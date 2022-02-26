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Нацгвардейцы обезвредили фейковых "теробороновцев". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы Национальной гвардии обезвредили диверсантов, выдававших себя за членов территориальной обороны.
Об этом сообщили в воинской части 3030, передает Цензор.НЕТ.
Нацгвардейцы призвали горожан быть внимательными, поскольку в столице работают и другие вражеские диверсионно-разведывательные группы.
Военные отметили, что продолжают работать над обнаружением диверсантов по Киеву. Всех их пообещали "упаковать".
Топ комментарии
+31 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий25.02.2022 23:58
+28 Ссс Ууук
показать весь комментарий26.02.2022 00:09
+24 Есть мнение
показать весь комментарий26.02.2022 00:02
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одже по умовам часу потрібно розстріляти на місці
Приговор должен быть быстрый и однозначный, на месте приведённый в исполнение.
Наводчиков на наши обьекты и бомбоубежища тоже. Что это, за вібіркове правосудіе?
Убийцам адвокатов и содержание за счёт народа... НЕ ТО ВРЕМЯ!
До війни мови про це не було.
Ми програли чи як?
может это Ахметова игра , пока хлопцы гибнут ?
ахметову есть что терять в Украине
а то сейчас ребята воюют , а крысы в креслах сидят . Как пройдёт опасность - ребят начнут прессовать - ВЕДЬ КАЖДЫЙ РАЗ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ СОВКОВЫЕ - независимых не любят
Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3319258
- Турнікети
- Бандаж перев'язувальний (ізраїльський)
- Оклюзійні пов'язки
- Антисептики
- Фізрозчини (бажано у пластику)
- АХД 2000
- Стойки для крапельниць
Якщо є щось з цього списку, телефонуйте за номером (099) 462 62 40. Скооординуємось, як швидше передати.
Без вас не впораємось. Прохання по репостам серед друзів та по столичним чатам! https://t.me/dnvr_31/1955
Вони тоді будуть жвавіше і з більшим задоволенням розмовляти. Крові не буде. Не здохнуть. Але при якомусь шухери чи втечі, вони вже будуть мати чим занятися - своім ліктем. Їм буде не до продовження.
- Не "останівка", а зупинка. Руки вгору, москалю!
-Зупинка за рогом. А ти, москалику, вже приїхав! (чутно клацання затвору автомата).
13 героям-захисникам Зміїного -- вічна слава! R.I.P.
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Сейчас удалось пообщаться с человеком с "той стороны", который находится непосредственно в российских войсках, вторгнувшихся в Украину.
То, что я пишу дальше, это просто конспект его слов.
По его словам, ни штурма, ни захвата городов и ключевых пунктов не будет, во избежание потерь в уличных боях. Города будут просто окружаться и коммуникации перерезаться. Сообщения о том, что российские войска остановлены у Харькова и Чернигова означают по его словам, что это они сами не пошли дальше окраин, но взяли коммуникации вокруг городов под свой контроль.
Далее в города и на объекты, по его словам, в основном по ночам, будут забрасываться мобильные группы спецназа для уничтожения объектов инфраструктуры и физической ликвидации руководителей и гражданских активистов, до тех пор, пока сопротивление не будет полностью подавлено и власть в стране не перейдет к представителям пророссийского блога.
По его словам, в распоряжении диверсионных групп есть списки лиц, подлежащих ликвидации, и точные адреса, где их можно найти.
Именно такая тактика использовалась во второй чеченской войне и дала прекрасные результаты.
Уже этой ночью диверсионный группы должны войти в Харьков, Киев, Херсон, Черногов.
Повторюсь. я очень кратко пересказал ту информацию, что получил. Я не могу сказать, полоскали мне мозги или говорили правду, но полагаю, что такой сценарий - реален.