РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7810 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
70 156 82
армия РФ (15366) война (46795) плен (2354) Чернигов (793) Национальная гвардия (1846)

Во время боев за Чернигов были взяты в плен два российских оккупанта. Один из них – начальник штаба в/ч 41659. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ и нацгвардейцы захватили двух российских военных во время боев за Чернигов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии.

"Во время боев за Чернигов вследствие молниеносной атаки совместно с Вооруженными силами Украины военнослужащим Национальной гвардии Украины удалось молниеносно вернуться на свои позиции и захватить двух российских оккупантов, которые даже не успели среагировать на произошедшее, очень растерялись и вынуждены были сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Один из них – начальник штаба в/ч 41659", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Войска РФ не смогли прорваться в Чернигов - уничтожены два вражеских танка. ФОТО

Во время боев за Чернигов были взяты в плен два российских оккупанта. Один из них – начальник штаба в/ч 41659 01
Во время боев за Чернигов были взяты в плен два российских оккупанта. Один из них – начальник штаба в/ч 41659 02
Во время боев за Чернигов были взяты в плен два российских оккупанта. Один из них – начальник штаба в/ч 41659 03
Во время боев за Чернигов были взяты в плен два российских оккупанта. Один из них – начальник штаба в/ч 41659 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+52


Потрібно терміново демонтувати всі вказівники на дорогах і бажано замінити на такі.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:06
+50
показать весь комментарий
26.02.2022 17:08
+47
А кроваті не допомагають, дивлюсь.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.02.2022 17:01 Ответить
А кроваті не допомагають, дивлюсь.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:02 Ответить
и мангалы тоже
показать весь комментарий
26.02.2022 17:03 Ответить
карго культ як він є
побачили, що бандерівці решітки варять - треба і собі таке! а "як" і "навіщо" взагалі - не допетрали
І все у них так. І з ВТО, і з поліцією, і з нацгвардією..
показать весь комментарий
26.02.2022 17:09 Ответить
решетки против джавелинов?
показать весь комментарий
26.02.2022 17:16 Ответить
Ага. Идиоты...
показать весь комментарий
26.02.2022 17:29 Ответить
головне - щоб вони вірили в те, що це допоможе)
показать весь комментарий
26.02.2022 18:22 Ответить
Сразу вспомнился анекдот, но тут по правде. Мама пишу тебе из горящего танка.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:03 Ответить
Ріпки, Чернігівська. стоїть російська бронетхніка, є 2 блокпости, на трасі ремонтують підірваний міст. Бронетехніка йшла на південь. Росіяни голодні, ходять по хатах взовж траси в Ріпках, поводяться чемно (мабуть. мають наказ такий), розуваються на вході - просять їсти.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:03 Ответить
Тут как раз банка меда пригодилась бы.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:05 Ответить
Та ми ж не такі гандони.

P.S. Шкода "Малюка".
показать весь комментарий
26.02.2022 17:13 Ответить
нехай здаються і їх погодують
показать весь комментарий
26.02.2022 17:08 Ответить
За поїсти - автомат і БК до нього. І виключно за передплатою.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:08 Ответить
То що, їж годують?
показать весь комментарий
26.02.2022 17:33 Ответить
Конечно же все внимание на верхнее фото.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:03 Ответить
повісьте його на тих "бантиках"
показать весь комментарий
26.02.2022 17:04 Ответить
Ти диви. Удостовєрєніє лічності! Воно теж було лічность! Ах, ти ж курвий син.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:04 Ответить
Та ні, ти помиляєшся - воно єсть істота.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:06 Ответить
Та то таке . Сам подібне носив 11років до горбачовського скорочення совітської армії. Цікаво звідкіля воно забрело?
показать весь комментарий
26.02.2022 17:46 Ответить
савецко-путинские сказочки о том что русские не сдаются , оказываются блефом )
показать весь комментарий
26.02.2022 17:04 Ответить
То он просто не выспался - и розгубився. Теперь его надо хорошенько вытрясти, как грушу на огороде.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:05 Ответить
от цього кадра можна уже і на гарний допит відправити. Тут фраза: я не туди заїхав, під час навчань, уже не проканає.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:05 Ответить


