Автомобили ставят "метки" по Киеву, чем помогают российским войскам. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Автомобили по Киеву ставят "метки", используемые диверсантами для информирования российских войск.
Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ", передает Цензор.НЕТ.
"Эти машины ставят метки по Киеву. Просим распространить", – говорится в сообщении.
Ранее Национальная полиция показала образцы знаков, используемых диверсантами для информирования российских войск.
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