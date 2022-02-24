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Во Франкфурте проходит массовая акция в поддержку Украины и против агрессии РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В немецком Франкфурте проходит акция в поддержку Украины и против российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Люди с украинской символикой вышли в центр города, чтобы продемонстрировать солидарность с нашим государством и осудить агрессию РФ.

Во Франкфурте проходит массовая акция в поддержку Украины и против агрессии РФ 01
Во Франкфурте проходит массовая акция в поддержку Украины и против агрессии РФ 02
Во Франкфурте проходит массовая акция в поддержку Украины и против агрессии РФ 03
Во Франкфурте проходит массовая акция в поддержку Украины и против агрессии РФ 04
Во Франкфурте проходит массовая акция в поддержку Украины и против агрессии РФ 05Во Франкфурте проходит массовая акция в поддержку Украины и против агрессии РФ 01
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Топ комментарии
+16
Канада припиняє весь імпорт із Росії

Канада негайно скасовує усі чинні дозволи на імпорт російських товарів та не видаватиме нових, повідомляє Укрінформ.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За його словами, Канада також запровадить особисті санкції проти 58 росіян, в тому числі міністрів оборони, фінансів та юстиції.
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24.02.2022 21:18
+9
Допоможе.

4 країни блокують відключення СВІФТ. Їхніх політиків треба дотиснути.

Угорщина, Італія, Німеччина та Кіпр.

Якщо Італію та Німеччину дотиснуть, то буде гаряче.
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24.02.2022 21:24
+6
Угорщина, Італія, Німеччина та Кіпр

********* треба знати в лице
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24.02.2022 21:27
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Канада припиняє весь імпорт із Росії

Канада негайно скасовує усі чинні дозволи на імпорт російських товарів та не видаватиме нових, повідомляє Укрінформ.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За його словами, Канада також запровадить особисті санкції проти 58 росіян, в тому числі міністрів оборони, фінансів та юстиції.
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24.02.2022 21:18 Ответить
Дякуємо за підтримку! Бо козломорді вже хочуть підірвати АЕС на Україні.
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24.02.2022 21:20 Ответить
Скажіть мені Що це Допоможе?!Воно ж Там в Кремлі Больне,ему це до одного місця.
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24.02.2022 21:21 Ответить
Нет, не поможет. Просто приятно.
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24.02.2022 21:24 Ответить
Допоможе.

4 країни блокують відключення СВІФТ. Їхніх політиків треба дотиснути.

Угорщина, Італія, Німеччина та Кіпр.

Якщо Італію та Німеччину дотиснуть, то буде гаряче.
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24.02.2022 21:24 Ответить
Германия, Италия потому что напичканы купленными политиками. Угорщина изза чистого ******* со своими тупыми западенскими венграми. Кипр, наверное, изза засилия русских киприотов убежавших туда еще в 90-х. И теперь обеспечивающих Кипру туристов.
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24.02.2022 21:28 Ответить
Ничего Кипр от войны с Турцией не усвоил.
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24.02.2022 23:46 Ответить
Зато другим кацапам не до одного места. Одичалое стадо должно поднять бунт.
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24.02.2022 21:24 Ответить
Н поднимут, на то оно и стадо холопов. И приближенные табакеркой по башке не дадут, видел как на цырлах стояли и обсирались на заседании совбеза? Только масштабная утилизация украинскими бойцами на удобрения тушек лишнехромосомных поможет.
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24.02.2022 23:36 Ответить
Якби ж це дійшло до хворого на голову.
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24.02.2022 21:26 Ответить
До нього не дійде. Це має дійти до абрамовичів, вексельбергів та інших наближених до (печеристого) тіла олігархів, які втрачають мільярди і можливості - щоб вони із розумінням переглянулися і зупинили поєхавшого царька. Не обов'язково при цьому навіть затівати вбивство - достатньо оголосити його психічнохворим, себто недієздатним. Якщо не помиляюся, навіть у конституції РФ для цього випадку передбачено негайне відсторонення президента від влади.
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24.02.2022 21:42 Ответить
Угорщина, Італія, Німеччина та Кіпр

********* треба знати в лице
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24.02.2022 21:27 Ответить
Козломорді кажуть що їх санкції не хвилюють і їхня економока сіл#нєє всєх санкцій
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24.02.2022 21:31 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 21:37 Ответить
******* с своим гимном во всех ветках, пшл в спам ска
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24.02.2022 23:36 Ответить
Это очень важно! Спасибо.
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24.02.2022 21:43 Ответить
Немецкий народ поддерживает Украину, а шлюха путлера шольц, против.
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24.02.2022 22:00 Ответить
парламент от ангелины еще тот, отрабатывает епт
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24.02.2022 23:37 Ответить
немчура под ****** лежит.
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24.02.2022 23:29 Ответить
Франек, это ******* что вы поддерживаете на фоне поединия сосиджей под пиффко. Но если бы Еврофайтеры слегка прикрыли нас с воздуха, мы бы тоже попили пивка вместе...
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24.02.2022 23:31 Ответить
 
 