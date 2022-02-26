РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10762 посетителя онлайн
Новости Фото За рубежомВойна в Украине
30 743 59
Беларусь (7524) война (46763) вертолёт (1037)

150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Около 150 транспортных вертолетов и сухопутных войск находятся примерно в 32 км от границы с Украиной на юге Беларуси.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки Maxar, передает Цензор.НЕТ.

Так, одно большое развертывание вертолетов находится возле белорусского города Хойники. Там на дороге стоят более 90 вертолетов. Протяженность развертывания превышает 8 км.

Изображения также показали большое развертывание сухопутных войск с несколькими сотнями транспортных средств в колонне в нескольких районах.

150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters 01
150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters 02
150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters 03
150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters 04
150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters 05
150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters 06

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+49
Законная цель для Точек и Смерчами заполировать!
показать весь комментарий
26.02.2022 06:04
+44
Какие де беларусы слабаки и твари оказались... Эти недо партизаны не в состоянии вообще что-то сделать. Только приказы выполнять
показать весь комментарий
26.02.2022 06:05
+30
Да да ******* их на перед не ждите когда полетят , это уже не просто война нужно спасать мир от убийцы народов путлера ну и лукашенко нужно повесить
показать весь комментарий
26.02.2022 06:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Законная цель для Точек и Смерчами заполировать!
показать весь комментарий
26.02.2022 06:04 Ответить
Було б чудово
показать весь комментарий
26.02.2022 06:05 Ответить
1000%
Після того, як з білораши заходять війська і залітають літаки. Це війна
показать весь комментарий
26.02.2022 06:37 Ответить
Белорусы суки нож в спину НАМ . Отобьемся от орды повесить луку за яйца -- ГНИДА
показать весь комментарий
26.02.2022 06:49 Ответить
Наче падло вусате каже, що білоруські війська поки не приймають участь. Якщо запустити на їхню територію ракети, це хворе може віддати наказ своїм військам.
показать весь комментарий
26.02.2022 08:34 Ответить
Вот бы накрыть чем то!
показать весь комментарий
26.02.2022 06:05 Ответить
Где байрактары, почему крымский мост не разрушен?!
показать весь комментарий
26.02.2022 06:05 Ответить
Він нам знадобитися..щоб добити ворога у його лігві
показать весь комментарий
26.02.2022 06:10 Ответить
Чё ты плетешь? Этот мост должен был быть разрушен в первую очередь. А удары по группировкам в Крыму почему не наносятся? ***, откуда вы такие лезете только....
показать весь комментарий
26.02.2022 06:19 Ответить
Москаль?..Я тебе не розумію.
показать весь комментарий
26.02.2022 06:23 Ответить
Воно завжди несе маячню.
показать весь комментарий
26.02.2022 08:06 Ответить
Та є цілі пріоритетніші зараз. І байрактарами мости не руйнуються. Зараз би роз'їбашити чимось, що поки дістане, виходи з Криму - так, пізно, але щоб поповнення не підходило принаймні.
показать весь комментарий
26.02.2022 06:20 Ответить
я знаю, шо байрики мост не завалят, но я не слышу о их массовом применении по бронетехнике
показать весь комментарий
26.02.2022 07:14 Ответить
Скільки техніки знищено. Думаю, там без них не обійшлось.
показать весь комментарий
26.02.2022 08:36 Ответить
Слабые боеприпасы у байриков. Вывести из строя технику могут, но так, чтоб мост в пыль - слабоваты...
Один чел правильную картинку выложил с месседжем - нужно гасить цистерны с топливом в колоннах в первую очередь. Помимо приятных тепловых процедур для окружающих объектов, это лишит маневренности всю колонну. Ну а дальше - посещение авиацией или маневренной группой с ПТРК.
показать весь комментарий
26.02.2022 07:01 Ответить
Какие де беларусы слабаки и твари оказались... Эти недо партизаны не в состоянии вообще что-то сделать. Только приказы выполнять
показать весь комментарий
26.02.2022 06:05 Ответить
Справді слабаки
показать весь комментарий
26.02.2022 06:07 Ответить
партизанили там только евреи и диверсанты из мацквы. провоцировали немцев на террор. боялись их больше немцев. у меня родители жены оттуда
показать весь комментарий
26.02.2022 06:16 Ответить
Иуды
показать весь комментарий
26.02.2022 06:19 Ответить
Они не понимают ещё как на быв. братьев наступать у них дезориентация
показать весь комментарий
26.02.2022 07:17 Ответить
Не зря их Гитлер недолюбливал
показать весь комментарий
26.02.2022 07:54 Ответить
этой новости уже несколько часов, разбомбите их нахрен ну ё-маё
показать весь комментарий
26.02.2022 06:07 Ответить
Да да ******* их на перед не ждите когда полетят , это уже не просто война нужно спасать мир от убийцы народов путлера ну и лукашенко нужно повесить
показать весь комментарий
26.02.2022 06:07 Ответить
Причому догори дригом - як Мусоліні.
показать весь комментарий
26.02.2022 06:22 Ответить
_Подготовка к массированному десантированию во многих местах сразу. Ответ - рассредоточить расчёты с ПЗРК на местности.
показать весь комментарий
26.02.2022 06:08 Ответить
ЗСУ, любенькі! Зробіть їм 90 точок У. Молимося за вас, за перемогу України!
показать весь комментарий
26.02.2022 06:08 Ответить
Засаду сделать.
показать весь комментарий
26.02.2022 06:09 Ответить
Шановні
Перемога буде за нами.
Тримайтеся спокій
Конвульсії загнаного звіра..хуйла.
Вірте нашим воїнам.
Слава Україні.
Смерть москалям.
показать весь комментарий
26.02.2022 06:13 Ответить
Так запалеруюйте с землёй если есть возможность и все будет ровно
показать весь комментарий
26.02.2022 06:14 Ответить
треба їх знищити
показать весь комментарий
26.02.2022 06:16 Ответить
Ми-8

