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"Вернись живым" собирает видео и фото тел оккупантов и их разбитой техники: Они разбросаны по нашим дорогам и полям. Эти материалы направим в РФ для деморализации

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Фонд "Вернись живым" просит граждан Украины делать фото и видеофиксацию тел российских захватчиков и их разбитой техники. Эти материалы будут направлены на территорию России для деморализации и снижения воинского азарта ее граждан.

Об этом пишет в фейсбуке фонд "Вернись живым", информирует Цензор.НЕТ

"Сверхважный пост для наших военных и гражданских! Наши защитники этой ночью успешно отбили шквал атак и сбили военно-транспортный самолет с сотнями оккупантов на борту. Наши улицы завалены их телами и подбитой техникой. Пора нанести следующий удар. Россияне скрывают от своих граждан потери на фронте. Мы должны показать правду. Пока их тела и техника еще разбросаны по нашим дорогам и полям: подойдите к ним, сфотографируйте, снимите видео и пришлите сюда: [email protected]", - говорится в сообщении.

Фонд публикует только ящик, чтобы фото пришли в максимальном качестве и конфиденциально.

"Эти материалы будут направлены на территорию России для деморализации и снижения военного азарта ее граждан. Там изо всех сил скрывают реальные их "успехи". А мы покажем правду. Не торопитесь, сделайте это качественно, выберите хорошие ракурсы и свет, на видео и фото должно быть однозначно понятно, что это они: видны куски формы, модели техники, тела, документы и имена. Мы сделаем так, чтобы об этом узнали", - пишет "Вернись живым".

Читайте также: Россия начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы, - Генштаб

Часть этих материалов будет опубликована на канале: https://t.me/UkrainianWitness

Вернись живым собирает видео и фото тел оккупантов и их разбитой техники: Они разбросаны по нашим дорогам и полям. Эти материалы направим в РФ для деморализации 01

"На фото: одна из сотен российских военных автомобилей, разбитых ВСУ под Ахтыркой в Сумской области. Рядом с этой машиной и на километры вперед по трассе — тела оккупантов. И эти снимки уже направляются к россиянам, от которых пытаются скрыть преступления их "государства", – резюмирует фонд.
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Топ комментарии
+34
Ані уже нікада нє павєрнуцца живімі.Смерть кацапським загарбникам...
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26.02.2022 09:35
+33
красивое загорает
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26.02.2022 09:48
+23
покатался отдыхает
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26.02.2022 10:02
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Ані уже нікада нє павєрнуцца живімі.Смерть кацапським загарбникам...
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26.02.2022 09:35 Ответить
Цензор. Вставь это в новость . Комент много не увидят.

