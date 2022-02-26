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Во время боев за Чернигов были взяты в плен два российских оккупанта. Один из них – начальник штаба в/ч 41659. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ и нацгвардейцы захватили двух российских военных во время боев за Чернигов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии.
"Во время боев за Чернигов вследствие молниеносной атаки совместно с Вооруженными силами Украины военнослужащим Национальной гвардии Украины удалось молниеносно вернуться на свои позиции и захватить двух российских оккупантов, которые даже не успели среагировать на произошедшее, очень растерялись и вынуждены были сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Один из них – начальник штаба в/ч 41659", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+52 Сергей Осадчий bf081de4
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+47 Олексій Панкратов
показать весь комментарий26.02.2022 17:02
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побачили, що бандерівці решітки варять - треба і собі таке! а "як" і "навіщо" взагалі - не допетрали
І все у них так. І з ВТО, і з поліцією, і з нацгвардією..
P.S. Шкода "Малюка".
Потрібно терміново демонтувати всі вказівники на дорогах і бажано замінити на такі.
Збулася мрія Миколи I Палкіна: у солдата все має відбуваться на автоматі, думати ні про що йому не треба.
жить **** хочет....
накуй его кормить, содержать?
допросить и на штык.
патрона жалко
Вон Соловйов сказав, що попав під санкції всього світу бо він єврей.
СКОТИНОЮ НЕ ТРЕБА БУТИ
то не буде ані санкцій ані страждань.
І ТИ НЄ РУССКАЯ
Ти РОСІЯНКА.
Різниця є, скоро збагнеш, напевно.
Наші вже доводять на прикладах відмінності між цими поняттями.
2) потому что ты русская из россии
Руссиянин - это приговор и карма
І це не запрошення, це новий рецепт ******** української кухні.
Якщо його добре попитати багато чого розповість
https://censor.net/ru/photo_news/3319514/vo_vremya_boev_za_chernigov_vzyat_v_plen_komandir_tankovogo_batalona_okkupantov_fotoreportaj
Полонені кацапи, теж заблукали
то это хреновый командир))