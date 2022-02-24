"Путин – выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В российских городах проходят акции протеста против вторжения РФ в Украину. В большинстве своем они немногочисленны, но в некоторых городах, в частности Москве и Петербурге, уже сотни задержанных. Кремлевские власти заявляют, что россиянам не следует протестовать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Днем, 24 февраля, в разных городах России, в частности, Иркутске, Омске, Астрахани и Владивостоке проходили одиночные пикеты. К вечеру протестующие начали собираться на стихийные митинги.
Пикет у приемной администрации президента России в Москве
Следственный комитет России пообещал привлечь участников и организаторов несогласованных акций к ответственности, в том числе и уголовной. О негативных последствиях участия в несогласованных акциях предупредила и прокуратура Москвы.
По данным проекта "ОВД-Инфо" (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), в 39 городах России задержали уже более 400 участников протестных акций.
Около 60 человек, по данным проекта, были задержаны только на антивоенной акции в Екатеринбурге.
Там несколько десятков человек собрались на стихийный митинг напротив администрации города. Они скандировали "Нет войне!", "Миру - мир", "Путин - выведи войска!". Некоторые участники акции принесли с собой плакаты. Какое-то время их не трогали, но затем ОМОН начал разгонять и задерживать протестующих, сообщает издание Znak.com.
.
Собравшиеся на площади 1905 года в Екатеринбурге скандируют "Путин, выведи войска!"#UkraineWar pic.twitter.com/bOyDoedOPk— No Talking 🇺🇦 (@notalkingnews) February 24, 2022
Znak сообщает: в Екатеринбурге полицейские остановили машину и грубо задержали водителя, который сигналил в поддержку пикетчиков. По-белорусски работают ( pic.twitter.com/930usrJrk9— Dmitry Kolezev (@kolezev) February 24, 2022
В Москве на Пушкинской площади днем задерживали людей с плакатами, затем площадь стали обносить забором.
Около семи вечера по московскому времени, по оценкам корреспондента Би-би-си, в районе Пушкинской площади и Новопушкинского сквера находились около 400 человек.
Задержание протестующей в Петербурге
"Я боюсь выходить, но задержание или смерть на войне вещи несопоставимые", - сказала корреспонденту Би-би-си девушка с плакатом "Нет войне"
Друзья, я понимаю, конечно, по-человечески призывы к россиянам, которые "должны выйти на улицы и остановить Путина". Но правда в том, что даже армейские части крупной европейской страны пока с большим трудом его сдерживают. Не стоит слишком многого ждать от людей с плакатами.— Илья Яшин (@IlyaYashin) February 24, 2022
Полицейские массово задерживают людей возле здания "Известий", передает "Медиазона" (внесен в Реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента)".
Задержания проходят и по улице Тверской, сообщает проект Avtozak Live. По его данным, как минимум один автозак с протестующими уже заполнился и уехал.
Около тысячи человек направляются по Большой Никитской улице в сторону Кремля, передает корреспондент Би-би-си.
Шествие по Никитской в Москве. Несколько сотен человек (по оценкам корреспондента Би-би-си – до тысячи человек) скандируют "Нет войне", идут в сторону Кремля. pic.twitter.com/YLlRQzNkm4— bbcrussian (@bbcrussian) February 24, 2022
Несмотря на жесткие задержания, группа протестующих остается в районе Пушкинской
В Петербурге у Гостиного двора протестующие выстроились в цепь солидарности, полиция предупреждает о "недопустимости нарушения закона".
Как передает корреспондент Би-би-си, сотни людей, скандирующих "Нет войне", заполнили Невский проспект вдоль всего Гостиного двора между двумя станциями метро. Полицейские жестко задерживают людей и грузят в автобусы, они уже переполнены по всей длине вдоль Невского.
Полиция изъяла у одного из протестующих гирлянду желто-голубых воздушных шаров. Офицер полиции в мегафоне кричит о санитарных ограничениях и запрете массовых мероприятий.
"Арестуйте Путина, а не меня, блин!" — кричит задержанный в Петербурге.— Журнал Холод (@holodmedia) February 24, 2022
Видео: "Холод" pic.twitter.com/i8Huof0MaD
В Перми, по данным "ОВД-Инфо", из-за антивоенных акций задержали около 50 человек.
Телеграмм-канал "Апология" сообщает, что полиция задержала более 20 участников антивоенных акций в Тюмени.
Антивоенный митинг начался в Челябинске, задержаны несколько человек.
В Новосибирске протестующие организовали шествие, двух человек задержали.
Тем временем председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что россияне, выступающие против войны в Украине, думают "о своих неотложных проблемах и трудностях".
Против войны в четверг выступили многие знаменитости, в том числе музыканты. Среди них – Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков. Лидер "Аквариума" назвал происходящее "настоящим безумием". "Люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они позор России", - заявил Гребенщиков.
Пожалуйста, подождите...
сегодня массовый митинг против войны
уничтожить путина могут только внутренние революционеры.
извне никто в россию не будет заходить, так как в россии есть ядерное оружие.
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Дивлюсь на це як на "відмивання карми", хоча в ніяку карму не вірю, є закон-
що посієш, те і пожнеш. Тому як би мені все одно, кримнаш не потерплю навіть
від нобелівського лауреата
https://www.bbc.com/ukrainian/news-60512185?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA