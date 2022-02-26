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Кулеба – родным российских солдат: Заберите своих мужчин домой. Они пришли на чужую землю убивать! Ваша власть лжет. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне должны требовать от власти остановить захватническую войну.
Об этом Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Матери, жены, дочери русских солдат! Заберите своих мужчин домой. Они пришли на чужую землю убивать невинных людей, разрушать наши дома. Ваша власть лжет. Народ Украины встречает их с оружием, а не цветами. Требуйте от власти остановить захватническую войну, спасайте своих близких!", - отметил Кулеба.
Топ комментарии
+52 Fransua
показать весь комментарий26.02.2022 14:31
+40 Andy Fisher 67a9edc7
показать весь комментарий26.02.2022 14:32
+34 Шимус
показать весь комментарий26.02.2022 14:34
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А хрен его знает, от туда ещё никто не возвращалс
Киев - ты город-герой!!!
Первый штурм Киева отбит. Судя по всему, с большими потерями для атакующих. Под Васильковым (25 км к югу от столицы) сбит Ил-76 с десантом на борту. Они высаживали ПАРАШЮТНЫЙ десант, парашютный, ****, на подготовленную оборону. Десант разгромлен. Они воюют по лекалам Второй мировой, ну, максимум, Второй чеченской.
Я вот подумал - он такой весь из себя, реставратор империи. Готовил ее к войне, последние лет 10 больше ничем не занимаясь. Тратил триллионы на оружие, пушкитанкисамолетыракеты, все самоновейшее. Самая большая армия после китайской, две трети которой отправлены воевать "бандеровцев". Ему докладывают, да за полдня, ну, максимум за день. Они же разбегутся. У них же нет никакой современной техники, нет самолетов, ракет, да ни черта нет.
А они не разбегаются. Они дерутся с невероятным упорством и остервенением. Потери, как в Сталинграде. Никакого блицкрига не выходит. И все твои пушкитанкисамолетыракеты не помогают. Потому что с одной стороны там - обосравшийся срочник/контрактник, которого привезли из Забайкалья, якобы на учения и послали убивать "х@хлов", которых он и в глаза-то отродясь не видел. А с другой 40-летний мужик, у которого за спиной Харьков/Днепр/Чернигов/Киев (впиши нужное), там его жена, дети, папа с мамой, друзья, школа, куда он ходил, работа, да вся жизнь... Да он же зубами будет рвать...
И все его триллионы идут в унитаз, вместе с репутацией, внешней политикой, отношениями. А он по-прежнему читает папочки, в которых его танковые колонны идут по Крещатику. Но они там не идут. Они горят в пригородах. "Джавелин" не знает, что Т-90 самый лучший танк в мире. Ему вообще все равно - у него датчик на большую массу металла. И самолеты падают. И могучий флот расстреливает из пушек почти безоружную погранзаставу и бункеровщика под панамским флагом, который идет в Одессу.
https://www.9tv.co.il/item/41218
-Для чого?
-А вруг я вражеский разведчик?
Кулеметна черга.
-Ти ба яка гнида...
до союзничился в одно недогосударство
сам ничего не делая получил позор и презрение целого народа
а предоставил плацдарм для атаки
без баз в гомеле и где там еще рашисты задоблались бы лететь
совсем за свою шкуру забоялся, что про собственый народ забыл
видимо планы короновать коленьку отменяются
живым бы потом остаться
"войсковая операция же, денацификация"
аа ну тогда
биндеры мучают русских миротвроцев
Кто соображает, как это сделать, подкиньте идею нашим информационщикам, чтобы писали и разбрасывали листовки с призывом сдаваться, ну типа как делали во время второй мировой.
"В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ресурсов "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона" (признана СМИ-иноагентом), "New Times", "Дождь" (признан СМИ-иноагентом), "Свободная Пресса", "Крым.Реалии" (признан СМИ-иноагентом), "Новая Газета", "Журналист" (признан СМИ-иноагентом), "Лениздат"", - говорится в сообщении РКН.
По данным ведомства, "на указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны".
"В случае неудаления упомянутой недостоверной информации, доступ к этим ресурсам будет ограничен согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"",- сообщили в РКН.
Там где 70% зомбировано вяличием и скрепами - это глас вопиющего в пустыне.
Да и зачем они они там, дома, нужны? Их места займут, или уже заняли менты и кадыровцы, а от них они других нарожают.