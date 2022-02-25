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ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.

Об этом пишет в Фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку. Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян. Смерть врагам!" - написал он.

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ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 01
ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 02
ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 03
ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 04
ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 05
ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 06
ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 07
ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 08

ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову. Захвачены вражеские трофеи, - Залужный 09

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+131
Украина это огромный остров Змеиный. Орки этого не поняли ещё и они не догадываются,что крейсеров не хватит. Русский военный корабль, ИДИ *****!
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25.02.2022 08:27
+42
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25.02.2022 08:30
+40
А де ж ті армії світу ?!!!
Трусливі й не соромлятся своєї трусості.
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25.02.2022 08:33
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Украина это огромный остров Змеиный. Орки этого не поняли ещё и они не догадываются,что крейсеров не хватит. Русский военный корабль, ИДИ *****!
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25.02.2022 08:27 Ответить
невдала аналогія, бо вони всі героїчно загинули! Краще писати, що Україна для них - це США, Британія і Китай разом взяті, всі найсильніші армії світу в одному флаконі.
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25.02.2022 08:31 Ответить
А де ж ті армії світу ?!!!
Трусливі й не соромлятся своєї трусості.
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25.02.2022 08:33 Ответить
За допомогу їм велика подяка але всеріано не розумію чому боятся військовими допомогти.....
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25.02.2022 08:46 Ответить
Чтоб не отвернуть гнев ***** от Украины на свои шкуры.
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25.02.2022 08:48 Ответить
И где теперь споры « нужно НАТО ИЛИ НЕТ ?»
вот ей Богу , всех кто умничал против НАТО надо призвать в окопы
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25.02.2022 08:54 Ответить
Если бы не эти УМНЫЕ ЦУКИ, никто бы в Украину не полез из-за НАТО
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25.02.2022 08:55 Ответить
Да зачем эти разговоры,они нас не хотят принимать и не хотели.Принять нас в нато ,это войти в горячее военное противостояние с рф и каждый день им ждать ядерной войны.
Санкции надо было вводить пол года назад и накачать нас вооружением по самое немогу,а не вести полемику о каких-то 6 гаубицах,дать-не дать.Усилили бы нас про и противокарабельными комплексами и путин не полез бы.
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25.02.2022 10:35 Ответить
Турция вступила в НАТО в 1952 году. учи матчасть. когда турки грохнули рашинский самолет, то русня и не пикнула, потому что НАТО.
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25.02.2022 09:14 Ответить
Дело не в том что они загинули. Дело в том что они у них дух украинских войнов, а не русских рабов
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25.02.2022 08:48 Ответить
Майкл Щур@MichaelShchur



Натрапив на гіганські треди про те, де бахнуло і як.
Це тупо коригування ворожої артилерії через інтернет.
Прошу - не робіть так. Переписуйтесь між рідними. Пишіть, як ви. Але не там, де це може легко знайти і прочитати ворог. Наступний приліт буде влучнішим.
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25.02.2022 08:45 Ответить
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.ЛАПАТНИХ ЗАГАРБНИКІВ-ВБИВЦЬ БУДЕ ЗНИЩЕНО.
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25.02.2022 08:28 Ответить
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Здавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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25.02.2022 08:29 Ответить
Сухая одежда и без запаха им не помешает.
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25.02.2022 09:54 Ответить
Орки тупорылые! Лежать вам на Украинской земле
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25.02.2022 08:30 Ответить
Не на, а в...
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25.02.2022 08:43 Ответить
И один на один поглубже.
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25.02.2022 08:49 Ответить
Не на Українській,а в Українській ! ольгіно?
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25.02.2022 08:44 Ответить
не НА а В
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25.02.2022 09:10 Ответить
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25.02.2022 08:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4bPRVgnFEn0