Максимум 24 посадочных мест с нагрузкой 15 кг на человека.
показать весь комментарий
26.02.2022 06:16 Ответить
Белорусы, вы иуды. Молчание знак согласия.
показать весь комментарий
26.02.2022 06:18 Ответить
Я не прамаўчу. Але поўнасцю згаджуся з вамі - мая краіна Беларусь выступіла агрэсарам нараўне з Расеяй.

Спадзявацца на тое, што цяпер беларусы выйдуць ня трэба - актыўных людзей тут амаль ужо не засталося.
показать весь комментарий
26.02.2022 09:51 Ответить
Є у нас чим дістать міст в криму і сябров помічників *****
показать весь комментарий
26.02.2022 06:18 Ответить
хитрозачесаный будь ты проклят
показать весь комментарий
26.02.2022 06:18 Ответить
vjibite odnoi tochkoi u, eto mi poderzhim (zapad vas podderzhit v etom) ****** kakaja to, voina i beloruskim tarakanom, jesli voina s ruskim skotom idjot v polnuju.
показать весь комментарий
26.02.2022 06:23 Ответить
Белорусы - не народ. Сцыкливое скопище биомусора
показать весь комментарий
26.02.2022 06:27 Ответить
Беларуси помагайте, **** молчите.
показать весь комментарий
26.02.2022 06:33 Ответить
Чем они помогут цветами -- рабы проститутки
показать весь комментарий
26.02.2022 06:51 Ответить
Stinger мають бути готові
показать весь комментарий
26.02.2022 06:52 Ответить
З Білорусами розірвали дипломатичні відносини?
показать весь комментарий
26.02.2022 06:53 Ответить
Где "точка У" по скоплением вражеской техники на территории Белоруссии. По Украине стреляют с территории Белоруссии и России, а где ответка ?????
показать весь комментарий
26.02.2022 06:54 Ответить
Точка У и поскорее.
показать весь комментарий
26.02.2022 06:57 Ответить
Многоточие
показать весь комментарий
26.02.2022 07:07 Ответить
Братья-Украинцы, ******* их! они стоят в полях, ни один мирный житель не пострадает!

СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
26.02.2022 07:09 Ответить
Tocki Y ili Neptun nado davno bylo udarit.Ja vydel odno uze podbytuju bmp iz belorus
показать весь комментарий
26.02.2022 07:28 Ответить
Надо херачить по местам скопления техники в Беларусии Точкой У.
показать весь комментарий
26.02.2022 07:53 Ответить
Вєбі!!ть по них ще там в Білорусі Точкою
показать весь комментарий
26.02.2022 07:54 Ответить
Солидарен с предыдущим оратором - эту сволочь надо х*ярить всем, чем возможно - точками, ураганами, смерчами, ольхами. С вами правда и с вами Бог.
показать весь комментарий
26.02.2022 08:03 Ответить
Ну, в нас же достатньо точок У.

Отак гарненько покласти кілька штучок по рашистських прихвостнях у білорусії.
І ще кілька по тій здоровенній колоні, яка в Джанкої.
показать весь комментарий
26.02.2022 08:58 Ответить
В среднем, макс дальность 100км. И?
показать весь комментарий
26.02.2022 14:27 Ответить
І ? Не можна підвезти установки, чи що ?
показать весь комментарий
26.02.2022 17:01 Ответить
Карту глянь.
показать весь комментарий
26.02.2022 19:15 Ответить
З території Білорусі прилітали ракети в Україну, чому б тепер нам не вальнути по цим гвинтокрилам?
показать весь комментарий
26.02.2022 11:02 Ответить
 
 