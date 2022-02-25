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В Киеве раздаются взрывы: работают украинские силы ПВО, сбит вражеский летательный аппарат. ВИДЕО (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине

В Киеве раздались три мощных взрыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Взрывы были слышны на столичных Позняках и в других районах столицы.

В Киеве раздаются взрывы: работают украинские силы ПВО, сбит вражеский летательный аппарат 01
Фото: Геращенко/телеграм 

"Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва только что", - написал Антон Геращенко в телеграмме.

Позже Геращенко добавил, что это были украинские ПВО.

Смотрите также: Киевлянам из теробороны за день раздали более 10 тыс. автоматов, - Вениславский. ВИДЕО

"Браво Украинским ПВО! Взрывы это были удары нашего ПВО по вражеским самолетам или беспилотникам!", - сообщил он.

По оперативной информации, вражеский летательный аппарат был сбит силами Украинского ПВО и упал в Дарницком районе у дома по адресу – ул. Кошица 7а. На место выехали бригады спасателей.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+59
держитесь там люди,не дадим кацапофашистам взять город Киев!!!!
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25.02.2022 04:33
+48
Падлюка *****.)))Тримайтеся кияни.
Слава нації.
Смерть москалям.
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25.02.2022 04:35
+47
Ракетами город не захватить, морально-боевой дух российских солдат низок, они понимают что являются захватчиками.
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25.02.2022 04:35
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держитесь там люди,не дадим кацапофашистам взять город Киев!!!!
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25.02.2022 04:33 Ответить
Падлюка *****.)))Тримайтеся кияни.
Слава нації.
Смерть москалям.
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25.02.2022 04:35 Ответить
Ракетами город не захватить, морально-боевой дух российских солдат низок, они понимают что являются захватчиками.
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25.02.2022 04:35 Ответить
Ось тільки не усі. Пишу співслужбовцю (30 річної давнини) в Сибір, мовляв
- ваші підари херачать нас усіх сторін.
Відповідає.
- не, не, не. Это ваших пидаров херачать наши солдаты.
Ага, солдати, відповів я.

Більше в мене немає співслужбовців.
Вони реально усі хворі.
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25.02.2022 04:58 Ответить
К сожалению они верят телевизору плюс пропаганда имперцев. У матери моей 74 года, подруга была в одной песочнице играли в Виннице, в мвое время оказалась в Москве. Так моя мать написала ей ЗА ЧТО ? Та ответила надо с русскими дружить было а не ставать подстилками американскими. Так же племянница матери, сама с село рудня киевской области в свое время оказалась на Камчатке и сейчас живёт в Питере. Так она а свое далеко довоенное время гордилась паспортом РФ. Даже не написала матери как вы там. Политику не обсуждали ибо разное мнение. Он зеля говорил типо общайтесь с родственниками в рашке говорите им что это неправильно война. Он не понимает они верят телевизору плюс ещё и имперцы.
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25.02.2022 05:08 Ответить
Так же отвечу есть адекватные русские с которыми я играю в видеоигры и общаюсь через дискорд. Один живёт в Калининграде, так он неделю назад рассказывал сколько военных баз у них и как все воровалось во времена сердюкова. Россию недолюбливает ибо рядом Германия и он видит уровень жизни. Казалось бы нет прямой границы с рамкой, но куча военных баз не дают пукнуть.
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25.02.2022 05:19 Ответить
Отвечу проще. Большинство русских имперские тридварасы, но им просто нравится тешить свое эго и они бы ни на кого не нападали. Их всё устраивает как есть.
Есть группа либералов, которые как бы за пользу России, хотя не против Крым отжать, если не будет санкций. А есть часть упоротых консерваторов, тех самых ватанов, которые считают что Россию все должны слушать. Это та самая черная сотня. Фашисты с русским душком, которые сейчас загадили весь интернет. Это разные группы населения.
Остальные там просто биомасса или зайчики, как и везде. Они не в счет.
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25.02.2022 05:51 Ответить
Хто знає, куди влучили, що зруйновано?
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25.02.2022 04:35 Ответить
В телеге выложили видео - одну сбило наше ПВО, рванула в воздухе. Вторую не знаю.. Держитесь Киевляне.
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25.02.2022 04:41 Ответить
Теремки два вибухи
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25.02.2022 04:36 Ответить
В них цих ракет не багато.Це спроба номер два,щоб залякати Украъну.
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25.02.2022 04:36 Ответить
Не мели дурниць..В цих потвор цього добра вистачить не тільки на Україну..Закінчаться "калібри",почнуть гатити залізяками часів "афгана"..
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25.02.2022 04:52 Ответить
Калібрів в них немає багато.Це технологічні ракети.Москалі не технологічна країна.
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25.02.2022 05:06 Ответить
Ракеты штука дорогая. Россия потратила на них кучу денег уже. И они скоро кончаться.
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25.02.2022 05:25 Ответить
в них є мультики з ракетами в 25 махів
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25.02.2022 06:18 Ответить
Есть мнение, что таких ракет у них всего было штук 150.
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25.02.2022 06:34 Ответить
В Софиевской Борщаговке было слышно
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25.02.2022 04:36 Ответить
То більш на населення розраховано. Паніку посіяти, що б тікали, хто куди.
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25.02.2022 05:00 Ответить
Пролетів 1 літак над Позняками, щось скинув, ще один в районі Лукьянівки. За десять хвилин до цього з Кропивницького повідомили про проліт цих 2х літаків
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25.02.2022 04:38 Ответить
А як Ви увідели літак над Позняками і літак над Лукьяновкой ? Це далекі один від одного райони
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25.02.2022 05:16 Ответить
Додає хтось, що 1 літак збили над Осокорками (приватний сектор)
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25.02.2022 04:39 Ответить
це не літаки, а крилаті ракети.
одна над моїм будинком пролетіла і потім її збили

