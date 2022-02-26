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Войска РФ не смогли прорваться в Чернигов - уничтожены два вражеских танка. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска не смогли прорваться в Чернигов.

Об этом сообщает оперативное командование "Север", передает Цензор.НЕТ.

"Попытка прорваться в Чернигов не удалась.

- 2 вражеских танка", - отметили в командовании.

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Войска РФ не смогли прорваться в Чернигов - уничтожены два вражеских танка 01
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Топ комментарии
+65
слава ЗСУ!
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26.02.2022 15:43
+48
Кроваті приварені на башні , - Не йпомогли
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26.02.2022 15:43
+35
красивое
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26.02.2022 15:43
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Правила форума Совет форумчан
слава ЗСУ!
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26.02.2022 15:43 Ответить
Танк с мангалом
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26.02.2022 16:50 Ответить
красивое
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26.02.2022 15:43 Ответить
збоченець)))
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26.02.2022 16:12 Ответить
всегда приятно видеть работу ЗСУ
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26.02.2022 16:14 Ответить
А якщо там були хароші кацапи? ( з анекдоту)
)))))))))))
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26.02.2022 16:17 Ответить
ну палкой потыкать только пепел поднять
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26.02.2022 16:17 Ответить
krasivo!!!! . chleni v "************" s bukvoj "z". estetichno.
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26.02.2022 16:22 Ответить
Оооо) Коллега вы тоже ценитель прекрасного
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26.02.2022 16:30 Ответить
хатели стать хероями а стали удобрением
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26.02.2022 15:43 Ответить
Раздражает, что они при этом делают большой крюк через Украину. Могли бы трансформироваться в удобрения сразу у себя дома, в своих вросших в землю избах.
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26.02.2022 15:45 Ответить
пережарили шашлики наші наші бійці...... Тепер хрін хто їх їсти буде.
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26.02.2022 19:36 Ответить
Кроваті приварені на башні , - Не йпомогли
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26.02.2022 15:43 Ответить
треба ж якось було мотивувати ватників перти проти джавелінів
от їм і сказали що "ета надьожная защіта протів хвальоних пєндосскіх вундєрвафєль!"
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26.02.2022 15:47 Ответить
- В чому особливість «мангалів», які приварені над баштою російських танків?

- Там м»ясо не на решітці, а під нею - щоб вискакувать важче було!

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26.02.2022 15:59 Ответить
в джавеліна "тандемний заряд". Спочатку лідуючий заряд пробиває динамічну броню, а потім основний заряд створює кумулятивну струю, яка прожигає броню і спалює все всередині танку.

Тобто екіпаж танку просто вариться заживо, якщо не підриваєтья моментально. Причому ДУЖЕ швидко.

На фотці - видно, що заряд попав зверху в задню частину танку або навіть в задню частину башти - там був підрив БК - башту розкололо і скинуло вперед.

