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ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.
Об этом пишет в Фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку. Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян. Смерть врагам!" - написал он.
Топ комментарии
+131 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий25.02.2022 08:27
+42 Шимус
показать весь комментарий25.02.2022 08:30
+40 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий25.02.2022 08:33
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Пожалуйста, подождите...
Трусливі й не соромлятся своєї трусості.
вот ей Богу , всех кто умничал против НАТО надо призвать в окопы
Санкции надо было вводить пол года назад и накачать нас вооружением по самое немогу,а не вести полемику о каких-то 6 гаубицах,дать-не дать.Усилили бы нас про и противокарабельными комплексами и путин не полез бы.
Натрапив на гіганські треди про те, де бахнуло і як.
Це тупо коригування ворожої артилерії через інтернет.
Прошу - не робіть так. Переписуйтесь між рідними. Пишіть, як ви. Але не там, де це може легко знайти і прочитати ворог. Наступний приліт буде влучнішим.
Орест Лютий - Кацап
чтобы мамки радовались
СЛАВА УКРАЇНІ СМЕРТЬ ВОРОГАМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
https://bloknot.ru/yanovost-chasa/ukrainskij-bespilotnik-napal-na-ae-rodrom-millerovo-v-rostovskoj-oblasti-est-ubity-e-891498.html
НАУМЕНКО кацап с Ольгино! В бан его!
ПРОВОКАЦИЯ! ***** не впервой взрывать и бомбить воронеж!
Смерть москалям
Слава Україні!
Прохання тільки не телефонувати нашим воїнам на передок.
По военному аэродрому выпущена ракета из установки "Точка-У", сообщают СМИ.
Ще треба по Бульбостану гахнуть, щоб мали на увазі лукашенківські раби!
ОБЩЕСТВО
Главред сети "Блокнот" о необходимости объединиться в сложившейся в мире ситуации.
Всё понятно! Новый пропагандон кремля! Говорю же не привыкать путину своих взрывать и убивать ради власти.
Арміґери - хай оберігає Вас Покрова!!!
Що ПЦУ мовчить, не молиться за воїнів ЗСУ?
Ещё в годы последней мировой войны русские охотно сдавались немцам, а потом воевали на их стороне власовцами, пока не пришли американцы, которым они снова сдались.