Войска РФ нанесли авиаудар по поселку Сартана под Мариуполем: трое мирных жителей умерли и трое - ранены, - Геращенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские войска нанесли авиаудар по селению Сартана под Мариуполем. В результате обстрела, трое убитых и трое раненых, среди раненых один ребенок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Путин только что принес свой "русский мир" в Мариуполь и лишил жизни 3-х мирных жителей. Фото последствий авиаудара по поселку Сартана, прилегающего к Мариуполю. 3 убитых и 3 раненых. Среди раненых 1 ребенок. Фото и информацию получил от мэра города Вадима Бойченко, который вместе с полком НГУ "Азов" и ВСУ превращает Мариуполь в крепость!" – рассказал он.
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"Отак подивишся здаля на москаля,-
Неначе й справді він людина.
Стоїть собі, як сиротина-
Очима-блим!, губами-плям!
і, інколи бува хвилина
Неначе й справді його жаль...
А ближче підійдеш -
москаль" - Ян Таксюра
1. Считают себя особенными
2. Ненавидят крымских татар "они нас выселили из Крыма!". Хотя в языковом и этническом плане эти "греки" те же татары, только православные
3. Благодарны царице Екатерине за то что "спасла" от татар и дала им земли. По факту митрополит Игнатий продал их за 5 мешков серебра, а Екатерина на**бала, дав вместо обещанных земель в низовьях Днепра засушливое и необжитое Приазовье. Но столетия пропаганды сделали свое дело
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/turciya-zakroet-rossiyskim-*******-korablyam-prohod-v-chernoe-more-zelenskiy-50220326.html
бомбить мирных жителей