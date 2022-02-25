Российский корабль подбил бункеровщика "Миллениум Спирит" флаг Румыния в 12 милях от порта Южный, - Залужный. ФОТО

Бункеровщик "Миллениум Спирит" флаг Румыния в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем.

Об этом сообщил в Фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Бункеровщик "Миллениум Спирит" флаг Румыния в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем. Обстоятельства выясняются, связи с судном нет", - говорится в сообщении.





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