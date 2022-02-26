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ВСУ отразили нападение на в/ч на пр. Победы в Киеве

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Оккупанты атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Военные преступники рф атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отбито", - говорится в сообщении.

ВСУ отразили нападение на в/ч на пр. Победы в Киеве 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+33
Вот мне понятно, они думали их тут цветами встречать будут и водки наливать на халяву!
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26.02.2022 04:28
+24
Скоро світанок.Тримайся Київ,не знаю хто зараз може спати.
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26.02.2022 05:07
+17
Ну совсем не понятно. На что ои расчитывали?...
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26.02.2022 04:27
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Ну совсем не понятно. На что ои расчитывали?...
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26.02.2022 04:27 Ответить
Вот мне понятно, они думали их тут цветами встречать будут и водки наливать на халяву!
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26.02.2022 04:28 Ответить
Они рассчитывали взять навалом. Для этих тварей тысяча убитых туда, тысяча сюда - не вопрос.
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26.02.2022 07:50 Ответить
Потому сейчас и тишина, рашисты не зашли в Киев?
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26.02.2022 04:45 Ответить
Слышно как встречают, солью караваем в жопу в цинковом гробу.
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26.02.2022 04:47 Ответить
київські собвки будуть задоволені
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26.02.2022 06:14 Ответить
Перемолоти москальню на добрива, суки кровью помиють київську бруківку, ніяких полонених, тільки фарш, щоб ніде більше ця сволота не сіяла смерть.
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26.02.2022 05:05 Ответить
Скоро світанок.Тримайся Київ,не знаю хто зараз може спати.
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26.02.2022 05:07 Ответить
зе гнида готова к переговорам нато ж не берет к себе...это оно хочет сказать
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26.02.2022 05:48 Ответить
Київ встоїть!
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26.02.2022 05:21 Ответить
******* в кашу русню кацапскую!
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26.02.2022 05:22 Ответить
Два іла по 126 мішків з добривом плюс пілоти разом - 300! супер ВОЇНИ молодці
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26.02.2022 05:32 Ответить
Сбили?
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26.02.2022 06:02 Ответить
Один - під Васильковим А другий де збили?
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26.02.2022 06:39 Ответить
тот же вопрос, про один знаем а второй где и когда?
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26.02.2022 07:04 Ответить
Збили ІЛ 76 та літак супроводу су 25 в Василькові.
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26.02.2022 07:13 Ответить
 
 