Будьте певні - якщо рашковани були в момент ураження в танку - ніхто з них не вижив. І корочка на трупах...Та немає там корочки - там не трупи, там вугольки.
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26.02.2022 17:45 Ответить
Я - кадровий Тому трохи "в курсі"
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26.02.2022 17:53 Ответить
А котлети без мозку можна назвати?
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26.02.2022 18:18 Ответить
Кабздун в дікам васторгє...
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26.02.2022 15:43 Ответить
На кроватях будуть його слухати.
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26.02.2022 15:47 Ответить
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26.02.2022 16:15 Ответить
А чому тільки два?
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26.02.2022 15:44 Ответить
Торгуєшся?
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26.02.2022 15:45 Ответить
все що було
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26.02.2022 15:46 Ответить
Інші розвернулися і увімкнули режим сйобінга
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26.02.2022 15:46 Ответить
Слава нації
Смерть москалям
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26.02.2022 15:44 Ответить
А згори на танку "антиджавелінівська" конструкція. Як писав Гоголь:" Ну, що, допомогла вона тобі?"
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26.02.2022 15:45 Ответить
Так выдержала же, видишь же - целая
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26.02.2022 16:00 Ответить
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26.02.2022 17:10 Ответить
башта і конструкція розколоті навпіл - джавелін потрапив в задню частину башти - там БК, наскільки я знаю. Він підірвався - тому така картина.
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26.02.2022 17:48 Ответить
на такі кадри можна дивитися вічно
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26.02.2022 15:45 Ответить
Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будемо вбивати!
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26.02.2022 15:45 Ответить
!!!
Турция закрывает Босфорский пролив для российских военных кораблей - Зеленский
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26.02.2022 15:45 Ответить
Брехня, металобрухт приймають на Дарданелах.
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26.02.2022 15:48 Ответить
Пишуть, шо султан перекрив кацапам Босфор. Оце вже діло. Смерть москалям!
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26.02.2022 15:46 Ответить
где почитать ?
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26.02.2022 15:51 Ответить
https://novyny.live/ru/politics/turtsiia-zapretila-prokhod-********-rossiiskikh-korablei-v-chernoe-more-41072.html
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26.02.2022 16:40 Ответить
спасибо !
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26.02.2022 16:57 Ответить
От би він запер їх там в чорному морі весь тіхоокєанский мєталлолом, а друзі японці тим часом куріли віджали
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26.02.2022 16:51 Ответить
а як жеш кроватi?
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26.02.2022 15:46 Ответить
то "єротічесскіє фантазії" ...
Джавелін залітає навіть без "вазелін" ...
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26.02.2022 16:04 Ответить
те що горить танк це вже стало звичним.
ПРОШУ ВСІХ ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА ТЕ ЩО ВІН ГОРИТЬ ІЗ МНАГАЛОМ НА БАШТІ!
ЦЕ ЗНАЧИТЬ ЩО НІФІГА ТІ ЗАХИСНІ РЕШІТКИ ОРКАМ НЕ ДОПОМОГАЮТЬ ВІД ДЖЕВЕЛІНІВ ЧИ НЛО!!!!
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26.02.2022 15:46 Ответить
ЦЕ ФОТО ТРЕБА ПОШИРИТИ ЩОБ ОРДИНСЬКІ ТАНКІСТИ ЗНАЛИ ЩО ЇХ ЧЕКАЄ!
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26.02.2022 15:47 Ответить
Дарма тільки приварювали, дурікі
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26.02.2022 15:47 Ответить
там уже писюнков начал отмазывать "остановку" в успехах. типо ***** вчера приказало остановить наступление из-за просьб Украины начать переговоры. но сегодня стало понятно, что они подло отказались от переговоров и просроченный отдал сегодня приказ продолжить наступление. похоже там, крепостным пришло время хоть какие-то успехи предьявить "задваднясдадутся", а их то и нет ))) опасается как бы роптать холопы на кухнях не начали )))
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26.02.2022 15:46 Ответить
Хороша новина.Це говорить про те,що ***** реально вже обісрався.
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26.02.2022 15:48 Ответить
цитировать говносми не комильфо, но скину оригинальный высер писюнкова. "Представитель Кремля отметил, что 25 февраля в связи с ожидавшимся проведением диалога президент РФ отдал приказ остановить продвижение войск в Незалежной. Украина отказалась проводить переговоры с Россией. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.«По сути, украинская сторона отказалась от переговоров», - сказал пресс-секретарь президента РФ.Песков отметил, что накануне, 25 февраля, в связи с ожидавшимся проведением диалога российский лидер Владимир Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Сегодня же они восстановили своё движение."
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26.02.2022 16:27 Ответить
Ти маєш на увазі що вони відновили рух по переробці біосміття в добрива?
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26.02.2022 16:53 Ответить
Гниди,не шкода зовсім!Відчуваю,що у Кобздона скоро аншлаг намічається.
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26.02.2022 15:46 Ответить
Шановні!
Ще раз. Даю бізнес проект.
Потрібен кран та трейлер.
Прийом по 8 грв.
Танк до 40 тонн.
Гроші на армію.
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26.02.2022 15:47 Ответить
Несколько вопросов:
- внутренности бронетехники обязательно отмывать (очень воняет)?
- принимаете целиком, или необходимо разрезать?
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26.02.2022 20:21 Ответить
Интересно, кацапский свин успел удивиться, что горит? Ведь наверняка же ему показывали политруки репортажи звизды, что хрюске танки анало говнет не пробиваются даже бфг9000
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26.02.2022 15:48 Ответить
pozvoni kobzonu.pustj posprasivaet.
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26.02.2022 16:36 Ответить
По-моєму, там підрив БК був з-за потрапляння джавеліну (чи чогось такого) в задню частину башти. Тома вона розірвана навпіл і скособочена вперед.

