44 Ответить
я бы, на месте запада, сделал в росси полную нищету. в россии возможны только голодные бунты. и тогда они его сбросят.
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24.02.2022 20:08 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 20:10 Ответить
Респект этим людям, да их мало, да они изгои, в этой войне, НО они те - с которыми мы попытаемся разговаривать (потом, когда все это кацапское безумие, закончится). Например есть такая Лия Ахеджакова.... Это крохотная женщина с титановым стержнем внутри. Таких мало.
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24.02.2022 20:23 Ответить
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24.02.2022 20:27 Ответить
и сколько таких?горстка?а 99 процентов биомусор.кстати,в Израиле кацапов как грязи и я у них враг народа.
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24.02.2022 20:31 Ответить
мда..а что вы ожидали от росиян?
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24.02.2022 20:31 Ответить
Вот она,демократия.
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24.02.2022 20:31 Ответить
В этой новости только малая часть материала, что можно насерфить в интернете. Народу там действительно много как для мордора. И если учесть, что в парашии запрещены несанкционированные митинги, то я считаю этот успех.
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24.02.2022 20:32 Ответить
Против войны в четверг выступили многие знаменитости: Ургант, Галкин, Лолита, Меладзе, Варнава, Лобода, Лазарев.... список растёт, терпилы просыпаются.

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24.02.2022 20:44 Ответить
да? и как они выступили? они сказали что не надо войны, дорой наш ВВП... так ***** не остановить!!! оно само не остановится!!!
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01.03.2022 06:45 Ответить
К сожалению артисты сами по себе мало что решают - нужны миллионы людей на улицах, как это было дважды за короткий срок в Египте. Эти два египетских "майдана" нужно подробно изучить протесующим во всём Мире. На сегодняшний день это была самаяэффективная и бескровная модель свержения преступной власти.
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06.03.2022 19:15 Ответить
Спасибо вам, смелые люди! Берегите себя!
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24.02.2022 20:44 Ответить
Ну що сказати - завдяки таки вам Пукін і залишився при владі і з явився Кримнаш.
Дивлюсь на це як на "відмивання карми", хоча в ніяку карму не вірю, є закон-
що посієш, те і пожнеш. Тому як би мені все одно, кримнаш не потерплю навіть
від нобелівського лауреата
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24.02.2022 20:55 Ответить
Россия, протесты, фото с сайтаBBC:
https://www.bbc.com/ukrainian/news-60512185?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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24.02.2022 21:10 Ответить
Шість здорових мужиків проти однієї бабці ! Їм би орати землю навколо москвИ. А не байдики бити на вулицях та стареньких.
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27.02.2022 09:11 Ответить
это ****** в балаклавах
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01.03.2022 06:46 Ответить
Настане час,прийде прозріння,але Московії не буде на карті світу,в кацапів інший менталітет,вони бояться битися за свою свободу,скоро ми їх навчимо,Ми вистоїмо вони рухнуть.
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24.02.2022 21:20 Ответить
Без брусчатки й коктейлів молотова ці протести ***** до сраки.
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25.02.2022 11:49 Ответить
там что то потяжеле понадобится, чтобы его из бункера выковырять
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01.03.2022 06:47 Ответить
Шість здорових мужиків проти однієї бабці ! Їм би орати землю навколо москвИ. А не байдики бити на вулицях та стареньких.
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27.02.2022 09:12 Ответить
 
 