Российские оккупанты переехали военной техникой автомобиль с пенсионером в Киеве: Мужчина чудом выжил. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты 25 февраля переехали автомобиль, который двигался в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщает УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты переехали машину техникой на Оболони. Внутри был человек", - говорится в сообщении.

В сети сообщили, что пенсионер, которого переехала военная техника оккупанта, выжил.

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