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Зеленский присвоил Героя Украины саперу Виталию Скакуну (посмертно). Он взорвал вместе с собой Генический мост, чтобы остановить врага. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины саперу 35-й отдельной бригады морской пехоты Виталию Скакуну, остановившему продвижение танковой российской колонны ценой своей жизни, взорвав Генический автомобильный мост.

"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты посмертно. Ценой своей жизни он взорвал мост", - сообщил президент, обращаясь к украинцам в субботу, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский присвоил Героя Украины саперу Виталию Скакуну (посмертно). Он взорвал вместе с собой Генический мост, чтобы остановить врага 01
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Топ комментарии
+33
Вічна пам'ять Герою і захисникам які полегли з свою землю , за наше майбутнє
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26.02.2022 14:43
+32
Царство небесное!
В раю ,хлопче,краще.
Тварин до раю не пускають,собачок ,кошенят пускають,а свінособак там нема.Героям слава
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26.02.2022 14:43
+32
Покойся с миром храбрый воин. Ты не зря прожил свою жизнь и имя твое будет вписано в новейшую историю Украины,и твоим именем назовут улицы многих городов Украины.
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26.02.2022 14:44
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Царство небесное!
В раю ,хлопче,краще.
Тварин до раю не пускають,собачок ,кошенят пускають,а свінособак там нема.Героям слава
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26.02.2022 14:43 Ответить
Хлопці паліть бензовози та тиловиків, це безпечніше і їх панцерники без палива просто гроби.
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26.02.2022 14:43 Ответить
Вічна пам'ять Герою і захисникам які полегли з свою землю , за наше майбутнє
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26.02.2022 14:43 Ответить
Покойся с миром храбрый воин. Ты не зря прожил свою жизнь и имя твое будет вписано в новейшую историю Украины,и твоим именем назовут улицы многих городов Украины.
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26.02.2022 14:44 Ответить
Спасибо тебе Герой! Мы тебя не забудем!
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26.02.2022 14:46 Ответить
Вечная слава Герою! Смерть рашистским оккупантам!
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26.02.2022 14:46 Ответить
Наши парни из ВСУ уже Герои. О них будут слагать легенды, снимать фильмы. На них будут равняться все армии мира. Они уже победители.
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26.02.2022 14:47 Ответить
Твоє ім'я,Герою,навіки буде вписане в історію України.Дякуємо тобі,Воїне!
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26.02.2022 14:51 Ответить
СЛАВА ГЕРОЮ!
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26.02.2022 14:53 Ответить
Слава Герою! І вічна пам'ять!
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26.02.2022 14:54 Ответить
Царствіє небесне воїну
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26.02.2022 14:55 Ответить
Ця людина ввійде в новітню історію України... Подяка батькам за виховання такої дитини....
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26.02.2022 14:58 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !!! Моли, Віталію, Бога за нас.
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26.02.2022 14:59 Ответить
Отдал жизнь за счастье других. - Высшая похвала.
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26.02.2022 15:00 Ответить
Герої не вмирають! Вічна тобі шана Віталій!
Батькам терпіння,наскільки це можливо і подяка за сина Героя!
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26.02.2022 15:01 Ответить
Виталий Скакун - это символ Украинской армии и Украинского народа. Вечная память Герою.
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26.02.2022 15:08 Ответить
Царство небесне! Боже, як же шкода. Будьте прокляті, рашисти!
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26.02.2022 15:10 Ответить
Герої не вмирають, вони завжди поруч з нами.🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱❤️❤️❤️
Орки, ви вмиєтеся власною кров'ю в тисячу разів більше. Горіти вам в пеклі.
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26.02.2022 15:11 Ответить
говорят он с Тернополя...вечная память!
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26.02.2022 15:17 Ответить
После Победы над кацапской ордой нужно все улицы и площади переименовать именами Героев . Их имена должны быть на устах каждый день . А всех зажуковых пустить на удобрения . Слава Украине !!! Смерть ворогам !!!
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26.02.2022 15:21 Ответить


Спи спокійно, дитина...
Мої співчування родині Героя...
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26.02.2022 15:58 Ответить
Вічна пам"ять тобі ГЕРОЮ !!! Доземний уклін БАТЬКАМ ,за ТАОГО СИНА УКРАЇНИ !!! Тримаємось !!!
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26.02.2022 16:09 Ответить
 
 