Орест Лютий - Кацап
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25.02.2022 08:35 Ответить
Надо расстреливать !
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25.02.2022 08:48 Ответить
пока до такого остервенения не дошли
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25.02.2022 08:50 Ответить
Расстреливать не надо. Может поейдеться менять. Или отправить к западным журналистам. Пусть смотрят на русских богатырей
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25.02.2022 08:52 Ответить
И это далеко не срочники. За деньги воюют ********.
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25.02.2022 09:56 Ответить
Дякую брати за важку працю.
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25.02.2022 08:30 Ответить
В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
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25.02.2022 08:30 Ответить
Обвал рубля ну що ***** кацабське... Жопа рип-рип https://youtu.be/e9RI4RUgJdI
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25.02.2022 08:30 Ответить
Де трупи кацапі? Чому не показують?
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25.02.2022 08:33 Ответить
не успеваем даже пленных снимать и фоткать
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25.02.2022 08:33 Ответить
не нам,эти фото нужно выставлять на кацапских сайтах
чтобы мамки радовались
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25.02.2022 13:00 Ответить
https://twitter.com/i/status/1497095982609317894
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25.02.2022 08:33 Ответить
НАСТАВ ЧАС - ВСЯ УКРАЇНА - ЦЕ ЗСУ!💪💪💪
СЛАВА УКРАЇНІ СМЕРТЬ ВОРОГАМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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25.02.2022 08:34 Ответить
Залужний справжній козацюра, одн з небагатьох дорослих в військово-політичному керівництві України, і повагу в ВСУ має і сопливими засцяними підлітками ладить...
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25.02.2022 08:36 Ответить
Достойно держится настоящий вояка
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25.02.2022 08:38 Ответить
Говорят лупанули по аэродрому в Ростове
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25.02.2022 08:38 Ответить
А можно источник? Если правда, то это прямо ну ОЧЕНЬ хорошая новость!
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25.02.2022 08:42 Ответить
https://twitter.com/alexeykr123/status/1497100119673561088?t=u_vhjrEvwhg0sVfYHeI-Gw&s=19
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25.02.2022 08:46 Ответить
На Эхе Москвы есть эта новость.
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25.02.2022 08:47 Ответить
Если это правда, то лупанули сами орки, чтобы обвинить Украину!
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25.02.2022 08:52 Ответить
Они нас давно уже во всем обвинили!
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25.02.2022 12:13 Ответить
Кроме росСМИ никто не пишет. Провокация!
https://bloknot.ru/yanovost-chasa/ukrainskij-bespilotnik-napal-na-ae-rodrom-millerovo-v-rostovskoj-oblasti-est-ubity-e-891498.html
НАУМЕНКО кацап с Ольгино! В бан его!
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25.02.2022 08:56 Ответить
До жопы провокация. Они ОТКРЫТО вторглись в страну. Украина имеет право на симметричный ответ.
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25.02.2022 09:02 Ответить
Туда даже точка У не долетела бы. Если это правда, то у нас союзник появился. Может Турция, или Поляки? Что то я не верю даже что США.
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25.02.2022 08:46 Ответить
Может и не точка, кто знает что нам за подарки привозили
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25.02.2022 08:47 Ответить
эй а может это от кб Южное подарки русне но горит красиво там даже на видео
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25.02.2022 08:48 Ответить
Вільха доб'є спокійно і бахнули по мілерово
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25.02.2022 08:52 Ответить
Украинский беспилотник напал на аэродром Миллерово в Ростовской области, есть убитые

ПРОВОКАЦИЯ! ***** не впервой взрывать и бомбить воронеж!
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25.02.2022 09:00 Ответить
Для чого ? Щоб боялись укрів ?
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25.02.2022 09:16 Ответить
Да пох уже, пусть сами себя мочат
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25.02.2022 09:17 Ответить
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25.02.2022 08:48 Ответить
Чекистский телеграмм НАХ!
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25.02.2022 08:57 Ответить
Слава нації
Смерть москалям
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25.02.2022 08:38 Ответить
"Тигр" полудохлый какой-то.... Но и так хорошо. Молодцы!

