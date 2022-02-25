В Киеве раздаются взрывы: работают украинские силы ПВО, сбит вражеский летательный аппарат. ВИДЕО (обновлено)
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине
В Киеве раздались три мощных взрыва.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Взрывы были слышны на столичных Позняках и в других районах столицы.
"Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва только что", - написал Антон Геращенко в телеграмме.
Позже Геращенко добавил, что это были украинские ПВО.
"Браво Украинским ПВО! Взрывы это были удары нашего ПВО по вражеским самолетам или беспилотникам!", - сообщил он.
По оперативной информации, вражеский летательный аппарат был сбит силами Украинского ПВО и упал в Дарницком районе у дома по адресу – ул. Кошица 7а. На место выехали бригады спасателей.
Топ комментарии
+59 Андрей Саган
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Слава нації.
Смерть москалям.
- ваші підари херачать нас усіх сторін.
Відповідає.
- не, не, не. Это ваших пидаров херачать наши солдаты.
Ага, солдати, відповів я.
Більше в мене немає співслужбовців.
Вони реально усі хворі.
Есть группа либералов, которые как бы за пользу России, хотя не против Крым отжать, если не будет санкций. А есть часть упоротых консерваторов, тех самых ватанов, которые считают что Россию все должны слушать. Это та самая черная сотня. Фашисты с русским душком, которые сейчас загадили весь интернет. Это разные группы населения.
Остальные там просто биомасса или зайчики, как и везде. Они не в счет.
одна над моїм будинком пролетіла і потім її збили
тепер буду знати який звук двигуна крилатої ракети - не реве, а голосно шорохкотить
⚡️Первые кадры из Киева
Переплутати важко . Але ось сказали , що впало десь у Дарниці -- це логічно .
А моя родина на Лісовому . Дитині 6 років .
ожет
Окупантам горіти у пеклі!
А далі є високі шанси, що в.о. президента виявиться більш практичним у переговорах, ніж зкріпанутий карлік.
Хоча "не с кем договариваться" - це як сказати... Коли йдеться про big money, то це вагомий аргумент. Особливо для таких не надто обтяжених моральними принципами персонажів.
Куда кацапи стріляють не розумію. Чи може вони такі рукожопи з тими ракетами? Луплять як із фау-1 та фау-2 по Лондону - десь впаде.