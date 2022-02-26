РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7484 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
15 475 27
армия РФ (15369) война (46795) Киев (24538) ГСЧС (4484)

ГСЧС о попадании вражеского снаряда в многоэтажку на Лобановского: Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате попадания снаряда войск РФ частично поврежден многоэтажный жилой дом по проспекту Лобоновского 6 А. Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Оперативная информация. г. Киев. 26 февраля в ГСЧС поступила информация, что по проспекту Лобоновского 6 А произошло попадание снаряда в многоэтажный жилой дом (17-18 этаж). Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлечены 12 человек и 3 ед. техники.

ГСЧС о попадании вражеского снаряда в многоэтажку на Лобановского: Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация 01

ГСЧС о попадании вражеского снаряда в многоэтажку на Лобановского: Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация 02

ГСЧС о попадании вражеского снаряда в многоэтажку на Лобановского: Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация 03

Читайте также: Военный самолет ВСУ с 14 людьми на борту упал в Киевской области. Число погибших уточняется, - ГСЧС. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Пілотів зі збитих літаків в полон не брати, вони Свідомо роблять постріли по цівільній інфраструктурі тим самим ставлячи себе на рівень терористів
показать весь комментарий
26.02.2022 09:04
+9
Союзники зобов'язані допомогти Україні в посиленні протиповітряної оборони.
Божевільного путлєра можна зупинити тільки зброєю, наступальною та оборонною.
показать весь комментарий
26.02.2022 09:05
+7
Это всё, дело рук шайки наркоманов и неонацистов из КРЕМЛЯ !!!
Боже, збережи Україну !
показать весь комментарий
26.02.2022 09:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То не снаряд, а ракета с самолета, причем специально видимо пальнул.
показать весь комментарий
26.02.2022 09:00 Ответить
Ви мене вибачте, але пишеться прізвище Героя України Лобановський ,а не так як ви написали
показать весь комментарий
26.02.2022 09:01 Ответить
Господи, бережи наших людей!
показать весь комментарий
26.02.2022 09:03 Ответить
Сподіваюсь наші ******* по гомельським гелікоптерам.
показать весь комментарий
26.02.2022 09:03 Ответить
З точки У!!
показать весь комментарий
26.02.2022 09:03 Ответить
Это всё, дело рук шайки наркоманов и неонацистов из КРЕМЛЯ !!!
Боже, збережи Україну !
показать весь комментарий
26.02.2022 09:04 Ответить
Пілотів зі збитих літаків в полон не брати, вони Свідомо роблять постріли по цівільній інфраструктурі тим самим ставлячи себе на рівень терористів
показать весь комментарий
26.02.2022 09:04 Ответить
Хіба, брати в полон заради Гаагського трибуналу.
показать весь комментарий
26.02.2022 09:05 Ответить
я бы брал... и сразу спецконвоем в Гаагу транзитом через Гуантанамо...
показать весь комментарий
26.02.2022 09:06 Ответить
Союзники зобов'язані допомогти Україні в посиленні протиповітряної оборони.
Божевільного путлєра можна зупинити тільки зброєю, наступальною та оборонною.
показать весь комментарий
26.02.2022 09:05 Ответить
Глава УПЦ мп Онуфрій назвав РФ Каїном у війні з Україною

https://vsviti.com.ua/news/136314
показать весь комментарий
26.02.2022 09:10 Ответить
ахахах. Владимир Владимирович *****! У вас бунт!
показать весь комментарий
26.02.2022 09:38 Ответить
«Ми звертаємось до президента Росії та просимо негайно припинити братовбивчу війну. Український і російський народи вийшли із Дніпровської купелі хрещення і війна між цими народами це повторення Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей», - йдеться у повідомленні.

Також Онуфрій закликав людей молитися за Україну, за українське військо і забути взаємні чвари.

Так собі ... Знову "брати" ...
показать весь комментарий
26.02.2022 09:53 Ответить
Украине срочно нужна помощь с воздуха
показать весь комментарий
26.02.2022 09:10 Ответить
Слава Богу і всим хто допоміг запобігти втратам!
показать весь комментарий
26.02.2022 09:13 Ответить
Послушайте меня внимательно ! Крыса обязательно применит по Украине ядерное оружие. Вы слышите ? Обязательно ! Нужно торопиться нейтрализовать его. Чтобы оно не успело. Я знаю логику этих ублюдков. Они напоследок перед своим концом,обязательно пакастят. Америке с Украиной и Англией во избежания этой трагедии нужно срочнейшим образом посылать спецназ на маскву и брать верхушку. Неважно живыми или мертвыми. Прошу отнестись серьезно к моим словам.Трагедия очень близка.Я это чувствую. И всячески хочу ее предотвратить.
показать весь комментарий
26.02.2022 09:22 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2022 09:25 Ответить
відповідь Болота - "агонь" ... Верх цинізма ...
показать весь комментарий
26.02.2022 09:46 Ответить
пострадавшие есть
показать весь комментарий
26.02.2022 09:29 Ответить
Слава українцям! Ви нація воїнів! ✊🇺🇦✊🇺🇦✊🇺🇦✊🇺🇦✊🇺🇦
показать весь комментарий
26.02.2022 09:31 Ответить
Киевляне пишут в Facebook, что атака в районе метро Берестейская окончена в связи с кончиной остатков атакующих.
показать весь комментарий
26.02.2022 09:31 Ответить
Соснулі тунца, орки 😁✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
26.02.2022 09:34 Ответить
Я думаю им выдали халявные билеты на Кабздона и они поспешили ими воспользоваться, халява же
показать весь комментарий
26.02.2022 10:00 Ответить
Как нет пострадавших? Точно известно, что женщина и ребенок получили переломы ног.
показать весь комментарий
26.02.2022 09:39 Ответить
"частково пошкоджено" - це якби осколки пошкодили би фасад! покоцали би цеглу!! а це НІЯК НЕ ЧАСТКОВО, що на фото!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 09:40 Ответить
Може пусті квартири були ?
показать весь комментарий
26.02.2022 09:47 Ответить
 
 