Слава Україні!
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25.02.2022 08:41 Ответить
И пустая бутылка от нашей водички, моршанская кажется, где то наверно магазин ограбили
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25.02.2022 09:19 Ответить
путин сдохни.
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25.02.2022 08:42 Ответить
Металолом покрашеный бурятским чубом. Хваленая росийская армия которую 3апад испугался правациравать.
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25.02.2022 08:42 Ответить
Шановні !
Прохання тільки не телефонувати нашим воїнам на передок.
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25.02.2022 08:43 Ответить
красивое хорошо горят мля
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25.02.2022 08:47 Ответить
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25.02.2022 08:46 Ответить
Слава ВСУ.
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25.02.2022 08:49 Ответить
Пишут что Миллерово.

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25.02.2022 08:50 Ответить
вариант есть ещё один словил рокету тянул к аэродрому ведь за самолёт ему и всей его семейко не расплатится теперь зарылся но красивое показываем
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25.02.2022 08:52 Ответить
Москалі пишуть що У, Сегодня стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Миллерово в Ростовской области.

По военному аэродрому выпущена ракета из установки "Точка-У", сообщают СМИ.
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25.02.2022 08:54 Ответить
та хрен просцышь
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25.02.2022 08:56 Ответить
Я радий, давно ждав цього!
Ще треба по Бульбостану гахнуть, щоб мали на увазі лукашенківські раби!
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25.02.2022 09:00 Ответить
Мы должны объединиться вокруг Президента Путина: Олег Пахолков
ОБЩЕСТВО
Главред сети "Блокнот" о необходимости объединиться в сложившейся в мире ситуации.

Всё понятно! Новый пропагандон кремля! Говорю же не привыкать путину своих взрывать и убивать ради власти.
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25.02.2022 09:19 Ответить
ЗСУ Хвала!
Арміґери - хай оберігає Вас Покрова!!!
Що ПЦУ мовчить, не молиться за воїнів ЗСУ?
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25.02.2022 08:56 Ответить
молятся все за нас за ЗСУ начиная от ребе заканчивая язычниками
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25.02.2022 08:58 Ответить
Слишком далеко для "Точки У". Скорее всего выши подбили их летающее дерьмо и оно там грохнулось
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25.02.2022 09:00 Ответить
Полонених не брати. Так буде правильно.
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25.02.2022 09:15 Ответить
Сдаться в плен - основа боевого искусства русских военных.
Ещё в годы последней мировой войны русские охотно сдавались немцам, а потом воевали на их стороне власовцами, пока не пришли американцы, которым они снова сдались.
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25.02.2022 09:15 Ответить
Кримський міст рознести к ******. Чи нічим? Тим більше, що орда кацапська з криму пре.
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25.02.2022 09:22 Ответить
Мы должны мужественно и героически сопротивляться натиску агрессора. Каждый лишний день, что мы продержимся, окупятся нам сторицей.
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25.02.2022 10:16 Ответить
Украинцы.запомните.мы .и только .бились.бьемся и будем драться за свое.кацапы .будут бомбить. взрывать свои дома как перед 2 войной в Ичкерии!!! дабы показать нас захватчиками.убийцами мирных жителей кацапстана. фсбрушные пи.ары будут на рабсии взрывать и травить для картинки .оправдания своих кровавых .абсолютно необоснованных .зверских деяний 8 лет пытаясь нас сломить и уничтожить.геноцида украинцев. Украины. Как они сделали в Грузии. .расстреляли .убили свой миротворческий континент.обвинив в этом нападении Грузию.Много текста.все это знают и понимают.Если что то произойдет в кацапстане.будьте уверены!!.это работа фсб.гру. и все той гебнявой чепухи лаптестана.
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25.02.2022 11:45 Ответить
 
 