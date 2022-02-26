Российские оккупанты обстреляли детсад в Чернигове. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли детский сад в Чернигове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Nexta Live".
"Вот как выглядит детский сад в Чернигове после обстрела оккупантами", - говорится в сообщении.
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+33 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+29 Ярослав Пінкевич
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+25 Мое Родителей
показать весь комментарий26.02.2022 17:18
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Діти дуже шоколадки хотіли
На них НЕ розповсюджується Женевська Конвенція.
Їх потрібно ЗНИЩУВАТИ у любий можливий спосіб.
******* расеян во всех уголках мира, пусть валят к себе и мочат плешивую тварь, это их обязанность.
Немає ніякої жалості до фашистських федерасів.
Вбивати, нищіти і калічити їх треба.
Роскомнадзор
Сайт Президента РФ
Сайт Правительства
Сайт Госдумы
Сайт Совета Федерации
Госуслуги
Первые два проверила лично, пишут " сервер не найден "
Хакерське угруповання Anonymous оголосило Росії кібервійну
Хакери 26 лютого атакували низку російських урядових сайтів. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Зокрема не працюють сайти російського регулятора телекомунікацій «Роскомнадзор», сайт президента РФ, уряду, Держдуми, Ради Федерації, «Госуслуги» тощо.
Крім того, у мережі ширять відео, де на всіх російських каналах транслюють російську музику.
https://t.me/kievreal1/6124
Ви - півні!
Підораси, місце яких на параші з вибитими зубами та розірваною дупою!
Після новини про обстріл дитсадка перечитав комент - і знаєте, щось знову з'являються якісь кровожерливі почуття стосовно населення кацапстану
їх не розіп"яли
не розстріляли
не вбили
РОЗШУКАЛИ РОДИЧІВ
Різниця була є і буде.
Ми не вони.
А злість коли бачиш бомблений дитсадок НОРМАЛЬНО.
*трохи попустило*
Та зрозуміло, що ми не будемо робити дикунських вчинків, принаймні з мирним населенням РФ. Але від видовища розбомблених дитсадків та житлових домів АШ ТРИСЁТ. Це неконтрольоване...
(але що стосується безпосередніх винуватців і виконавців воєнних злочинів, тут не можна гарантувати, що ці виродки не зазнають безпрецедентно жорстокої розправи, якщо попадуть під гарячу руку)
Я слухаю вночі вибухи і думаю, де в місті шмаляє, а цей розказує, що в його сина личко трохи асиметричне.
Просто я заспокоююся тим, що при любому варіанті нинішніх подій за слова "МИ ЖЄ БРАТЬЯ" в Україні будуть ще дуже довго тупо бити.
СУКИ!