Первая "высокоточная" российская ракета в Гостомеле упала рядом с жилым домом – чудом никто не пострадал. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Руководство бригады быстрого реагирования Национальной гвардии обнародовало результаты обстрела Гостомеля российскими ракетами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.
В сообщении отмечается: "Так начиналась атака на Гостомель. Сегодня около 7:00 утра российская "высоточная" ракета разорвалась возле гражданского жилого дома в Гостомеле, где живут в том числе дети. Взрывом и обломками в доме выбило стекла, чудом никто из гражданских не пострадал. Сохраним для трибунала над российскими военными преступниками".
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Символично что возле артучилища есть братская могила - тех кого расстреляли немцы. Теперь опять фашисты пришли, только уже с востока.
2 ч
ІЛи, які несли десант на Київ, зараз кружляють над Білоруссю.
Їм немає тепер де сісти.
Дякуємо всім, хто знищив цю мразоту в Гостомелі.
Але пильності не втрачати!
не впала на взлеті? - успішний старт.
верблюдя на все їхне життя запам'ятали цей високоточний звук - **** посеред пустелі високоточно!
Значить достатньо точна!
Так на Московії якість усього визначають.
ОПЗЖ до сих пір НЕ заборонене в Україні. Депутани різних рівнів є і у слуг. В тому числі і колишні ригоанальні ублюдки.
2. Гаубичный снаряд звучит почти так же, но времени меньше, нет ямки, падай где стоишь! Потом если что отряхнешься.
3. Град. В хорошую погоду град слышно из далека, звучит как шуршание, шшш...сам засекал, не важно с какого расстояния стреляет, у вас есть 14 секунд, не паникуйте, это масса времени! В укрытие! Град не пробивает что то на вылет, опять же спасет любая ямка!
4. Танк. Тут как повезет. Выстрел танка слышно вместе с попаданием. Но! Перезарядка от 4сек! Первый не попал, рвите когти и поглубже. Танк в радиусе 7 метров рвет все, поэтому стало ясно что по вам работает танк, выбор не велик или лежать или рвать в укрытие.
5. Смерч. С*ка это п*здец но шанс все еще есть! Звук как подлетает истребитель, он не втыкается куда то, эта сволота открывается метрах в 10-20 над землей и закидывает кассетными сверху вниз...знаете, честно скажу, шансов маловато...но! Две вещи которые возможно вам спасут жизнь, бьет ее заряд метров на пять максимум, и главное ЛЕЖАТЬ !!! Бог спаси нас всех!
Важно! После обстрела есть не разорвавшиеся снаряды. Не трогать !!!
Слава ВСУ ! Смерть рашистским оккупантам !
слава коммунальным службам! как быстро они отмыли фасад от комьев грязи. а выбоины от осколков заштукатурили и покрасили заново.
слава украине!
Хорошо что подвалы в подъездах сами жильцы заранее расчистили и оборудовали под бомбоубежища.
Мы никогда этого рашке не забудем, как люди хватали детей и бежали в подвал.
Мне кажется даже вату это должно излечить от любви к рашке.