Последствия обстрела Сартаны войсками РФ: тяжелые ранения жителей, которым удалось выжить. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине
Появились фото раненых после обстрела "Градами" жителей поселка Сартана под Мариуполем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.
"Раненые после обстрела "Градами" "нацисты" – жители поселка Сартана, что под Мариуполем. Им повезло. Трое их соседей навеки простились с жизнью из-за желания Путина освободить Украину от нацистов", - сообщил он и выложил соответствующие фото.
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Будьте ви прокляті навіки😡
...
Нехай на очах наших зазнають невірні помсти за пролиту кров вірних Твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених; могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть. Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
...
Якось після цих кадрів мені не сильно хочеться жаліти цих "МАМАМЄНЯОБМАНУЛІ".
Фашисти кляті.
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