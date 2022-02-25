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Войска РФ обстреляли два судна возле порта "Пивденный", - Минобороны. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли два иностранных судна у порта "Пивденный".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

По информации Поста регулирования движения судов "Пивденный" и службы капитана порта Южного филиала ГП "АМПУ", в 12:55 на якорной стоянке №358 произошло попадание ракеты в кормовую часть т/х "NAMURA QUEEN".

Судно под флагом Панамы направлялось в порт "Пивденный" под погрузку зерна. В настоящее время известно о выведении из строя части оборудования. На судне пожар, вызван пожарный буксир. Буксир P&O STAR выдвинулся на помощь.

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По информации службы капитана порта Одесского филиала ГП "АМПУ", попадание ракет произошло в 12:10 на якорной стоянке №355. Судно перевозило 600 тонн мазута и дизеля на борту.

Судно, по предварительным данным, было обстреляно российским военным кораблем. Одна ракета попала в надстройку, другая в миндель. Произошло возгорание, которое могло при взрыве привести к экологической катастрофе. Члены экипажа оказались в воде и запросили помощь.

Для тушения пожара к бункеровщику были направлены буксиры "Бриз-1", "Виктори", ПК-888, КПЛ-99. Для спасения экипажа - SAR 02.

В порт Черноморска поступила команда от Морской поисково-спасательной службы обеспечить причал каретами скорой для оказания помощи 10 членам экипажа т/х "Millennial Spirit". Двое членов экипажа в тяжелом состоянии, в том числе капитан судна обгорел, у него сломана рука. Остальные - в удовлетворительном состоянии.

В 14:15 пострадавших доставили в порт "Черноморск". Их вывозят на скорых в местную больницу. Бункеровщик на якоре. Ситуация контролируется.

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Войска РФ обстреляли два судна возле порта Пивденный, - Минобороны 01

