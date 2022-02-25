РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4226 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
52 504 107
армия РФ (15366) война (46763) корабль (1926) Румыния (900) Черное море (1332) Залужный (532)

Российский корабль подбил бункеровщика "Миллениум Спирит" флаг Румыния в 12 милях от порта Южный, - Залужный. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Бункеровщик "Миллениум Спирит" флаг Румыния в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем.

Об этом сообщил в Фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Бункеровщик "Миллениум Спирит" флаг Румыния в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем. Обстоятельства выясняются, связи с судном нет", - говорится в сообщении.

Российский корабль подбил бункеровщика Миллениум Спирит флаг Румыния в 12 милях от порта Южный, - Залужный 01
Российский корабль подбил бункеровщика Миллениум Спирит флаг Румыния в 12 милях от порта Южный, - Залужный 02

Також читайте: В турецький корабель у Чорному морі влучила бомба, - ЗМІ

Российский корабль подбил бункеровщика Миллениум Спирит флаг Румыния в 12 милях от порта Южный, - Залужный 03

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+101
А Румунія в НАТО ?
Це не буде вважатись нападом на країну НАТО ?
показать весь комментарий
25.02.2022 14:04
+69
Чем не повод для НАТО в.***** по кацапам?
показать весь комментарий
25.02.2022 14:04
+58
Ну что там НАТО глубоко озобоченные или еще не сильно глубоко.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
рашисти відрізняються вмінням точно попадати в ціль і взагалі - НАТО може хоч якось нарешті вже відреагує, окрім того, що вони "дуже глибоко стурбовані"???
показать весь комментарий
25.02.2022 14:37 Ответить
Сейчас этот корабль станет на повестке всей недели в кругу Европы и Нато. Будут жевать до июля. Как это так это не допустимо мы возмущены... и тд....
показать весь комментарий
25.02.2022 14:48 Ответить
Казус Белли?
показать весь комментарий
25.02.2022 14:50 Ответить
Щас импотенты по НАТА возбудятся озабоченностью.......350 раз......
показать весь комментарий
25.02.2022 14:57 Ответить
Туркі підбили літак кацапський ***** підбила коробель. 1:1 ну НАТО терпить а ***** провокує як ви будете захищать своіх
показать весь комментарий
25.02.2022 15:12 Ответить
Морское агентство Республики Молдова сообщает, что 25.02.2022 г. корабль MILLENIAL SPIRIT IMO под флагом Республики Молдова, находясь в нейтральных водах Черного моря, был поражен снарядом
показать весь комментарий
25.02.2022 15:12 Ответить
у НАТО не ,,яєць"
Тільки Озабоченність
показать весь комментарий
25.02.2022 15:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 