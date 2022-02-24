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В Киеве очереди в военкоматы для вступления в тероборону. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Во всех районах столицы - большие очереди в военкоматы для записи в территориальную оборону.

Об этом пишет в фейсбуке фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который сам пришел записываться в тероборону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Огромные очереди по всем районам Киева. В ТРО ВСТУПАЮТ тысячи человек. ВСУ держат рубежи. Все будет Украина!" – написал он.

В Киеве очереди в военкоматы для вступления в тероборону 01
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Топ комментарии
+103
вистоїть Київ - вистоїть Україна Еднайбося в Боротьбі із орками ....!!!! Хто чим і як може !!!
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24.02.2022 21:30
+82
В Днепре так же
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24.02.2022 21:31
+78
УСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ПОВНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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24.02.2022 21:30
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вистоїть Київ - вистоїть Україна Еднайбося в Боротьбі із орками ....!!!! Хто чим і як може !!!
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24.02.2022 21:30 Ответить
В Днепре так же
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24.02.2022 21:31 Ответить
молодці
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24.02.2022 21:32 Ответить
Куда идти в Днепре? Нихера нормально не информируют. Только паспорт нужен?
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24.02.2022 21:34 Ответить
кажуть любий военкомат
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24.02.2022 21:37 Ответить
https://sprotyv.in.ua/
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24.02.2022 21:38 Ответить
Только паспорт тел 0970029845
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24.02.2022 21:40 Ответить
Вистоїть Київ! Києву - більше тисячу п'ятсот років! А він - як юнак- молодий, сильний і злий. Мацква зааз схожа на місто Армагеддону. Це її вибір. Вона відмовилася від власної історії. У неї немає минулого. Тому не може бути і майбутнього.
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24.02.2022 22:08 Ответить
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24.02.2022 22:10 Ответить
це він і е.
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24.02.2022 22:38 Ответить
УСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ПОВНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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24.02.2022 21:30 Ответить
Дякую Вам.
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24.02.2022 21:30 Ответить
Нам бы еще ПВО. Ато кацапы поняли что десант больше ефективен чем танки
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24.02.2022 21:31 Ответить
можно еще раз обратиться к Израилю по поводу "Купола", может там уже протрезвели
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24.02.2022 21:37 Ответить
какой купол??? ты им управлять умеешь? если брать купол то вместе с израильтянами а они не поедут, та что ограничь аппетиты
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24.02.2022 21:45 Ответить
в 2014-м поехали аж бегом
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24.02.2022 23:29 Ответить
У евреев всегда 1500 отмазок найдется. Какие проблемы дать израильтянину-наводчику укргражданство и хорошую зарплату-и он поедет. только думаю Израиль не пустит. Израиль Россию любит-уже 100 раз убеждался. в России больше денег потомучто,а евреи очень любят деньги
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26.02.2022 20:21 Ответить
Там подешевевшие акции и кацапских и украинских компаний приготовились скупать, а вы им бизнес куполом решили порушить.
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24.02.2022 21:46 Ответить
Там одна ракета $40000 стоит.
Нужно что-нибудь попроще. Обычные Шилки убирают вертолеты легко и самолеты на посадке.
Даже если и дадут, то запаса ракет там на 2- 3 залпа.
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24.02.2022 21:46 Ответить
Купол имеет ограниченный радиус действия. Чтобы закрыть ими Украину никаких ресурсов не хватит да и Куполов наверное столько не существует.
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25.02.2022 03:33 Ответить
В данной ситуации - увы , не поедут.
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25.02.2022 17:48 Ответить
Сподіваюсь ваші грязнулі також не поїдуть до нас, залиште собі свинок-пеп. Ваш "нарід" уже "допоміг" Україні. Шкода, що забули хто Вас спасав під час 2 світової.
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25.02.2022 19:38 Ответить
Мои деды во второй мировой воевали за себя сами.