Потрібно терміново демонтувати всі вказівники на дорогах і бажано замінити на такі.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:06 Ответить
Єдине, що не зрозумів - чому українською?
показать весь комментарий
26.02.2022 17:21 Ответить
А яка різниця? Мета - щоб не знали куди їхати. Тобто, на йух
показать весь комментарий
26.02.2022 17:31 Ответить
Им понятно только пследнее слово, а остальное не столь важно!
показать весь комментарий
26.02.2022 17:32 Ответить
А щоб подумали, що це справжні дорожні знаки.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:33 Ответить
Бо перебувають в Україні. Що їм ще, англійською продублювати? ))
показать весь комментарий
26.02.2022 17:34 Ответить
расісянє - тупе бидло,вони і свій хрюський знають погано ,тим більше військові
показать весь комментарий
26.02.2022 18:29 Ответить
Судячи з полонених, вони взагалі ніякої мови не знають, спілкуються як заведені. ))
Збулася мрія Миколи I Палкіна: у солдата все має відбуваться на автоматі, думати ні про що йому не треба.
показать весь комментарий
26.02.2022 18:55 Ответить
Нехай вчать ))))
показать весь комментарий
26.02.2022 17:36 Ответить
По кацапському тв грають українські пісні, вони вже розуміють
показать весь комментарий
26.02.2022 18:36 Ответить
Наші люди геть забули за війну, як писали на хатах "Тиф" - німці не любили туди заходити. Хай пишуть "КОВИД, карантин". маски - росіяни в масках не ходили, це їх перконає що хворі. Поховайте паливо -в кого є.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:06 Ответить
У жодному разі паливо не ховати - цукру насипати!
показать весь комментарий
26.02.2022 17:21 Ответить
Бесполезно. Сколько видео на эту тему... так что не переводите продукт.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:34 Ответить
Да. А крОваті очевидно не пригодилися. Може треба вітряк приварити? Хоч красіво буде.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:06 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2022 17:27 Ответить
солдат, **** на убой отправлял а сам тварь, сдался в плен.
жить **** хочет....
накуй его кормить, содержать?
допросить и на штык.
патрона жалко
показать весь комментарий
26.02.2022 17:07 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2022 17:08 Ответить
Наша русофобія все ще недостатня, тож дамочці би поберегти нерви для прийдешніх прильотів. )
показать весь комментарий
26.02.2022 17:16 Ответить
О, теж дивишся стерненка?)
показать весь комментарий
26.02.2022 18:12 Ответить
Жызнь нисправидлива к русским!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 17:16 Ответить
Ну аж я всплакнула
показать весь комментарий
26.02.2022 17:33 Ответить
Потому что у кацапов "Нравится, не нравится, терпи моя красавица".
показать весь комментарий
26.02.2022 17:24 Ответить
красавица имеет яйца, на. Я почти поэт
показать весь комментарий
26.02.2022 20:23 Ответить
Обіжайют росіюшку (((
показать весь комментарий
26.02.2022 17:33 Ответить
Рашысты понятия не имеют о термине-Коллективная ответсвенность.Немцы уже знают,с часом і до цієї наволочи дійде.Слава Україні!
показать весь комментарий
26.02.2022 17:44 Ответить
це ще нічого
Вон Соловйов сказав, що попав під санкції всього світу бо він єврей.

СКОТИНОЮ НЕ ТРЕБА БУТИ
то не буде ані санкцій ані страждань.

І ТИ НЄ РУССКАЯ
Ти РОСІЯНКА.

