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"А кто это сдэлал?": В ВСУ отреагировали на информацию о пожаре на ростовском аэродроме. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На аэродроме Миллерово в Ростовской области – пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на аэродроме Миллерово в Ростовской области (базируются Су-30СМ, Су-25 и вертолеты), произошли взрывы.

А кто это сдэлал?: В ВСУ отреагировали на информацию о пожаре на ростовском аэродроме 01

В ВС Украины отреагировали словами "А кто это сдэлал А кто это сдэлал?: В ВСУ отреагировали на информацию о пожаре на ростовском аэродроме 02А кто это сдэлал?: В ВСУ отреагировали на информацию о пожаре на ростовском аэродроме 02А кто это сдэлал?: В ВСУ отреагировали на информацию о пожаре на ростовском аэродроме 02".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники уничтожили российские "Грады" под Харьковом. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+75
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25.02.2022 12:36
+72
Троллинг 80lvl
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25.02.2022 12:36
+59
Байрактар
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25.02.2022 12:35
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Байрактар
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25.02.2022 12:35 Ответить
ТОЧКУ У наша
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25.02.2022 13:30 Ответить
Вони думали що як в Сірії будуть літати і робити коврові бомбометання без відповіді ?
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25.02.2022 13:40 Ответить
Троллинг 80lvl
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25.02.2022 12:36 Ответить
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25.02.2022 12:36 Ответить
представляю этот мэм, с ипальником лишнехромосомной скабеевой))
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25.02.2022 12:55 Ответить
рукожопі стріляти не вміють...
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25.02.2022 13:24 Ответить
Ха-ха! Молодчинки!
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25.02.2022 12:36 Ответить
гомель не?
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25.02.2022 12:36 Ответить
Пора уже, они как раз мясо завезли
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25.02.2022 12:38 Ответить
тихо прийшов - гучно пішов
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25.02.2022 12:36 Ответить
все правильно так и нужно отвечать, их же методами
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25.02.2022 12:36 Ответить
И ПО ПРИДНЕСТРОВЬЮ ЖАХНУТЬ пора бы уже
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25.02.2022 12:55 Ответить
Красавцы!!!
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25.02.2022 12:36 Ответить
точка у
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25.02.2022 12:36 Ответить
моЖе "Крапка УУУУУУУХХХ"!
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25.02.2022 12:42 Ответить
Судячи по результатам, там ''многоточее"
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25.02.2022 12:46 Ответить
Так: "Точка У" - остання крапка в житті московитів
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25.02.2022 13:48 Ответить
Іншопланетяни!
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25.02.2022 12:37 Ответить
под херсоном возле антоновского моста ****** грады
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25.02.2022 12:37 Ответить
Чьи?
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25.02.2022 12:54 Ответить
орков. много техники опять под Херсоном
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25.02.2022 13:10 Ответить
Їм треба вийти на Правобережну Україну, аби розвинути наступ, хто дав окупанту перетнути Дніпро має бути розстріляний.
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25.02.2022 13:28 Ответить
Тревожит меня это направление. Так вся Левобережка может попасть в оперативное окружение.
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25.02.2022 13:38 Ответить
Чтобы все правобережье Днепра, - от Херсона до Киева,- удерживать замкнутым фронтом - по самым скромным расчетам рашистам необходимо дополнительно иметь не менее 100 тысяч! В противном случае такого рода "оперативное окружение" будет дырявым решетом!
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25.02.2022 14:07 Ответить
За замкнутый никто не говорит. Хватит того, чтобы расстроить всю оборону и заставить ВСУ отступать, побросав всё тяжёлое вооружение и технику.
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25.02.2022 14:22 Ответить
Знов Ярош фулюганить.
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25.02.2022 12:39 Ответить
оператор беспилотника - лучшая работа в мире
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25.02.2022 12:39 Ответить
Гнати кацапів до китайського кордону- там їх друзі чекають
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25.02.2022 12:40 Ответить
Там китайцы мишек кацапских встретят с любовью😀😀😀
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25.02.2022 12:42 Ответить
Під харковом наш Міг збив Су-27 https://t.me/oleksiihoncharenko/10832
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25.02.2022 12:40 Ответить
сейчас не время для фейков!
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25.02.2022 12:45 Ответить
Це не фейк вже є відео та показали по ТВ
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25.02.2022 12:48 Ответить
Це не фейк, тілько що в новинах показували на 5ом
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25.02.2022 12:48 Ответить
Ну так кидай докази що це фейк а не базікай лишень.
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25.02.2022 12:49 Ответить
І то правда. Тому заглохни, лапоть.
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25.02.2022 13:34 Ответить
Дуже професійно й гарно відпрацьовано. Рєспєкт пілоту! Слава Україні!
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25.02.2022 13:31 Ответить
Разбомбить нахрен всю взлетно посадочную полосу, чтобы они не могли своих раненных в мацкву везти !!!!
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25.02.2022 12:41 Ответить
А в них там морги-холодильники по всій ростовській області.Ще з першої чеченської війни.
там їх і залишат.До речі там трупи ще 1995 року.
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25.02.2022 12:51 Ответить
вчора по 5-му вночи показували, як приймають їх груз-300 на паРашкє: так неквапливо вальяжненько санітар котить каталку до грузовика набитого ще живим мясом, так і хочеться прокоментувати це відео "умер Максим - и х*й с ним!"
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25.02.2022 12:59 Ответить
Настамнема
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25.02.2022 12:41 Ответить
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25.02.2022 12:42 Ответить
Опередил,настамнет.
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25.02.2022 12:42 Ответить
то в )(********* пердаки порвало від ненависної люті ))
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25.02.2022 12:43 Ответить
Наконец то, давно пора!
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25.02.2022 12:43 Ответить
Це правельно. Бойові дії треба переносити на територію ворога!
Слава Захистникам України!
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25.02.2022 12:43 Ответить
Выфсьоврьёте, Настамнебылоинет!
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25.02.2022 12:45 Ответить
Воронежу приготовиться.
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25.02.2022 12:46 Ответить
Вчора там один лаптєльот уже саморозшибся. Пора повторити це. Багаторазово.
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25.02.2022 13:39 Ответить
Йшов другий день війни....
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25.02.2022 12:46 Ответить
Вейшнория большие молодцы. Наши ЗСУ естественно тоже. По ********* по Гомелю еще нужно засадить.
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25.02.2022 12:47 Ответить
Я бы очень обрадовался новости, что у русских и беларусов почему-то взрывы и пожары в местах скопления под нашей границей живой силы и техники...
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25.02.2022 12:47 Ответить
скоро и такие новости пойдут)) всему свое время
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25.02.2022 12:54 Ответить
Чем дотянулись ? Это ведь не близко.
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25.02.2022 12:50 Ответить
не скажем
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25.02.2022 12:52 Ответить
іван дубков, ненавистю та злостю,до кацапів!
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25.02.2022 13:24 Ответить
! чисто на " волевых " дотянулись....
И это только "проба пера"...
Кацапня явно не ждала и аэродром толком не прикрыла!!!
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25.02.2022 13:56 Ответить
Кацапы - на шашлыки!
И это не призыв, это рецепт украинской кухни.
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25.02.2022 12:51 Ответить
Скорее всего ЛНР стреляли по ДНР и промазали. 🤷‍♂️ пора их примерить, ввести миротворцев
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25.02.2022 12:51 Ответить
Хорошо, что ватопитекам напомнили о том, что война имеет свойство заканчиваться в столице агрессора))