Войска РФ обстреляли два судна возле порта Пивденный, - Минобороны 02
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Топ комментарии
+29
Пірати 21-го сторіччя
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25.02.2022 18:06
+23
Було би файно вжарити по крєйсєру "масква" з якого вбили наших прикордонників на Зміїному.
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25.02.2022 18:13
+18
Якщо не помиляюсь, то трохи раніше наші стратегічні партнери обіцяли у випадку широкомасштабного наступу росії на територію України допомогу з моря і у повітрі.
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25.02.2022 18:14
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Пірати 21-го сторіччя
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25.02.2022 18:06 Ответить
Та які там пірати, гопота із моря Лаптєвих.
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25.02.2022 18:22 Ответить
редактори, поправте - а то судді ображаються...
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25.02.2022 18:07 Ответить
Це вже є піратство чи ще ні??
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25.02.2022 18:07 Ответить
Це две агрессии против двух стран, но всем пох
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25.02.2022 18:25 Ответить
Утерлись они, с благодарной улыбкой на разжиревшей роже...
А сбитый в Ливии, турками самолёт параши - это чисто инициатива лётчика...
Мужик , возможно , потомок янычар, с яйцами чел, генотип "однако ", а Ердогану уже "лицо держать надо" было...
Тогда )(уйло утерлось...
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25.02.2022 19:49 Ответить
Два судна, а не два "суди".
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25.02.2022 18:09 Ответить
Еще раз убиждаюсь,что подлые кацапы могут стрелять по мирным целям.
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25.02.2022 18:12 Ответить
при том исключительно с "мирными целями"
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25.02.2022 18:46 Ответить
Було би файно вжарити по крєйсєру "масква" з якого вбили наших прикордонників на Зміїному.
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25.02.2022 18:13 Ответить
Якщо не помиляюсь, то трохи раніше наші стратегічні партнери обіцяли у випадку широкомасштабного наступу росії на територію України допомогу з моря і у повітрі.
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25.02.2022 18:14 Ответить
Когда кацапские Х-35 или наши "Нептуны" не имеют нормального наведения, они легко могут поразить некомбатантов.
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25.02.2022 18:14 Ответить
Пока еще наших "нептунов" нет. К сожалению.
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25.02.2022 19:29 Ответить
Вот холопы!!!Никак не угомоняться.
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25.02.2022 18:16 Ответить
Розмовляв з родиною росії.
З телевізора їм співають, що ЗСУ розбита, військові здаються в полон, а українська влада переодягає бомжів в російську форму і видає їх за кацапів.
Це все тому, що гроби не йдуть в росію. Сказав що мордор підвіз мобільні крематорії і трупів не буде. А ті, що валяються по дорогах, доїдають собаки і щурі, бо нікому їх хоронити. Слухала мовчки. Але кацапи не вийдуть на спротив владі, тільки голодний бунт.
Слава Україні. Перемога за нами
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25.02.2022 18:17 Ответить
так а как семьям иванов объяснят исчезновение этих самых иванов? растаяли в воздухе?
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25.02.2022 18:37 Ответить
В паРаше потери - секретная инфа. Если родственники сидеть не хотят, то будут молчать.
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25.02.2022 19:40 Ответить
І голодного бунту не буде. Будуть мох жерти не піднімаючи навіть погляд на царя.
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25.02.2022 20:40 Ответить
У Києві та Львові виливають пиво, щоб зробити коктейлі Молотова https://tsn.ua/********/u-kiyevi-ta-lvovi-vilivayut-pivo-schob-zrobiti-kokteyli-molotova-1988374.html
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25.02.2022 18:18 Ответить
Большие такие бутли из под самогона. Это можно и не только танк.
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25.02.2022 18:25 Ответить
О. Параша хочет голодом морить Панаму.
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25.02.2022 18:23 Ответить
, інша в міндель.​ (с) Уважаемые редактор , на судне нет минделя, есть мидель т.е. середина судна. Исправьте, буква н лишняя
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25.02.2022 18:25 Ответить
може там насправді була Мендель, давно вже її не було видно)
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25.02.2022 18:32 Ответить
воюют с нато
румынии и кипру напрячься
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25.02.2022 18:25 Ответить
В Чернигове снаряды попали в здание СБУ. СБУ, отомсти.
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25.02.2022 18:28 Ответить
Закрийте протоку, підженіть Нептуни і потопіть всі ті ****** кацапській тазіки
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25.02.2022 18:35 Ответить
Откуда у нас Нептуны? Они разработаны, испытаны... но ракеты никто не заказывал.
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25.02.2022 19:42 Ответить
Вы точно в Украине? "Нептунов" у нас нет.
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25.02.2022 19:50 Ответить
Нептунов нет. Спасибо бубочке
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25.02.2022 18:41 Ответить
Ну таперичя будет стра-а-а-а-ашная озабочененость
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25.02.2022 18:45 Ответить
У них морячки как в 17 году, не просыхают. Белая горячка их убьет раньше пули.
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25.02.2022 18:47 Ответить
*****!!.....А где же наша хваленная укомплектованная батарея НЕПТУНОВ, которая должна была защитить наше Чёрное море от Одессы до острова Змеиный!! Где наши и из США , хваленные катера??? ИЛИ эта батарея и всё остальное только на бумаге???? Эта батарея НЕПТУНОВ, спокойно могла бы защитить наших погранцов на острове Змеином стреляя даже из под Одессы!! Стоило только один раз попасть хоть по одному кораблю России, как они убежали бы в свой сраный Севастополь!! Ведь радиус дествия противокорабельной ракеты НЕПТУНА 480 км, а с Одессы до Змейного всего 280 км!! Нептуны могли бы спокойно стрелять и по врагам находящимся и под Херсоном и под Николаевым и даже дальше!! Что -то нам красиво звиздели и звиздят наши клоуны -правители и военные , вместе с конструкторами!!.... А где наши реконструированные Громы-2, стеляющие на 120 км? Что опять один звиздёж???
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25.02.2022 19:17 Ответить
Тебе смешно? Для того, чтобы завод выпустил ракеты, их нужно заказать и проплатить. Ты первый раз слышишь, что гособоронзаказы провалены? Нет у нас Нептунов, и Громов нет.
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25.02.2022 19:46 Ответить
Он только проснулся. А до этого два с половиной года в зелёной летаргии был, просыпаясь раз в год на майские шашлыки.
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25.02.2022 19:52 Ответить
Сцыть Европа и НАТО,когда было тихо,в Черном море всегда были корабли НАТО.Щас подбили корыто из альянса и молчек.
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25.02.2022 19:26 Ответить
 
 