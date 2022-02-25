РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5444 посетителя онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
82 287 43
война (46746) провокация (1443) ВСУ (5141)

Автомобили ставят "метки" по Киеву, чем помогают российским войскам. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Автомобили по Киеву ставят "метки", используемые диверсантами для информирования российских войск.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ", передает Цензор.НЕТ.

"Эти машины ставят метки по Киеву. Просим распространить", – говорится в сообщении.

Ранее Национальная полиция показала образцы знаков, используемых диверсантами для информирования российских войск.

Также смотрите: Российские диверсанты ликвидированы в Киеве. ВИДЕО 18+

Автомобили ставят метки по Киеву, чем помогают российским войскам 01
Автомобили ставят метки по Киеву, чем помогают российским войскам 02
Автомобили ставят метки по Киеву, чем помогают российским войскам 03

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+75
Максим Мирович@MirovichMedi·

3 ч



Объясните мне кто-нибудь, почему Бен Ладен, взорвавший два небоскрёба - международный террорист, а существо, бомбящее города в центре Европы - нет?
показать весь комментарий
25.02.2022 11:23
+60
по номеру определить владельца,найти и уничтожить
показать весь комментарий
25.02.2022 11:19
+51
*** їм, а не Київ. Вони Київ ніколи не захоплять.
показать весь комментарий
25.02.2022 11:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
по номеру определить владельца,найти и уничтожить
показать весь комментарий
25.02.2022 11:19 Ответить
Не вариант. Номера могут быть ворованные или поддельные.
показать весь комментарий
25.02.2022 11:20 Ответить
Главное владельца номеров найти, а ворованные или нет разберутся. Есть же камеры по трассам, разве нельзя хотя бы вычислить где чаще всего были чтоб хоть район местопроживания определить и раздать наводку по районам. Внимание к запаркам и магазинам ведь заправляются суки где то и пожрать тоже купить надо. И
показать весь комментарий
25.02.2022 11:31 Ответить
Внимание к « заправкам».
показать весь комментарий
25.02.2022 11:32 Ответить
https://t.me/operativnoZSU

всем кому интересно - телеграм-канал Оперативний ЗСУ
Територіальна оборона в дії

Кожен боєць має Nlaw

Той же самий Оболонь

Ворога буде знищено
показать весь комментарий
25.02.2022 11:23 Ответить
здя вы телеграмом пользуетесь - это вражеский софт, уже нарывались неоднократно, когда уже поймут
показать весь комментарий
25.02.2022 11:46 Ответить
Если он за рулем
показать весь комментарий
25.02.2022 11:29 Ответить
*** їм, а не Київ. Вони Київ ніколи не захоплять.
показать весь комментарий
25.02.2022 11:19 Ответить
Убивать на месте суки
показать весь комментарий
25.02.2022 11:20 Ответить
Стерненко пише
Російський танк не витримав ганьби та перейшов на службу до ЗСУ!наші хлопці хахопили танк свинособак!!
https://twitter.com/i/status/1497137091968393238
показать весь комментарий
25.02.2022 11:20 Ответить
КОЖНУ КАЦАПСЬКУ ГНИДУ ЗНАЙТИ ТА ЗАКОПАТИ
показать весь комментарий
25.02.2022 11:20 Ответить
Спалить Нахер.
Слава УКРАЇНІ
показать весь комментарий
25.02.2022 11:21 Ответить
Нужно нашим ставить свои метки и завести окупантов в ловушки и ******* по них из всего
показать весь комментарий
25.02.2022 11:23 Ответить
Верно! Запутать...
показать весь комментарий
25.02.2022 11:30 Ответить
А чи не можуть диверсанти намагатися створити натовп корисних ідіотів з тим щоби самим в цьому натовпі розчинитися?
показать весь комментарий
26.02.2022 20:16 Ответить
Сжечь!
показать весь комментарий
25.02.2022 11:23 Ответить
Максим Мирович@MirovichMedi·