Різниця є, скоро збагнеш, напевно.
Наші вже доводять на прикладах відмінності між цими поняттями.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:51 Ответить
Ты ж сама и ответила на свой вопрос: 1) потомучто президент придурок
2) потому что ты русская из россии
Руссиянин - это приговор и карма
показать весь комментарий
26.02.2022 18:36 Ответить
Послухай розриви калібрів, с.ука кацапська
показать весь комментарий
26.02.2022 18:39 Ответить
Тупін попросив- нарожала. Теперечки - страждай, гнида.
показать весь комментарий
26.02.2022 18:46 Ответить
Попереджали ж вас, кацапи- мангал на танку не допомагає від джавелінів....Ні, приперлися....
показать весь комментарий
26.02.2022 17:10 Ответить
мангал на танке это духовная скрепа !
показать весь комментарий
26.02.2022 17:14 Ответить
Кацапи - на шашлики!
І це не запрошення, це новий рецепт ******** української кухні.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:31 Ответить
Танк - мангал сам по себе.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:38 Ответить
Ох і ********* морда у цього майора,якась штабна вискочка
показать весь комментарий
26.02.2022 17:19 Ответить
руцкий из татарских степей
показать весь комментарий
26.02.2022 17:27 Ответить
Гарно, дуже гарно!
Якщо його добре попитати багато чого розповість
показать весь комментарий
26.02.2022 17:23 Ответить
Будет теперь чертить стрелочки на полу в камере, а не на планах, а потом обьяснять ватникам, как он очутился на такой работе, а не принял смерть героя-асвабадителя.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:25 Ответить
Мангал не помог? А как радовались как дети что рузкая смекалка победила пиндосовский Джавелин
показать весь комментарий
26.02.2022 17:25 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2022 17:33 Ответить
Щёткина на швабру ,так будет правильно ...
показать весь комментарий
26.02.2022 17:27 Ответить
Штабний резерв...думаю,начальник тилу - десь бігає по полях...
показать весь комментарий
26.02.2022 17:31 Ответить
щеткин? на татарина похож
показать весь комментарий
26.02.2022 17:32 Ответить
техника интересная, новая какая-то..., что у нее сверху?
показать весь комментарий
26.02.2022 17:34 Ответить
то типу сітка зверху від Джавелінів.
показать весь комментарий
26.02.2022 21:16 Ответить
Аксельбанты нацепил )) А попался как придурок.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:34 Ответить
нормального вже такого "кабанчика" вполювали
показать весь комментарий
26.02.2022 17:34 Ответить
Слава Святій Джевеліні!
показать весь комментарий
26.02.2022 17:34 Ответить
Защёкин, кароче
показать весь комментарий
26.02.2022 17:35 Ответить
В Чернигове и сейчас бахает.(
показать весь комментарий
26.02.2022 17:40 Ответить
ну що *****, допомiг тобi той курятнiк?
показать весь комментарий
26.02.2022 17:42 Ответить
Ці зашкварені, думають, ну як так ГРИЛЬ не допоміг?????!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 18:05 Ответить
Наши все их жалеют бандитов этх в погонах,шо города расстреливают. Суки проклятые кацапские.
показать весь комментарий
26.02.2022 18:05 Ответить
в новости выше
https://censor.net/ru/photo_news/3319514/vo_vremya_boev_za_chernigov_vzyat_v_plen_komandir_tankovogo_batalona_okkupantov_fotoreportaj
показать весь комментарий
26.02.2022 19:39 Ответить
https://www.facebook.com/PvkZahid/videos/1119116872223990/

Полонені кацапи, теж заблукали
показать весь комментарий
26.02.2022 19:15 Ответить
шашлык удался
показать весь комментарий
26.02.2022 19:39 Ответить
помоему если сдался только командир
то это хреновый командир))
показать весь комментарий
26.02.2022 19:40 Ответить
он теперь командир танкового корпуса после встречи танка с NLAW
показать весь комментарий
26.02.2022 20:26 Ответить
With love from Qazaqstan to Ukraine ❤️❤️❤️🇺🇦🇰🇿
показать весь комментарий
27.02.2022 08:13 Ответить
 
 