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Российский корабль подбил бункеровщика "Миллениум Спирит" флаг Румыния в 12 милях от порта Южный, - Залужный. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Бункеровщик "Миллениум Спирит" флаг Румыния в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем.
Об этом сообщил в Фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Бункеровщик "Миллениум Спирит" флаг Румыния в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем. Обстоятельства выясняются, связи с судном нет", - говорится в сообщении.
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