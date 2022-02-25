Автомобили ставят "метки" по Киеву, чем помогают российским войскам. ФОТОрепортаж

Автомобили по Киеву ставят "метки", используемые диверсантами для информирования российских войск.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ", передает Цензор.НЕТ.

"Эти машины ставят метки по Киеву. Просим распространить", – говорится в сообщении.

Ранее Национальная полиция показала образцы знаков, используемых диверсантами для информирования российских войск.

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