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Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли Старобельск Луганской области. В результате обстрела загорелись два двухэтажных дома и СТО.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Старобельск. В результате обстрела произошло возгорание двух двухэтажных домов по адресу: Ватутина, также по ул. Старотаганрогская возгорание СТО. Перебит газопровод среднего давления, происходит утечка газа. Спасатели работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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"Старобельск: спасатели ликвидируют последствия обстрелов по улице Ватутина и Старотаганрогская. Проводится тушение пожаров и спасение людей. Сейчас, по информации 6 человек спасены, 1 - погибший, работы продолжаются", - позже сообщили в ГСЧС области.

Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 01
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 02

Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 03
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 04
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 05
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 06
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 07
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 08
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 09
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 10
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 11
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 12

Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 13
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 14
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 15
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 16
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 17
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 18
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 19
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 20
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 21
Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай 22

Автор: Наталя Джума
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В Киеве тоже только что бахнуло
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25.02.2022 06:19 Ответить
Хорошо было слышно
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25.02.2022 06:20 Ответить
УСІ КАЦАПЬКІ ВБИВЦІ НА ЧОЛІ З ****...М ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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25.02.2022 06:20 Ответить
Пам'ятаю Гайдая по Мукачевому часів Москаля.
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25.02.2022 06:21 Ответить
Смерть цапам!
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25.02.2022 06:21 Ответить
Тільки що розмовляв з сестрою звідти. Вчора ввечері фашисти поставили нашим ультиматум здати місто до двох годин ночі інакше вони будуть знищувати Старобільськ. Наші відмовилися, фашисти почали знищувати місто.
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25.02.2022 06:49 Ответить
Смерть кацапским оккупантам ! Пусть земля горит под ногами ватных тварей .
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25.02.2022 07:55 Ответить
 
 