Войска РФ не смогли прорваться в Чернигов - уничтожены два вражеских танка. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска не смогли прорваться в Чернигов.
Об этом сообщает оперативное командование "Север", передает Цензор.НЕТ.
"Попытка прорваться в Чернигов не удалась.
- 2 вражеских танка", - отметили в командовании.
Топ комментарии
+65 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий26.02.2022 15:43
+48 Володимир Вовкодав 6dedfd78
показать весь комментарий26.02.2022 15:43
+35 Шимус
показать весь комментарий26.02.2022 15:43
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Пожалуйста, подождите...
)))))))))))
от їм і сказали що "ета надьожная защіта протів хвальоних пєндосскіх вундєрвафєль!"
- Там м»ясо не на решітці, а під нею - щоб вискакувать важче було!
Тобто екіпаж танку просто вариться заживо, якщо не підриваєтья моментально. Причому ДУЖЕ швидко.
На фотці - видно, що заряд попав зверху в задню частину танку або навіть в задню частину башти - там був підрив БК - башту розкололо і скинуло вперед.
Будьте певні - якщо рашковани були в момент ураження в танку - ніхто з них не вижив. І корочка на трупах...Та немає там корочки - там не трупи, там вугольки.
Смерть москалям
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Джавелін залітає навіть без "вазелін" ...
ПРОШУ ВСІХ ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА ТЕ ЩО ВІН ГОРИТЬ ІЗ МНАГАЛОМ НА БАШТІ!
ЦЕ ЗНАЧИТЬ ЩО НІФІГА ТІ ЗАХИСНІ РЕШІТКИ ОРКАМ НЕ ДОПОМОГАЮТЬ ВІД ДЖЕВЕЛІНІВ ЧИ НЛО!!!!
Ще раз. Даю бізнес проект.
Потрібен кран та трейлер.
Прийом по 8 грв.
Танк до 40 тонн.
Гроші на армію.
- внутренности бронетехники обязательно отмывать (очень воняет)?
- принимаете целиком, или необходимо разрезать?
За таких умов "здивуватись" могли тільки ті рашковани, які ще до підриву обісцялися і заздалегідь вилізли з танку...
каждый раз подкручивать гайки надо
А приварені "кроваті", - то напевно їх "єротічесскіє фантазії" ...
и там бы их ждали с цветами?
да блин
они реально тупые