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25.02.2022 19:46 Ответить
на 140 миллионный СССР с его огромной территроией напала 50 миллионная Германия у которой изначально шансов не было поскольку СССР еще помагала Коалиция и лендлиз. А в данном случае на реально 30 млн Украину напала 140 млн орда варваров. украине помощ не помешает. но Израиль спразу сказал что для него Россия важнее и Украине помогать не будет
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26.02.2022 20:25 Ответить
Мне действительно очень жаль. Я в эти дни сильно переживаю за Украину, (я родом с Херсона) смотрю все эти новости, матерю Путина и Россию! Израиль сразу выступил с осуждающим заявлением, при этом это скорее всего будет иметь непростые последствия для нас. Россия тут же заявили, что Голанские высоты это Сирия. Эти суки у нас тут поселились на северных границах и нам с ними приходится считаться. Могу тебе сказать, что Израиль, включая коренных израильтян сегодня почти все полностью поддерживают Украину! Помоги Б-г Украине выстоять и победить!
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26.02.2022 21:04 Ответить
США сделали большую ошибку пустив Россию в Сирию и таким образом Израиль в заложниках у России которая может дать серьезные вооружения врагу Израиля-Сирии Я это понимаю Но все-же предпочел-бы чтобы Израиль действовал в кюче остальных стрн Запада. Где например Германии очень не выгодно ссорится с Россией но тем не менее она и оружие Украине предоставила и Северный поток прикрыла и согласилась на отключение Рашки от СВИФТ. Вместе победим Россию-иначе она не даст нормально жить нашим странам и другим странам тоже
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26.02.2022 22:26 Ответить
Да, всё так. Я надеюсь, что в ближайшее время что-то переломится, не может быть, что бы мир стоял и смотрел на эту попытку геноцида целого народа! В Израиле сегодня была многотысячная демонстрация в поддержку Украины. Я такого шествия давно не помню. Восхищен храбростью украинцев! Бейте захватчиков, ребята!
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26.02.2022 23:04 Ответить
Не надо наезжать на Израиль . Кстати здесь абсолютное большинство за Украину . Но Россия может тут устроить очень много пакостей Израилю . Например передать Хезболле химическое оружие . Да и много чего еще . Поэтому наши руки во многом связаны . А по поводу 2й мировой лучше не стоит затрагивать эту тему . Да были украинцы и немало , которые спасали евреев . Но были и те которые их убивали . И к сожалению таких было больше . И когда СССР пытался уничтожить Израиль в числе солдат посланных им на БВ были и украинцы . Но мы не злопамятные . И если есть возможность помочь - помогаем . Очень многие бойцы ранены в АТО получили лечение в Израиле . А вообще все тут желают вам Победы .
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27.02.2022 12:59 Ответить
Дзвонили до знайомого на кордоні (луганщина, Україна). Каже, проїхала через наше село колона, а ми чекаємо ночі ... ножі точимо.
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24.02.2022 21:32 Ответить
Сам снав, що таке буде, але, все одно, була певна розгубленість. А зараз прийшла злість, лють валити падлюк .
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24.02.2022 21:34 Ответить
іди накуй в спам чучело кацапорильне !
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24.02.2022 21:40 Ответить
Добриво заманюють.
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24.02.2022 21:41 Ответить
кажуть каховську ГЕС вже відбили у касабів.
так швидко взагалі можливо і чи це правда??????????
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24.02.2022 21:33 Ответить
Не знаю,але дай Боже!
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24.02.2022 21:39 Ответить
Ставленик російських окупантів (аксенов) каже, що 25 лютого будуть ухвалені технічні рішення для запуску води з Дніпра в захоплених районах Херсонщини руслом Північно-Кримського каналу. Пряма мова Аксьонова:Там потрібне ручне регулювання, щоби напір на старті не був занадто сильним, щоби нас не розмило.Тому завтра вранці всі рішення технічні будуть ухвалені. Зробити це можна впродовж одного дня.Відповідно, воду в канал отримати ми можемо, технічно ми готові, насосні станції готові".
Окупанти готуються пустити воду по Північно-Кримському каналу 25 лютого
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24.02.2022 21:48 Ответить
Таке смішне - в цей час в Дніпрі вода стоїть на рівні мінус два метри. Тому якщо кацапи включать в Каховці тумблер подачі води, то окупантам лишиться лише калюжа з хером. Це сарказм. Хер там що кацапи взагалі що отримають!!!