https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/kievlyane-ustroili-okkupantam-ad-zabrosav-tehniku-kokteylyami-molotova-video-1605405.html
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26.02.2022 09:37 Ответить
Это Майдан.
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26.02.2022 09:40 Ответить
2014 рік. Наша барикада.
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26.02.2022 09:41 Ответить
Я також збираю але для себе.
Ще потрібно рашкомамкам давати прослухати наших хлопців: русский военный корабль, ИДИ НА ***!
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26.02.2022 09:40 Ответить
это типа в надежде что найдется какой-нибудь адекватный кто наконец-то повернет танки на Москву, угостит новичком или ввалит ракетой по бункерному?
имхо там шанс на такое событие чуть больше 1%, к сожалению.
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26.02.2022 09:40 Ответить
Нет. Это мы все уже давно поняли. Нет смысла убеждать или уговаривать, или обьяснять.
Фото нужны что бы сбить "вяличие", сейчас средний ванька из ************* всерьёз думает что ВСУ уже нет, Киев взят, Украина уничтожена, а из потерь армии рф - у одного сержанта васи насморк случился.
Только реально большое кол-во уникальных фоток-видео с различных мест дохлой русни способно если не заставить переосмыслить, то хотя бы сбить этот военно-путино-патриотический угар
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22.06.2022 12:13 Ответить
"Повернись живим" - ви прекрасні!!!!
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26.02.2022 09:41 Ответить
Я хочу НАГАДАТИ українцям (хто живе в Україні) якиби набагато по іншому все могло б розвиватися, якби ми розволяли не на мові окупанта.
Щоб ні одна біснувата щелепа не могла б і пискнути про рускайазичнає насєлєніє.
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26.02.2022 09:42 Ответить
Не з нашим щастям. Сусід сам з Полтавщини, але він русскоговорящій, но панімаєт і знаєт укрАінскій. Але полтавський говір... Ледь стримуюсь від коментарів, розмовляючи з ним.
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26.02.2022 09:48 Ответить
Не все так сумно. З кожним днем багато людей і у Полтаві замислюються над "какая разніца" і розуміють, що для них є різниця. Я - у Полтаві, знаю про що кажу =)
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26.02.2022 10:09 Ответить
Втішає!!! Тримаймося!
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26.02.2022 10:22 Ответить
Розмістіть ці дані на відкритій площадці, і дайте оголошення Anonimous... далі вони знають що робити
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26.02.2022 09:43 Ответить
Россияне возвращайтесь домой, мы защищаем свою страну, вы ценой своей жизни, пытаетесь восстановить империю для своих тоталитарных правителей. Этого не будет, только смерть ваших солдат на чужой земле.
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26.02.2022 09:46 Ответить
красивое загорает
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26.02.2022 09:48 Ответить
и не сиделось ему в его Башкирии =)
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26.02.2022 09:51 Ответить
Брацкоє славянцтво внєшность видає нєфіг дєлать.
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26.02.2022 09:53 Ответить
Глаз узкій - значіт руSSкій.
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26.02.2022 09:51 Ответить
який глаз🤣🤣🤣🤣???? той шо між ногами- так він там роздолбаний шваброю
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26.02.2022 10:02 Ответить
наконец то я до конца понял, что значит жмурик)
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26.02.2022 10:13 Ответить
Какой крепкий сон, тише он смертельно устал. Слава Украине
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26.02.2022 10:22 Ответить
Да он же пьяный!
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01.03.2022 21:04 Ответить
У хора Алєксандрова з Кабздоном січас аншлаг по ходу. Вєчний.
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26.02.2022 09:50 Ответить
Деморалізації та демілітаризаціїї) Можна ще вимогу поставити, - вийти із ОДКБ =)
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26.02.2022 09:50 Ответить
otpravlaite eto dlja zapadnoi pressi tozhe !!!
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26.02.2022 09:58 Ответить
Є відео як десь під Сумами росіяни обговорюють з місцевими жителями умови здачі у полон. Пропоную нашому керівництву зробити як німці у 41 році - випустити листівки-пропуски, або щось подібне, з умовами здачі у полон й розповсюджувати їх усіма методами. Це сильно підірве й без того низький моральний дух путінських вояків.
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26.02.2022 09:58 Ответить
покатался отдыхает
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26.02.2022 10:02 Ответить
Эй Иржан, ставай ******))) Слава Украине
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26.02.2022 10:23 Ответить
Ну наконец то, я второй день об это ором орал - писать бесполезно, ми живем в мире который управляется картинкой, поймите - картинка действует на много эффективнее текста
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26.02.2022 10:03 Ответить
