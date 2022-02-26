ВСУ отразили нападение на в/ч на пр. Победы в Киеве

Оккупанты атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Военные преступники рф атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отбито", - говорится в сообщении.