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24.02.2022 22:08 Ответить
Тоді точно нехай включають зараз.
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24.02.2022 22:12 Ответить
Я бы хотел уточнить. Канал после дамбы за эти 8 лет пришел в негодность. Мало того,что зарос кустами и деревьями так и плиты демонтировали. А без полит- канал не канал!!! Так что ХРЕН вам,а не водааа!!!
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26.02.2022 10:08 Ответить
Хлопці, дякуємо за мужність і захист.
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24.02.2022 21:33 Ответить
Я не хочу нагонять панику, но ходят усиленные слухи среди разведки , что Киев ночью будут бомбить .
вопрос- готова ли ППО ?
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24.02.2022 21:34 Ответить
НАСРАТЬ!!! Мы всё равно победим!!!
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24.02.2022 21:36 Ответить
Готова
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24.02.2022 21:36 Ответить
Якщо тридцять вертольотів пролетіли до Гостомеля і висадили десант, а потім їх штурмовики літали і бомбили нашу НГ, то які з цього висновки? Я нічого не розумію в ППО і хотів би щоб те що я написав вище було словами людини яка нічого не розуміє, але мені сумно
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24.02.2022 21:39 Ответить
Вони були на мін. висоті. У такому випадке ППО майже їх не бачить. Треба ігли і Стінгери.
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24.02.2022 21:41 Ответить
це мої рідні кияни!
тварі під Гастомелем - до Київа доплюнути можна.
то шо - віддамо тварям аквафрешним Київ?
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24.02.2022 21:37 Ответить
Нет.
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24.02.2022 22:11 Ответить
знав!
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24.02.2022 22:14 Ответить
не чую ні да ні ні - так віддамо без бою чи ні?
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24.02.2022 22:12 Ответить
доки бьеться останній - Київ ще наш.
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24.02.2022 22:16 Ответить
Ну я буду останнім. Мисливський ніж маю, ампулу з цианідом маю. Але не вірю, що до цього діло дійде. Триста тисяч легальних стволів у Києві на руках. Невже сцикуни їх купували? Не вірю. Кацапи просто не уявляють що їх тут чекає і як їх тут будуть любить з трояндами у всі діри.
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24.02.2022 22:38 Ответить
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24.02.2022 22:54 Ответить
дякую за допис - вірте не вірте, якось полеґшало...
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24.02.2022 22:58 Ответить
Заспокойся - отих диверсантів зараз відловлюють по закуткам. Одні здаються, інші ні - двухсоті стають відразу. Тут ніхто в полон окупантів та агресорів в полон не бере.
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24.02.2022 22:21 Ответить
добре як так.
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24.02.2022 22:28 Ответить
Імена українських воїнів навіки будуть вписані золотими літерами в історію України.Слава Україні!Слава Героям!
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24.02.2022 21:37 Ответить
Це не мої слова, але як хороше сказано: " Ми мокшандію похрестили, ми її і відспіваємо.
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24.02.2022 21:38 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 21:40 Ответить
Останній рядок без крапочок, будь ласка ))
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24.02.2022 21:42 Ответить
Не забанять?
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25.02.2022 08:13 Ответить
Почему нет адресов, где можно записаться?
Надоели кучи статей без конкретики.
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24.02.2022 21:41 Ответить
Кто хочет, находит...
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24.02.2022 22:05 Ответить
иди в военкомат . не ошибешься
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24.02.2022 22:16 Ответить
Ну так и пишите, что в ТРО записывают в военкоматах.
пр-кт Свободы 40 ближайший для меня.
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24.02.2022 22:32 Ответить
ну так я и написал . военкомат
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24.02.2022 22:34 Ответить
Александр Усик: «Друзья, надо остановить эту войну, и мы должны сделать это вместе»

Хтось зна шо воно має на увазі?
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24.02.2022 21:41 Ответить
А нiчого
Воно дурне, як пеньок
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24.02.2022 21:48 Ответить
А само улетело. Типа готовится к очередному боксерскому бою. А как гарно танцював з оселедцем, курва.
