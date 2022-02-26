Нацгвардейцы обезвредили фейковых "теробороновцев". ФОТО

Бойцы Национальной гвардии обезвредили диверсантов, выдававших себя за членов территориальной обороны.

Об этом сообщили в воинской части 3030, передает Цензор.НЕТ.

Нацгвардейцы призвали горожан быть внимательными, поскольку в столице работают и другие вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Военные отметили, что продолжают работать над обнаружением диверсантов по Киеву. Всех их пообещали "упаковать".