я на стрімах пишу скільки маскалів здохло..там кремботів запустили так що стрічка навіть не біжить ,а летить.Щоб прості рускіє не взнали скільки трупів вже є
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26.02.2022 10:03 Ответить
Готовьте!!! Будем проводить информационные атаки.
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26.02.2022 10:03 Ответить
Писати про зашкварених кацапів до дупи..коли є реальні відео і фото..
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26.02.2022 10:05 Ответить
а это пленные рузге https://www.facebook.com/crashmlm/posts/1998290797010694
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26.02.2022 10:11 Ответить
Я считаю, что это отличная идея. Можно пресылать так же знакомым в России. А они это всё так или иначе у там себя на скотобазе разгонят.
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26.02.2022 10:06 Ответить
Пожалуйста, готовьте, пакет фото/видео и обращайтесь к укр. Даспорам чтобы присоединялись к информационной аттаке. Впереди выходные, много времени для этого. 50 часов не сплю, но я не на войне. Мне все равно сколько не нужно спать, но хоть как-то помогу
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26.02.2022 10:06 Ответить
У всех так или иначе есть в России
Надо запускать цепочку
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26.02.2022 10:07 Ответить
Боты ****** в работе. С кем не встуааю в дискуссию - ответа нет. Там тупо роботы ***** патриотическую пишут
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26.02.2022 10:08 Ответить
я там выше рузе живых мёртвых скинул скинул свежак вроде
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26.02.2022 10:12 Ответить
Да, я собираю. Но хочется какой то пакет что-ли. Файл, чтобы слать на имейл адреса. Массово
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26.02.2022 10:17 Ответить
в твитере там на нашем сегменте уже не успеваешь просматривать
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26.02.2022 10:18 Ответить
ОТЛИЧНОЕ ДЕЛО!
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26.02.2022 10:09 Ответить
Обязательно надо это делать, потому что со стороны рашистов пошла инфа, что в Севастополь привезли 82 украинских военнослужащих, с о.Змеиный. Эту инфу разместили на сайте- форпост Севастополя.
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26.02.2022 10:10 Ответить
Посылать фото через телефон знакомым в рашу и Беларусь - у них инфа совсем нет - пусть ужасаются своей стране ‼️‼️‼️
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26.02.2022 10:13 Ответить
И для Гааги пригодится - приперлась ордаубийц на чужую славянскую землю
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26.02.2022 10:14 Ответить
Это бесполезно. Там заявят, что всё - фейк. А матерям непришедших домой сыновей закроют рты баснями про героическую смерть во время защиты родины от наступающих натовцев.
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26.02.2022 10:15 Ответить
после перевых ************* в Чечне рос агитпроп сдулся и сейчас будет тоже самое
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26.02.2022 10:19 Ответить
пока они смотрят тв с 25кадром зомбирования,ничего не поможет))
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26.02.2022 10:39 Ответить
Если меня читает кто-то из "повернись живим", обратитесь в популярные украинские телеграм каналы. Например, Инсайдер-Украина. Там море классных видосиков.
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26.02.2022 10:19 Ответить
Полонених теж булоб добре там розміщувати.
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26.02.2022 10:20 Ответить
А потім всі ці фото та відео направити у міжнародні суди
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26.02.2022 10:28 Ответить
а є що від цивільних? на стовпі. з табличкою "окупант"
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26.02.2022 10:31 Ответить
Побольше убивайте этих свинособак ! Слава Украине !!!
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26.02.2022 10:35 Ответить
так и будет Алга Казахстан Ждёт их судьба джунгар и их ханства
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26.02.2022 11:22 Ответить
Zestoko! No 100% pravilno.Eto voina.No ruSSkie esco eto ne ponjali.
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26.02.2022 10:56 Ответить
ышо один которого не потеряли рузге
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26.02.2022 11:20 Ответить
***** шастать за поребриком, русня!
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26.02.2022 11:28 Ответить
В Одноклассники можно эти фото выкладывать, там большинство россияне.
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26.02.2022 12:48 Ответить
Хорошо помню как в 2014 году постили и смаковали фото в рос. соцсетях почерневших трупов украинских солдат из танков, подбитых "васильками". И фото как издевались над пленным танкистом и пытали до смерти. Причем постили покадрово. Наши погибли на своей земле. Ничего не изменилось, наши гибнут и сейчас за свою землю. Эти гибнут на чужой. Пусть "наслаждаются", скрепные. Но 18+. Мы же не звери.
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26.02.2022 16:51 Ответить
 
 