150 вертолетов расположены в Беларуси рядом с украинской границей, - Reuters. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Около 150 транспортных вертолетов и сухопутных войск находятся примерно в 32 км от границы с Украиной на юге Беларуси.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки Maxar, передает Цензор.НЕТ.

Так, одно большое развертывание вертолетов находится возле белорусского города Хойники. Там на дороге стоят более 90 вертолетов. Протяженность развертывания превышает 8 км.

Изображения также показали большое развертывание сухопутных войск с несколькими сотнями транспортных средств в колонне в нескольких районах.











