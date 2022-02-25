Войска РФ обстреляли два судна возле порта "Пивденный", - Минобороны. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ обстреляли два иностранных судна у порта "Пивденный".
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
По информации Поста регулирования движения судов "Пивденный" и службы капитана порта Южного филиала ГП "АМПУ", в 12:55 на якорной стоянке №358 произошло попадание ракеты в кормовую часть т/х "NAMURA QUEEN".
Судно под флагом Панамы направлялось в порт "Пивденный" под погрузку зерна. В настоящее время известно о выведении из строя части оборудования. На судне пожар, вызван пожарный буксир. Буксир P&O STAR выдвинулся на помощь.
По информации службы капитана порта Одесского филиала ГП "АМПУ", попадание ракет произошло в 12:10 на якорной стоянке №355. Судно перевозило 600 тонн мазута и дизеля на борту.
Судно, по предварительным данным, было обстреляно российским военным кораблем. Одна ракета попала в надстройку, другая в миндель. Произошло возгорание, которое могло при взрыве привести к экологической катастрофе. Члены экипажа оказались в воде и запросили помощь.
Для тушения пожара к бункеровщику были направлены буксиры "Бриз-1", "Виктори", ПК-888, КПЛ-99. Для спасения экипажа - SAR 02.
В порт Черноморска поступила команда от Морской поисково-спасательной службы обеспечить причал каретами скорой для оказания помощи 10 членам экипажа т/х "Millennial Spirit". Двое членов экипажа в тяжелом состоянии, в том числе капитан судна обгорел, у него сломана рука. Остальные - в удовлетворительном состоянии.
В 14:15 пострадавших доставили в порт "Черноморск". Их вывозят на скорых в местную больницу. Бункеровщик на якоре. Ситуация контролируется.
Пожалуйста, подождите...
А сбитый в Ливии, турками самолёт параши - это чисто инициатива лётчика...
Мужик , возможно , потомок янычар, с яйцами чел, генотип "однако ", а Ердогану уже "лицо держать надо" было...
Тогда )(уйло утерлось...
З телевізора їм співають, що ЗСУ розбита, військові здаються в полон, а українська влада переодягає бомжів в російську форму і видає їх за кацапів.
Це все тому, що гроби не йдуть в росію. Сказав що мордор підвіз мобільні крематорії і трупів не буде. А ті, що валяються по дорогах, доїдають собаки і щурі, бо нікому їх хоронити. Слухала мовчки. Але кацапи не вийдуть на спротив владі, тільки голодний бунт.
Слава Україні. Перемога за нами
румынии и кипру напрячься