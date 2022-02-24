В Киеве очереди в военкоматы для вступления в тероборону. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
Во всех районах столицы - большие очереди в военкоматы для записи в территориальную оборону.
Об этом пишет в фейсбуке фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который сам пришел записываться в тероборону, сообщает Цензор.НЕТ.
"Огромные очереди по всем районам Киева. В ТРО ВСТУПАЮТ тысячи человек. ВСУ держат рубежи. Все будет Украина!" – написал он.
Топ комментарии
+103 я гражданин Украины
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+82 Василий СПРУТ
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+78 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий24.02.2022 21:30
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