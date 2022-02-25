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война (46763) Ирпень (359) Киев (24537) мост (1003)

Разрушенный мост, ведущий из Ирпеня в Киев: "Вот что ты несешь другим народам, "великий русский народ". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В сеть выложили фото разрушенного моста под Киевом, ведущего в Ирпень.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото мостового перехода опубликовал в Фейсбуке Алексей Гордеев.

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"Раньше здесь ездили мирные жители, а теперь его взорвали. Вот что ты несешь другим народам, великий русский народ", - написал он.

Разрушенный мост, ведущий из Ирпеня в Киев: Вот что ты несешь другим народам, великий русский народ 01
Разрушенный мост, ведущий из Ирпеня в Киев: Вот что ты несешь другим народам, великий русский народ 02
Разрушенный мост, ведущий из Ирпеня в Киев: Вот что ты несешь другим народам, великий русский народ 03
Разрушенный мост, ведущий из Ирпеня в Киев: Вот что ты несешь другим народам, великий русский народ 04
Разрушенный мост, ведущий из Ирпеня в Киев: Вот что ты несешь другим народам, великий русский народ 05
Разрушенный мост, ведущий из Ирпеня в Киев: Вот что ты несешь другим народам, великий русский народ 06
Разрушенный мост, ведущий из Ирпеня в Киев: Вот что ты несешь другим народам, великий русский народ 07
Разрушенный мост, ведущий из Ирпеня в Киев: Вот что ты несешь другим народам, великий русский народ 08

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+38
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25.02.2022 12:44
+33
Та то таке ..Новий збудується.Зараз Головне замочити орків.
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25.02.2022 12:39
+30
за каждый разрушенный мост, за каждый дом должна гореть территория оккупанта вместе с ними
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25.02.2022 12:41
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це вчорашне відео з Сумм
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25.02.2022 12:41 Ответить
Лівер свый згрібають з асфальту.https://censor.net/ua/photo_news/3319095/rosiyiski_okupanty_zaznayut_seryioznyh_vtrat_fotoreportaj_18
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25.02.2022 12:44 Ответить
Та то таке ..Новий збудується.Зараз Головне замочити орків.
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25.02.2022 12:39 Ответить
наче 1941 рік для Києва
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25.02.2022 12:40 Ответить
фашисты-захватчики, они одинаковые, что в 1941, что в 2014, 2022..
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25.02.2022 12:46 Ответить
А в 39-м пистатые были во Львове?
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25.02.2022 13:22 Ответить
за каждый разрушенный мост, за каждый дом должна гореть территория оккупанта вместе с ними
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25.02.2022 12:41 Ответить
Відбудуємо.

Головне, незалежність втримати.
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25.02.2022 12:43 Ответить
Відео затримання: https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/24/7325490/index.amp.
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25.02.2022 12:44 Ответить
Щось"тві1 диверсант: сильно гнилий
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25.02.2022 12:46 Ответить
а скіки ще таких виродків по нашим мпц? може не всі звичайно, але чимало....
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25.02.2022 12:48 Ответить
В нього знайшли артилерійський планшет для коректування обстрілів.
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25.02.2022 12:52 Ответить
Ну не удивительно. Порошенко в своё время очень старался прикрыть их « Контору» но сволочи потом просто достали своими « крестными шествиями» с бабенцами впереди.
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25.02.2022 13:29 Ответить
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25.02.2022 12:44 Ответить
Пора уже назначить вознаграждение за голову супостата, думаю, многие скинуться.
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25.02.2022 13:12 Ответить
Та і чорт з ним з тим мостом!
Вистоїмо, допоможуть відбудувати за параншні гроші!
ПаРаша, готуйся репарації платити років 25, суки!
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25.02.2022 12:46 Ответить
Люди! Пам'ятаєте як на Майдані? здавалось що все кінець, і після самого темного дня - встало сонце! Вірте в перемогу! Долучіться як хто може: хто - за зброю, хто - допомогою! Я - краплина, а разом ми море!!
Потім будете жалкувати, що не стали частиною цього дійства!
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25.02.2022 12:47 Ответить
Національна Поліція@NPU_GOV_UA❗️❗️❗️ТЕРМІНОВО❗️❗️❗️

Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.

Можна сфотографувати точки і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps
👉 @ukraine_avanger_bot

Також до бота можна передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їхньої техніки та цілевказників.
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25.02.2022 13:17 Ответить
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25.02.2022 12:47 Ответить
Это сильно. Это войдет в Историю, как Merde Камбронна в последнем каре под Ватерлоу.
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25.02.2022 13:22 Ответить
як насчет крымського? бо гади відкусять південь
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25.02.2022 12:47 Ответить
Там важче, бо степи. Будуть триматись біля річок та міст.
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25.02.2022 12:55 Ответить
⚡Алексей Арестович в комментарии УНИАН сообщил, что по состоянию на 12:20 в Киеве обезврежены все вражеские ДРГ.

