"Вернись живым" собирает видео и фото тел оккупантов и их разбитой техники: Они разбросаны по нашим дорогам и полям. Эти материалы направим в РФ для деморализации

Фонд "Вернись живым" просит граждан Украины делать фото и видеофиксацию тел российских захватчиков и их разбитой техники. Эти материалы будут направлены на территорию России для деморализации и снижения воинского азарта ее граждан.

Об этом пишет в фейсбуке фонд "Вернись живым", информирует Цензор.НЕТ

"Сверхважный пост для наших военных и гражданских! Наши защитники этой ночью успешно отбили шквал атак и сбили военно-транспортный самолет с сотнями оккупантов на борту. Наши улицы завалены их телами и подбитой техникой. Пора нанести следующий удар. Россияне скрывают от своих граждан потери на фронте. Мы должны показать правду. Пока их тела и техника еще разбросаны по нашим дорогам и полям: подойдите к ним, сфотографируйте, снимите видео и пришлите сюда: [email protected]", - говорится в сообщении.

Фонд публикует только ящик, чтобы фото пришли в максимальном качестве и конфиденциально.

"Эти материалы будут направлены на территорию России для деморализации и снижения военного азарта ее граждан. Там изо всех сил скрывают реальные их "успехи". А мы покажем правду. Не торопитесь, сделайте это качественно, выберите хорошие ракурсы и свет, на видео и фото должно быть однозначно понятно, что это они: видны куски формы, модели техники, тела, документы и имена. Мы сделаем так, чтобы об этом узнали", - пишет "Вернись живым".

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Часть этих материалов будет опубликована на канале: https://t.me/UkrainianWitness







"На фото: одна из сотен российских военных автомобилей, разбитых ВСУ под Ахтыркой в Сумской области. Рядом с этой машиной и на километры вперед по трассе — тела оккупантов. И эти снимки уже направляются к россиянам, от которых пытаются скрыть преступления их "государства", – резюмирует фонд.