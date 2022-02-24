Во Франкфурте проходит массовая акция в поддержку Украины и против агрессии РФ. ФОТОрепортаж

В немецком Франкфурте проходит акция в поддержку Украины и против российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Люди с украинской символикой вышли в центр города, чтобы продемонстрировать солидарность с нашим государством и осудить агрессию РФ.









