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150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Около 150 транспортных вертолетов и сухопутных войск находятся примерно в 32 км от границы с Украиной на юге Беларуси.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки Maxar, передает Цензор.НЕТ.
Так, одно большое развертывание вертолетов находится возле белорусского города Хойники. Там на дороге стоят более 90 вертолетов. Протяженность развертывания превышает 8 км.
Изображения также показали большое развертывание сухопутных войск с несколькими сотнями транспортных средств в колонне в нескольких районах.
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+49 Rhodesian
показать весь комментарий26.02.2022 06:04
+44 John Wilson
показать весь комментарий26.02.2022 06:05
+30 Андрей К 704ffd83
показать весь комментарий26.02.2022 06:07
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Після того, як з білораши заходять війська і залітають літаки. Це війна
Один чел правильную картинку выложил с месседжем - нужно гасить цистерны с топливом в колоннах в первую очередь. Помимо приятных тепловых процедур для окружающих объектов, это лишит маневренности всю колонну. Ну а дальше - посещение авиацией или маневренной группой с ПТРК.
Перемога буде за нами.
Тримайтеся спокій
Конвульсії загнаного звіра..хуйла.
Вірте нашим воїнам.
Слава Україні.
Смерть москалям.
Максимум 24 посадочных мест с нагрузкой 15 кг на человека.
Спадзявацца на тое, што цяпер беларусы выйдуць ня трэба - актыўных людзей тут амаль ужо не засталося.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Отак гарненько покласти кілька штучок по рашистських прихвостнях у білорусії.
І ще кілька по тій здоровенній колоні, яка в Джанкої.