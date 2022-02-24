В Киеве очереди в военкоматы для вступления в тероборону. ФОТО

Во всех районах столицы - большие очереди в военкоматы для записи в территориальную оборону.

Об этом пишет в фейсбуке фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который сам пришел записываться в тероборону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Огромные очереди по всем районам Киева. В ТРО ВСТУПАЮТ тысячи человек. ВСУ держат рубежи. Все будет Украина!" – написал он.