Так, глядишь, и мацкву с лаптеногими до основания выровняют...
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25.02.2022 12:53 Ответить
Руст на легкому літаку сів біля трупного завідєнія посеред москви!
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25.02.2022 13:26 Ответить
Про Кримський міст не забудьте
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25.02.2022 12:54 Ответить
Войну нужно переносить на территорию России, иначе эта херьня не закончится
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25.02.2022 12:55 Ответить
Похер кто это сделал.Весь ростов так должен гореть.
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25.02.2022 12:56 Ответить
Пока не будет гореть вражеская техника на ее территории, агрессора остановить будет тяжело. Когда начнут ракеты уничтожать скопление танков те территории агрессора тогда и будет победа. Необходимо остановить продвижение танков и вылет самолетов агрессора. Уничтожив их на базах дислокации - меньше будет жертв.
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25.02.2022 12:56 Ответить
Выражаем "глубокую озабоченность".)))
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25.02.2022 13:00 Ответить
Після 24-го маємо право (і мусимо) атакувати окупанта вже на його території, особливо під кордонами з Ненькою, у місцях скупчення бронетехніки та майбутнього чорнозема України. Тож прискоримо відновлення та поповнення наших чорноземів.
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25.02.2022 13:02 Ответить
А ростовські землі ісконні українські землі!
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25.02.2022 13:27 Ответить
Час вже Білорусь накривати шквальним вогнем і зрівняти все з зімлею
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25.02.2022 13:02 Ответить
САМО ВІД СОРОМУ ЗГОРІЛО!
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25.02.2022 13:02 Ответить
Це їм не АЛЕПО бомбити !
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25.02.2022 13:03 Ответить
Головне, щоб побільше та поближче до Маськви палало
👍
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25.02.2022 13:11 Ответить
То диверсанти Зорян, Шкіряк, Яценюк та Ярош

Слава Україні!!!
Мало горить, скоро червона площа палатиме
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25.02.2022 13:11 Ответить
Їх треба гасити доки дістають ракети!!!
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25.02.2022 13:11 Ответить
25 лют 2022,
Стокгольмський синдром - Грузія відмовилася вводити санкції проти РФ

Росія цинічно атакувала мирні українські міста, проте Грузія не приєднається до санкцій проти країни-агресора.
Про це 25 лютого заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє Newsgeorgia.
Грузія, з урахуванням наших національних інтересів та з урахуванням інтересів нашого народу, не збирається брати участь у фінансових та економічних санкціях, - сказав він.
Політик вважає, що обмеження ще більше зашкодять країні та населенню.
Я як глава уряду… керуватимуся лише інтересами нашої країни, - заявив він.

Як повідомлялося раніше, у 2008 році Грузія стала жертвою агресії Росії, внаслідок чого була окупована частина її території.
Після вторгнення Росії в Україну про нові санкції проти Росії оголосили Євросоюз, США, Велика Британія та кілька інших країн.

Джерело: Newsgeorgia
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25.02.2022 13:19 Ответить
Крымский мост и база в Приднестровье должны быть следующими объектами
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25.02.2022 13:19 Ответить
Паління у не відведеному для цього місцях, певно що так.
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25.02.2022 13:19 Ответить
Лучше бы по Гомелю жахнули, там десант российский технику разгружает
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25.02.2022 13:23 Ответить
Зсу, ******* по Ростову белгороду и говорите что вас там нет
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25.02.2022 13:26 Ответить
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
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25.02.2022 13:38 Ответить
V litovskoj presse :
"Rusų laive, eik nach…i"

https://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/**********/rusu-laive-eik-nach...i
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25.02.2022 13:54 Ответить
Хтось прийняв правильне рішення - лупіть їх на їхній території, щоб розуміли, як воно терпіти! Після цієї війни ми вас кацапи будемо лупити скрізь, де зустрінемо: в Україні, на росії, за кордоном, на землі, в повітрі і під землею.
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25.02.2022 14:00 Ответить
 
 