тепер буду знати який звук двигуна крилатої ракети - не реве, а голосно шорохкотить
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25.02.2022 05:40 Ответить
ППО віддпрацювала.
⚡️Первые кадры из Киева
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25.02.2022 04:40 Ответить
Печерськ, лівий берег чутно
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25.02.2022 04:40 Ответить
Це канал Березняків - судячи по відео . Як киянин це кажу
Переплутати важко . Але ось сказали , що впало десь у Дарниці -- це логічно .
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25.02.2022 04:52 Ответить
Впало на вул. Кошиця 7, у МВС кажуть, що можливі жертви
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25.02.2022 05:08 Ответить
По ТВ сказали, що це збиті ракети
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25.02.2022 04:42 Ответить
Чтото пво сбили, ракету или самолет. Логичнее что ракету.
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25.02.2022 04:42 Ответить
Додає Геращенко відео 2х збитих літаків
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25.02.2022 04:45 Ответить
Це Березняки ...

А моя родина на Лісовому . Дитині 6 років .
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25.02.2022 04:47 Ответить
Друзья под ногами врага будет гореть земля. Поддержим нашу армию
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25.02.2022 04:50 Ответить
наша армия приняла на себя страшный удар орды русской. поможем ей каждый как см
ожет
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25.02.2022 04:51 Ответить
Низький уклін нашим героям!
Окупантам горіти у пеклі!
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25.02.2022 05:21 Ответить
Там треба звертатися не до *****, а до його оточення. Отих, що зараз втрачають мільярди доларів, можливості і все інше. Із чітким меседжем - мовляв, у вас є шанс вийти напівсухими із цього болота... Для цього треба визнати ***** недієздатним через гостре психічне захворювання і відповідно до конституції РФ відсторонити його від влади.
А далі є високі шанси, що в.о. президента виявиться більш практичним у переговорах, ніж зкріпанутий карлік.
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25.02.2022 05:16 Ответить
Ничего не будет. Вова их сам породил и сам может уничтожить. Они пукать не будут.
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25.02.2022 05:22 Ответить
І що в нього за суперздібність така, що його не можуть гуртом нагодувати мацою?
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25.02.2022 07:46 Ответить
А вы полагаете его окружение не знает что оно плешивое ***** больное на всю голову? Там не с кем договариваться или что либо объяснять. Украина 🇺🇦, выстоять тебе в этой чудовищной борьбе, а потом можно и новые союзы заключать со странами кто показал НАСТОЯЩУЮ поддержку в тяжелое время. Пусть потом обеспокоенные ЕС разбираются как жить им с *****м.
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25.02.2022 05:49 Ответить
Да. Надо думать о себе, а не что в голове у Путина. Оно больное.
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25.02.2022 05:54 Ответить
Дякую!
Хоча "не с кем договариваться" - це як сказати... Коли йдеться про big money, то це вагомий аргумент. Особливо для таких не надто обтяжених моральними принципами персонажів.
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25.02.2022 07:44 Ответить
Ну и нафига это постить сейчас, от недосыпа мысли путаются?
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25.02.2022 05:50 Ответить
Київ. Оболонь. Поки все тихо.
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25.02.2022 04:52 Ответить
Тримайтеся...
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25.02.2022 04:58 Ответить
Ще раз селям Максе, над моїм будинком прошорохкотіла крилата ракета і десь за кілометр її збили. Впала на приватний сектор. Це та, що вверху на фото.