За таких умов "здивуватись" могли тільки ті рашковани, які ще до підриву обісцялися і заздалегідь вилізли з танку...
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26.02.2022 17:52 Ответить
Ну для того треба рухатись як метеор, і ще люк відкинути.
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26.02.2022 18:23 Ответить
І етажерка на даху не допомогла!
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26.02.2022 15:48 Ответить
Бач! Їхали з мангалом- стали шашликами...
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26.02.2022 15:50 Ответить
По ходу видно, что боекомплект рванул! Смерть рашистам!!!
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26.02.2022 15:50 Ответить
Чисто потеряшек отправили в рай
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26.02.2022 15:52 Ответить
в рай на танках не прут))
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26.02.2022 16:12 Ответить
от такий він, натепер, феншуй в Україні
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26.02.2022 15:55 Ответить
Мангал догори дригом
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26.02.2022 15:57 Ответить
Я уже молчу про тех кацапов.....
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26.02.2022 16:16 Ответить
а чего это пацаки свою хвалёную танк Срамоту в бой не пускают ?) Или они даже до границы не доедут ?)А сколько пузырей у себя под носом надували , когда хвастались этим барахлом )
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26.02.2022 16:00 Ответить
армата только для парадов
каждый раз подкручивать гайки надо
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26.02.2022 16:14 Ответить
Джавелін залітає навіть без "вазелін" ...
А приварені "кроваті", - то напевно їх "єротічесскіє фантазії" ...
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26.02.2022 16:02 Ответить
О,вижу поработали Джавелины )) Ничто так не колбасит как они.
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26.02.2022 16:13 Ответить
они че двумя танками войти хотели?
и там бы их ждали с цветами?
да блин
они реально тупые
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26.02.2022 16:13 Ответить
Заблудились и ......... нашли дорогу в ад.
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26.02.2022 16:14 Ответить
И мангал над башней не спас. Картина маслом! Шикарный вид!
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26.02.2022 16:14 Ответить
Это сколько же металлолома у нас будет!
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26.02.2022 16:17 Ответить
А я думал что срыв башни это киношная постановка. Или это танки такие "крепкие" у кацапов
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26.02.2022 16:18 Ответить
У меня от "Градов" окно открылось.
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26.02.2022 16:18 Ответить
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26.02.2022 16:28 Ответить
Жаль, что они даже не поняли, что произошло. Это как от бояры вырубиться.
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26.02.2022 16:30 Ответить
руцкий ваенный танк - пашёл на ***!
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26.02.2022 16:43 Ответить
Гарний відосік. А коли почнуть турецькі пташки оооо то буде ляпотааа
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26.02.2022 16:50 Ответить
Мангал над баштою не допоміг...
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26.02.2022 17:34 Ответить
Как это не помог?! Вот как раз мангал отработал на все 100 по своему прямому назначению. Думаю, местные коты и песики оценят мяско кацапов по достоинству.
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26.02.2022 18:11 Ответить
 
 