«Есть такая практика, когда вражеские войска подходят к столице законспирированные ДРГ, которые там посидели пару тройку месяцев выходят, чтобы создать переполох и оказать психологическое давление на население. Такое явление в Киеве произошло, но отнюдь не было массовым.

Группа российских хулиганов была на Оболони, группа была на Лукьяновке. И, насколько мне известно, на Печерске - была короткая стрельба, которая сразу прекратилась. Это мы говорим о сегоднешнем утре. Их быстро задавили. Работает профессионально СБУ, работает Нацгвардия и т.д.

«Сейчас всё это прекратилось. ДРГ либо уничтожены либо захвачены. По состоянию на 12:20 стрельбы в Киеве нет. Новых сигналов не поступало. Наверняка ДРГ где-то есть, но я думаю они притихли», - заявил Арестович.

Он также опроверг информацию о стрельбе на Воздухофлотском проспекте и ДРГ на Вокзале.

«Только что слышал доклад силовых структур. Не прозвучало ни о Воздухофлотском проспекте, ни о ЖД Вокзале. Из той информации, которая к нам поступает в офис - этого ни разу не звучало».
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25.02.2022 12:48 Ответить
А он не хочет объяснить чем были заняты "службы", эти самые 2-3 месяца????
Ах, дача, они все пороха ловили, ждали, караулили...
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25.02.2022 14:15 Ответить
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25.02.2022 13:11 Ответить
а запад всё журнальчики красочные штампует
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25.02.2022 13:13 Ответить
Проте, ворог по цьому мосту вже не пройде...
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25.02.2022 13:22 Ответить
А в это время Германия, Италия, Венгрия ( ну еще задрипака грекоязычная часть Кипра) наложили вето на отключение РФерии от международной платежной системы СВИФТ... Вы не чего не заметили из перечня стран ( любителей Путинила) Это же фашистский пакт 2 й мировой Германия ( Гитлер) - Италия ( Муссолини) - Венгрия ( Хорти)..Нет, все таки в этом мире совершенно ни чего не меняется... ( и это я не упомянул Сталина и Путина)
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25.02.2022 13:32 Ответить
Доповідь президенту Рузвельту від його секретаря, коли Угорщина слідом за Німеччиною оголосила США війну в грудні 1941 року:
- Пане президенте, Угорщина оголосила нам війну!
- Угорщина? А що це?
- Королівство в Європі.
- А хто у них король?
- Там немає короля, там є регент - Адмірал Хорті.
- Адмірал? Так нам чекати нападу з моря?
- Ні, у них взагалі немає виходу до моря.
- Ну добре. А чому вони оголосили війну? У них є до нас якісь претензії?
- Ні, до нас у них претензій немає.
- А до кого ж у них є претензії?
- До Румунії.
- О, так вони будуть воювати і з нами і з Румунією?
- Ні, Румунія у них союзники.
Остаточно спантеличений Рузвельт важко зітхнув:
- Я відмовляюся що-небудь розуміти щодо цієї Угорщини...
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25.02.2022 13:50 Ответить
Перевірте Києво-Печерську Лавру - там точно феесбешне гніздо!
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25.02.2022 13:43 Ответить
А разве не может тероборона "взять под охрану" все объекты москальского патриархату ? Во избежание проблем, провести тщательную "фильтрацию и инвентаризацию " всего "движемого и недвижимого" ???
Крым ничему не учит?
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25.02.2022 14:19 Ответить
Там нужно посадить всех попов из Лавры в автобус и отправить навстречу кацапам.
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25.02.2022 15:03 Ответить
Сподіваюсь що так воно і буде, бо зараз це просто якийсь притулок терористів.
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25.02.2022 15:18 Ответить
Хорошо, что подорвали еще и мост возле Демидова, с Иванкова на Киев не могут пройти танки и техника орков. Их ДРГ, который ранее просочились в Киев не дождались подмоги.
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25.02.2022 15:02 Ответить
А пішки, що???
Сан не дозволяє?
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25.02.2022 15:14 Ответить
КАКОЙ НАХЙ ВЕЛИКИЙ И КАКОЙ НАХЙ РУССКИЙ !!!??? РОССИЯНИ НЕ РУССКИЕ !!!
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26.03.2022 10:54 Ответить
 
 