ВСУ отразили нападение на в/ч на пр. Победы в Киеве
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
Оккупанты атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Военные преступники рф атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отбито", - говорится в сообщении.
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