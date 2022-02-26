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ГСЧС о попадании вражеского снаряда в многоэтажку на Лобановского: Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация. ВИДЕО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате попадания снаряда войск РФ частично поврежден многоэтажный жилой дом по проспекту Лобоновского 6 А. Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Оперативная информация. г. Киев. 26 февраля в ГСЧС поступила информация, что по проспекту Лобоновского 6 А произошло попадание снаряда в многоэтажный жилой дом (17-18 этаж). Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.
От ГСЧС привлечены 12 человек и 3 ед. техники.
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https://vsviti.com.ua/news/136314
Також Онуфрій закликав людей молитися за Україну, за українське військо і забути взаємні чвари.
Так собі ... Знову "брати" ...