3 ч



Объясните мне кто-нибудь, почему Бен Ладен, взорвавший два небоскрёба - международный террорист, а существо, бомбящее города в центре Европы - нет?
показать весь комментарий
25.02.2022 11:23 Ответить
СБУ занималось не тем чем надо....
показать весь комментарий
25.02.2022 11:23 Ответить
може вже досить називати орків росіянами?
рашисти або ******** (аналог - кадирівці)
показать весь комментарий
25.02.2022 11:25 Ответить
Расстреливать на месте !
показать весь комментарий
25.02.2022 11:28 Ответить
Есть ещё неплохой вариант ,ставить эти метки везде ,чтобы у них крыша совсем поехала ...
показать весь комментарий
25.02.2022 11:30 Ответить
Особливо, де покинутий дерев'яний туалет, хай туди свої калібри випускають. В них же напряг з виробництвом нових ракет
показать весь комментарий
25.02.2022 13:32 Ответить


Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
показать весь комментарий
25.02.2022 11:30 Ответить
визнати незалежність Ічкерії, думаю буде нормальний хід, дякую за підтримку!
показать весь комментарий
25.02.2022 11:46 Ответить
а не краще всюди їх малювати? щоб дезорієнтовувати їх
показать весь комментарий
25.02.2022 11:31 Ответить


Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
показать весь комментарий
25.02.2022 11:31 Ответить
Можно этот принцип (меток) использовать против агрессора... Запутать их рисуя метки в направлении ллвушек
показать весь комментарий
25.02.2022 11:31 Ответить


Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
показать весь комментарий
25.02.2022 11:32 Ответить
Да просто ********** террористы
показать весь комментарий
25.02.2022 11:32 Ответить
Украина держись ! Весь мир с Вами. Мордор будет разрушен !!! Без паники !!!
показать весь комментарий
25.02.2022 11:33 Ответить
Будьте добры изъясняться яснее, фиг что поняла..... Местоположения автомобиля является меткой?
показать весь комментарий
25.02.2022 11:37 Ответить
Нет , они красили метки для ударов позже. Другими словами, ****** работали предателями.
показать весь комментарий
25.02.2022 11:47 Ответить
Ставится метка светоотражающей краской, чтобы ночью, на незнакомой местности, по ним ориентировались оккупанты.
показать весь комментарий
25.02.2022 11:53 Ответить
Этих питаров уже повязала полиция. Скоро будут фото на сайте МВД
показать весь комментарий
25.02.2022 11:38 Ответить
Це не Ківа з Шуфричем і Рабіновичем
показать весь комментарий
25.02.2022 11:59 Ответить
О чем могут информировать эти метки? Используйте эти метки против них же, ставя "там где надо".
показать весь комментарий
25.02.2022 12:03 Ответить
Просто отловить хоть одного такого ****** и, вихаря, чтобы власти не видели, повесить на фонаре на видном месте... ******* уже эти кацапо-любители...
показать весь комментарий
25.02.2022 12:28 Ответить
**** чую мой знакомый ставит, он учился на ПВо в Рф , как толькл все началось ходит радостный и постоянно пропадает по вечерам, ежедневно, с такими же военными пензаси кацаского вида. Мы еще шутили пятая колона собирается. Кому стучать, куда писать, кто знает?
показать весь комментарий
25.02.2022 14:28 Ответить
СБУ
показать весь комментарий
26.02.2022 19:45 Ответить
а где национальная гвардия сбу
показать весь комментарий
25.02.2022 14:30 Ответить
Ставят метки куда можно бить, а куда нельзя.
Сюда бомбить, а здесь живёт Шуфрич - сюда не бомбить.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:31 Ответить
Этих автомобилистов оставить подальше в поле и метки им в ж.пу!
показать весь комментарий
26.02.2022 19:44 Ответить
 
 