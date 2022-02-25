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Вчера во время атаки войск РФ на Херсонскую область погибли воины старший солдат Богдан Алексейчук и сержант Александр Зверев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера, 24 февраля, во время атаки войск РФ на Херсонскую область погибли украинские военные старший солдат Богдан Алексейчук и сержант Александр Зверев.

Об этом сообщает Генштаб ВС в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"24.02.2022 г. мы запомним навсегда! Во время вторжения российских войск на территории Херсонской области мы потеряли лучших сыновей Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Большая и тяжелая потеря для семей наших собратьев, родных, друзей и каждого из нас. Вечная память ГЕРОЯМ!" - говорится в сообщении.

Вчера во время атаки войск РФ на Херсонскую область погибли воины старший солдат Богдан Алексейчук и сержант Александр Зверев 01
Вчера во время атаки войск РФ на Херсонскую область погибли воины старший солдат Богдан Алексейчук и сержант Александр Зверев 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+47
ВІЧНЯ ПАМ'ЯТЬ ВСІМ ГЕРОЯМ ПОЛЕГЛИМ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ
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25.02.2022 10:14
+11
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25.02.2022 10:20
+10
Царство Небесное
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25.02.2022 10:20
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свічка@svecha62

14 мин



Це що було, блд?..

Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
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25.02.2022 10:12 Ответить
Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, поступившем в РБК.

«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас - когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать», - заявил Подоляк.

Как сказал в обращении президент Украины Владимир Зеленский, он не увидел готовности европейских стран «воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО», продолжил советник. Это значит, что «они боятся», сказал он. Однако Украина «не боится», как «не боится» говорить с Россией» о нейтральном статусе и о гарантиях, отметил он.
=
https://www.rbc.ru/politics/25/02/2022/62187ace9a79477ea428a96d
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25.02.2022 10:16 Ответить
Народ на это не пойдет
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25.02.2022 10:18 Ответить
блть,не сійти паніку, нікому не дамо нічого здати!!!
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25.02.2022 10:18 Ответить
Зараз нам треба єднатись, а вони своє отримають. Пам'ять працює проти них. Порахуємо.
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25.02.2022 10:41 Ответить
ВІЧНЯ ПАМ'ЯТЬ ВСІМ ГЕРОЯМ ПОЛЕГЛИМ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ
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25.02.2022 10:14 Ответить
Братья, надеюсь вы в лучшем мире)
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25.02.2022 10:17 Ответить
воину Александру и воину Богдану, павшим смертью храбрых за Веру, Народ и Отечество, вечная память и вечная слава. Да святятся их имена.

Глубокие соболезнования родным и землякам, потерявшим прекрасных мужественных сыновей Украины.
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25.02.2022 21:23 Ответить
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25.02.2022 10:20 Ответить
Царство Небесное
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25.02.2022 10:20 Ответить
Прольём океаны чёрной ватной крови за каждую каплю Священной крови наших ГЕРОЕВ !!!
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25.02.2022 10:24 Ответить
Слава Героям!
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25.02.2022 10:27 Ответить
Вечная память.
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25.02.2022 10:35 Ответить
Обірвані два життя і на своїй українській землі...ублюдки російські обов'язково понесуть за це відповідальність....
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25.02.2022 10:49 Ответить
какие светлые лица и какое отребье лезет к нам. вечная вам память, солдаты Украины
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25.02.2022 11:35 Ответить
будьте прокляті тварі путінські !!! слава захисникам нашої України !!!
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25.02.2022 13:21 Ответить
После войны все улицы в Украине должны быть переименованы в честь погибших за нее парней, и иметь памятные доски с их фото.
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25.02.2022 13:38 Ответить
Слава героям!!!!!!
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25.02.2022 15:11 Ответить
Смерть Путину!!!! Смерть российским оккупантам!!!!!!
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25.02.2022 15:12 Ответить
 
 