Куда кацапи стріляють не розумію. Чи може вони такі рукожопи з тими ракетами? Луплять як із фау-1 та фау-2 по Лондону - десь впаде.
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25.02.2022 05:46 Ответить
Алекс Мышкевич Вони спеціально стріляють в будинки,щоб залякати і деморалізувати.Це ж москалі.
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25.02.2022 05:48 Ответить
Тепер вже можна і москальську територію обстрілювати і білорусів також.Вже не провокувати не вийде.Це найгрізніша зброя москалів.В них за авіацію,калібри і іскандери нічого сильнішого немає.
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25.02.2022 05:12 Ответить
Беларуссы пока не всовываются активно, там заход и отход. Они делают вид и выжидают.
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25.02.2022 05:15 Ответить
Відволікають увагу і намагаються розтягнути наші сили уздовж кордону.
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25.02.2022 05:18 Ответить
З їхньої території були випущені ракети.Війна є війна.
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25.02.2022 05:46 Ответить
Обстрелять надо из принципа , ЧТОБЫ КАЦАПАМ ЖИЗНЬ МЁДОМ НЕ КАЗАЛАСЬ , пусть начнут проклинать своего *****
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25.02.2022 05:20 Ответить
На минуточку - есть Тополя с ядерніми боеголовками. Но тогда возникает вопрос: а зачем путлеру вызженная земля и миллионы погибших, в т.ч. рускоязычных? Как-то не укладывается в концепцию освобождения от бандеровского ига.
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25.02.2022 05:42 Ответить
Та тополя то великий міф.В них офіційно 7 тисяч ядерних боєголовок.Де вони спеціалістів беруть,щоб таку кількість постійно обслуговувати? Та й це дуже дорого.
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25.02.2022 05:45 Ответить
Видел, как со стороны борисполя летела какая-то херня, а потом в районе метро харьковская, как епонет. Не знаю, был ли это самолет, или ракета, но жилой дом немного задело. сейчас пожарки тушат.
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25.02.2022 05:39 Ответить
Москали, буряты, кадыровцы - приходите побольше в Украину, будем вас убивать.
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25.02.2022 05:45 Ответить
Нет не надо больше приходить, а убивать их лучше на их территории из под тишка и часто чтоб суки боялись даже в автобус садится или на рынок пойти.
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25.02.2022 06:13 Ответить
2 баха в 4.21, 1 бах в 5:15; 6:17 4й бах . Киев кацапы я вам ненавижу . Убивайте оккупантов из-за каждого угла. Слава Украине! Слава ЗСУ!
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25.02.2022 06:33 Ответить
Только что 2 баха
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25.02.2022 06:43 Ответить
Когда нарышкин откладывал кирпичи, мне показалось, что они все под прицелом, кроме *****
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25.02.2022 06:36 Ответить
Сегодня ночью в небе над Киевом - ракетные удары и перехват ракет.

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25.02.2022 07:24 Ответить
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25.02.2022 07:24 Ответить
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25.02.2022 07:25 Ответить
https://twitter.com/buch10_04/status/1497079107519139845
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25.02.2022 07:26 Ответить
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25.02.2022 07:28 Ответить
А знають кияни то за свої кошти відновив систему ППО над Києвом, яка знищила багато балістияних ракет дронів?
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25.02.2022 08:16 Ответить
зачем вы пишете адреса прилетов ракет неразорвавшися и подобных проишествий? вы хотите по вашим фото и комментариям корректировки огня? просили ж без адресов, номеров, лиц..
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25.02.2022 15:09 Ответить
 
 