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24.02.2022 21:56 Ответить
Оно ватное, но мимикрирует под украинца. Не удивлюсь если завербован через РПЦ
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24.02.2022 22:12 Ответить
Так Онуфрій вже засудив ***** й підтримав ЗСУ.
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24.02.2022 22:37 Ответить
Онуфрий за свою жопу боится - понимает что его скоро повесят на воротах Лавры
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24.02.2022 23:34 Ответить
После войны надо РПЦ УПЦ МП запретить-как агентов Кремля. И все церкви передать УПЦ Киева. Так-же хотклось-бы судить некоторых депутатов ОПЗЖ за госизмену. Я вобще за закон по которому все высшие госчиновники включая судей и депутатов после обьявления ЧС или ВС(военное положение)-обязанны вернутся в Украину в течении 3 дней А если не вернутся-госизмена и снятие полномочий. ато Мер Гостомеля и Ирпеня смылись за границу а горожане не знают где убежтище,где медпункты. Вобще все руководители кто перед войной уехал за зраницу и не вернулся-это фактически госизмена. ведь они за людей отвечают а не только за себя
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26.02.2022 20:35 Ответить
https://hromadske.ua/posts/povtorennya-griha-******-upc-mp-zasudila-rosijsku-agresiyu-i-zaklikala-putina-pripiniti-vijnu
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24.02.2022 22:40 Ответить
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24.02.2022 21:42 Ответить
Смерть фашиським оккупантам!!!
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24.02.2022 21:42 Ответить
Дякую всім захисникам! Підтримуємо вас! Хай щастить! Смерть рашистським окупантам!!! Героям Слава!!!
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24.02.2022 21:48 Ответить
Сегодня плыл паром на Швецию,два москаля не сьехали с парома))),оказалось что их там нет))
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24.02.2022 21:49 Ответить
🇺🇦Україна вистоїть! 🇺🇦
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24.02.2022 22:07 Ответить
у нас полное раздолбайство . пол дня просидели в военкомате . ни кто толком не знал что с нами делать . слава богу потом приехал сержант и забрал на базу батальона . если это можно назвать базой . закончилось тем что на всех не хватило автоматов . поэтому вооружили в первую очередь АТОшников . нас отправили по домам . завтра с утра собираемся . есть надежда что комбат где то найдет недостающее оружие . сами понимаете про форму броники и каски речь не идет в принципе
но люди есть хотя больше не из города а из области . правда есть разные . но нескольких бухих сразу завернули
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24.02.2022 22:09 Ответить
Тебе без зброї в окоп кидати? Заспокойся.
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24.02.2022 22:22 Ответить
друг мой я абсолютно спокоен
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24.02.2022 22:26 Ответить
Что с собой брать? В чем ехать, кто в курсе?
Гражданскую одежду выкинут, или в чем пришел, автомат и ...?
Я просто не в курсе. Купил брюки в мультикаме еще летом, берцы... Рюкзак брать?
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24.02.2022 22:41 Ответить
ни кто толком ничего не говорит
у меня свой камо . спальник . и рюкзак с самым необходимым . трусы . носки . зубная щетка . палка колбасы . вода . салфетки . туалетная бумага
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24.02.2022 22:44 Ответить
боже мой...ну это вообще...какая область?? ну идиоты...
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24.02.2022 22:34 Ответить
выбачай . сказать не могу . москали Цензор тоже читают
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24.02.2022 22:35 Ответить
Зеля. что на юге ? кацапы уже в Николаеве....
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24.02.2022 22:24 Ответить
не ***** *****
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24.02.2022 22:36 Ответить
Где точки У ? почему не ответили?
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24.02.2022 22:54 Ответить
Как можно было пропустить колонны? кто отвечает за южное направление?
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24.02.2022 22:58 Ответить
Под шумок все регионалов растрелять
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25.02.2022 06:52 Ответить
А медведчука нужно было в воронок закрыть по центру ВВП аэродрома-чтобы встречал российские калибры от "братьев". ОПЗЖ-они все звали сюда Путина и Путин пришел. Падлы
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26.02.2022 20:38 Ответить
 
 