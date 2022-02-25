Российские оккупанты переехали военной техникой автомобиль с пенсионером в Киеве: Мужчина чудом выжил. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты 25 февраля переехали автомобиль, который двигался в Оболонском районе Киева.
Об этом сообщает УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты переехали машину техникой на Оболони. Внутри был человек", - говорится в сообщении.
В сети сообщили, что пенсионер, которого переехала военная техника оккупанта, выжил.
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Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск Украины в Facebook:
"Российские окупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.
Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым.
С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.
Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев".
дебилы мля сэр... пардон
-«Девочки, Чернигов держит оборону, наши взорвали все мосты в области, жестокий бой был в 10 км от Чернигова, недалеко от моей дачи. Сейчас вышли, все поле засеяно трупами врагов, я такого ужаса еще не видела в жизни. Мы держимся.
Окупантов отогнали от Чернигова в сторону Седнева. В Седневе кацы хотят рыть себе окопы.
трупы,трупы
кацапов дохлых дохера,мост наш!!!
В степу під Херсоном курган.
Лежить під курганом, розірван снарядом,
кацапський ублюдок-ватан.
Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
ДРГ ехала на Козаке, Кразе и Газоне - их ликвидировали.
Разве была инфа про другие прорывы?
Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
https://t.me/big_kyiv/8881?single
Мужику здоровья!