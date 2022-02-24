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Во Франкфурте проходит массовая акция в поддержку Украины и против агрессии РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В немецком Франкфурте проходит акция в поддержку Украины и против российской агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Люди с украинской символикой вышли в центр города, чтобы продемонстрировать солидарность с нашим государством и осудить агрессию РФ.
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