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Войска РФ нанесли авиаудар по поселку Сартана под Мариуполем: трое мирных жителей умерли и трое - ранены, - Геращенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские войска нанесли авиаудар по селению Сартана под Мариуполем. В результате обстрела, трое убитых и трое раненых, среди раненых один ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Путин только что принес свой "русский мир" в Мариуполь и лишил жизни 3-х мирных жителей. Фото последствий авиаудара по поселку Сартана, прилегающего к Мариуполю. 3 убитых и 3 раненых. Среди раненых 1 ребенок. Фото и информацию получил от мэра города Вадима Бойченко, который вместе с полком НГУ "Азов" и ВСУ превращает Мариуполь в крепость!" – рассказал он.

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Войска РФ нанесли авиаудар по поселку Сартана под Мариуполем: трое мирных жителей умерли и трое - ранены, - Геращенко 01
Войска РФ нанесли авиаудар по поселку Сартана под Мариуполем: трое мирных жителей умерли и трое - ранены, - Геращенко 02
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Топ комментарии
+37
⚡️ Резников обратился к жителям сёл: особая просьба для жителей украинских сёл и небольших городков, а также всех, кто будет иметь подходящий случай. Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, за ней через некоторое время идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее. Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага.
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26.02.2022 15:30
+30
Слів немає !!! Падли ви ***чі !!! Прокляттня на весь ваш кацапський род !!! Щоб вам земля була бетоном !!!
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26.02.2022 15:29
+20
"Азов" - честь и гордість Українського війська! Ці хлопці воювати добре вміють, тож рашисти точно будуть розбиті та знайдуть свою смерть при спробі взяти Марік! Слава "Азову"! Слава Україні!
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26.02.2022 15:32
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***!
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26.02.2022 15:28 Ответить
Козломордые ответку получат по полной.

"Отак подивишся здаля на москаля,-
Неначе й справді він людина.
Стоїть собі, як сиротина-
Очима-блим!, губами-плям!
і, інколи бува хвилина
Неначе й справді його жаль...
А ближче підійдеш -
москаль" - Ян Таксюра
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26.02.2022 15:33 Ответить
Слів немає !!! Падли ви ***чі !!! Прокляттня на весь ваш кацапський род !!! Щоб вам земля була бетоном !!!
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26.02.2022 15:29 Ответить
Там греки-90% сєпарня!
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26.02.2022 15:29 Ответить
В 14-м под Волновахой-когда расстреляли наших пацанов-это их дело100%
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26.02.2022 15:32 Ответить
Скорее всего, Ві праві! У меня до сих пор стоит перед глазами видео, как накануне вечером на єтот блок-пост ВСУ спокойно ибеспрепятственнозошли и все снимали на видеодва молодіх человека сгреческим типом лица! Все віведали, полностью убедились в полной беспечности и полной расслабухе наших военніх, и спокойно уехали. А по утру - всех расстреляли в упор из двух захваченніх инкассаторских машин "приватбанка"!
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26.02.2022 15:37 Ответить
Це були дві бронеавто Приватбанку з міста Горлівка, а розстрілював їх Безлер та його шавка Шульженко з предателями ментами патрульними з Горлівки
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26.02.2022 16:17 Ответить
⚡️ Резников обратился к жителям сёл: особая просьба для жителей украинских сёл и небольших городков, а также всех, кто будет иметь подходящий случай. Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, за ней через некоторое время идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее. Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага.
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26.02.2022 15:30 Ответить
Хай дасть автомати, щоб розстріляти ці колони з паливом.
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26.02.2022 15:48 Ответить
Раздают свободно, достаточно одного паспорта.
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26.02.2022 16:18 Ответить
Это их «принуждение к миру», горите в аду твари!
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26.02.2022 15:32 Ответить
"Азов" - честь и гордість Українського війська! Ці хлопці воювати добре вміють, тож рашисти точно будуть розбиті та знайдуть свою смерть при спробі взяти Марік! Слава "Азову"! Слава Україні!
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26.02.2022 15:32 Ответить
⚡️ ВСУ захватили комплекс связи РФ под Харьков, контрразведка работает очень хорошо, известно обо всех планах военных РФ
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26.02.2022 15:32 Ответить
Гарно, якщо так, але не варто ТАКЕ афішувати, вони теж моніторять наші головні інтернет-медіа! Вибач, козаче, лайк, але дружній СПАМ.
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26.02.2022 15:56 Ответить
Твари! Бьют по мирному населению чтобы навести панику в украинском обществе но они просчитались в этом потому что удары по мирному населению вызывают лютую ярость и желание мочить террористов по всем фронтам.
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26.02.2022 15:32 Ответить
Вы не поверете, но до сих пор есть особо упоротые, которые скажут, что ЗСУ стреляли.
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26.02.2022 15:36 Ответить
Думаю да. Там странная патология восприятия Мира((.
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26.02.2022 15:37 Ответить
Бог справедлив! Еще в 2014 - 2015 гг. пророссийскость (некторіх?) греков там поражала. даже обстрелі российскими РСЗО и артиллерией на них, пророссийских, не действовали. И поделом им.
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26.02.2022 15:36 Ответить
Я долго пытался понять корни этой паталогии. Выделил следующие:
1. Считают себя особенными
2. Ненавидят крымских татар "они нас выселили из Крыма!". Хотя в языковом и этническом плане эти "греки" те же татары, только православные
3. Благодарны царице Екатерине за то что "спасла" от татар и дала им земли. По факту митрополит Игнатий продал их за 5 мешков серебра, а Екатерина на**бала, дав вместо обещанных земель в низовьях Днепра засушливое и необжитое Приазовье. Но столетия пропаганды сделали свое дело
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26.02.2022 15:55 Ответить
Пожалуй, вы правы.
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26.02.2022 15:58 Ответить
Это конченная мразь Работал сними на Ильича .Твари и лодыри.Все норовили на чужом *** в рай заехать . Ненавижу падл!
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26.02.2022 16:14 Ответить
pashol terror - znachet ruskie fashisti nervnichajut - chustvujut KONEC BLIZOK !!!!
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26.02.2022 15:38 Ответить
Наши выбили кацапов из Херсона. Город под контролем ВСУ. Слава Богу !
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26.02.2022 15:39 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що Туреччина закриє російським військовим кораблям прохід у Чорне море.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/turciya-zakroet-rossiyskim-*******-korablyam-prohod-v-chernoe-more-zelenskiy-50220326.html
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26.02.2022 15:39 Ответить
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26.02.2022 15:39 Ответить
пошла исконная рашистская тактика
бомбить мирных жителей
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26.02.2022 15:41 Ответить
Цензор, напишите про наш Харьков Животные рвутся со стороны Белгорода и поливают огнём салтовку
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26.02.2022 15:41 Ответить
Салтовка, Алексеевка, Журавлевка держитесь. МьІ с вами, мой любимьІй город. Город моей молодости.
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26.02.2022 16:22 Ответить
Не померли, а вбиті російськими військами
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26.02.2022 15:44 Ответить
Азов в Мариуполе, эти парни дадут хорошего пинка "русскому миру"! Слава Украине!
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26.02.2022 16:15 Ответить
АзовцьІ держитесь,вьІ лучшие.
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26.02.2022 16:20 Ответить
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26.02.2022 16:23 Ответить
Колонна военной техники РФ со стороны Приморска направляется на Мариуполь, как на параде по шоссе, никто их не обстреливает, не останавливает, не накрывает ракетами или авиацией.
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26.02.2022 17:21 Ответить
Кончені кацапи, це не ствердження - це реальність
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26.02.2022 19:06 Ответить
 
 