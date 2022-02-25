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Вчера во время атаки войск РФ на Херсонскую область погибли воины старший солдат Богдан Алексейчук и сержант Александр Зверев. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вчера, 24 февраля, во время атаки войск РФ на Херсонскую область погибли украинские военные старший солдат Богдан Алексейчук и сержант Александр Зверев.
Об этом сообщает Генштаб ВС в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"24.02.2022 г. мы запомним навсегда! Во время вторжения российских войск на территории Херсонской области мы потеряли лучших сыновей Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Большая и тяжелая потеря для семей наших собратьев, родных, друзей и каждого из нас. Вечная память ГЕРОЯМ!" - говорится в сообщении.
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+47 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+10 Михаил Дужик
показать весь комментарий25.02.2022 10:20
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Це що було, блд?..
Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас - когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать», - заявил Подоляк.
Как сказал в обращении президент Украины Владимир Зеленский, он не увидел готовности европейских стран «воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО», продолжил советник. Это значит, что «они боятся», сказал он. Однако Украина «не боится», как «не боится» говорить с Россией» о нейтральном статусе и о гарантиях, отметил он.
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https://www.rbc.ru/politics/25/02/2022/62187ace9a79477ea428a96d
Глубокие соболезнования родным и землякам, потерявшим прекрасных мужественных сыновей Украины.