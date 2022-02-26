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Российские оккупанты обстреляли детсад в Чернигове. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли детский сад в Чернигове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Nexta Live".

"Вот как выглядит детский сад в Чернигове после обстрела оккупантами", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Во время боев за Чернигов были взяты в плен два российских оккупанта. Один из них – начальник штаба в/ч 41659. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли детсад в Чернигове 01
Российские оккупанты обстреляли детсад в Чернигове 02
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Российские оккупанты обстреляли детсад в Чернигове 04
Российские оккупанты обстреляли детсад в Чернигове 05
Российские оккупанты обстреляли детсад в Чернигове 06
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Топ комментарии
+33
Кацапи не люди-це виродки,біосміття яке підлягає повному знищенню...
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26.02.2022 17:19
+29
Деякі фашисти давали дітям шоколадки, а ці рашисти ...Гаага їх чекає...
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26.02.2022 17:19
+25
Документируйте весь этот геноцид кацапской рабсии.
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26.02.2022 17:18
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Документируйте весь этот геноцид кацапской рабсии.
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26.02.2022 17:18 Ответить
Деякі фашисти давали дітям шоколадки, а ці рашисти ...Гаага їх чекає...
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26.02.2022 17:19 Ответить
У мене мама народилася в 42 році. В нашій хаті в другій кімнаті жили троє німецьких солдатів. Так вони годували мою маму своїми продуктами з пайків.
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26.02.2022 17:28 Ответить
Взагалі образ солдата вермахта як такого собі еталонного зла вигадала радянська пропаганда, там були абсолютно різні люди, як і всюди
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26.02.2022 17:34 Ответить
Most of the innocent civilians were killed by the SS.
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26.02.2022 18:29 Ответить
A takož kliatym NKVD.
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27.02.2022 06:12 Ответить
Ми 1986му теж давали продукти афганським дітям і жінкам.
Діти дуже шоколадки хотіли
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26.02.2022 17:34 Ответить
А про німців тоді. Не "деякі". Практично всі звичайні німецькі солдати (не СС і зондеркоманди з відморозків) досить дружелюбно ставились до мирного населення.
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26.02.2022 17:38 Ответить
СС теж неоднорідне поняття. Панцердивізії СС були чесними воїнами, а не катами.
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26.02.2022 17:51 Ответить
Кацапи не люди-це виродки,біосміття яке підлягає повному знищенню...
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26.02.2022 17:19 Ответить
О чем я и говорил. Кацапоиды умеют воевать только с тем кто не даст сдачи
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26.02.2022 17:20 Ответить
кремляді
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26.02.2022 17:21 Ответить
Російська армія - ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНЦІ!
На них НЕ розповсюджується Женевська Конвенція.
Їх потрібно ЗНИЩУВАТИ у любий можливий спосіб.
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26.02.2022 17:21 Ответить
Мрази!

******* расеян во всех уголках мира, пусть валят к себе и мочат плешивую тварь, это их обязанность.
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26.02.2022 17:21 Ответить
А в Донецьку ховаються за дитсадками, ставлять гради, тому що знають, що люди по дитсадкам стріляти не будуть. Ну про людей ви зрозуміли.
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26.02.2022 17:21 Ответить
Мені здається фашисти навіть на дітей не посягали.... А ці виродки і таке можуть... круті пацани , що тут скажеш .... на дітей і виховательок вирішили нападати, щоб 4 річні діти ЛНР і ДНР визнали.
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26.02.2022 17:24 Ответить
Кацапи як завжди в своїй шкуродерській іпостасі.
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26.02.2022 17:25 Ответить
Внимание! Если вы слышите фразу "работайте братья" высока вероятность что перед вами диверсанты.
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26.02.2022 17:25 Ответить
+
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26.02.2022 17:29 Ответить
Все як завіщав їх ботоксний бункерний щур. Воювати з дітьми! Це вже Гаага трибунал, сто відсотків.
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26.02.2022 17:27 Ответить
Стрічка новин багата повідомленнями важкими обстрілами дітсадків дітячих будинків, є вбиті і поранені діти та дорослі.
Немає ніякої жалості до фашистських федерасів.
Вбивати, нищіти і калічити їх треба.
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26.02.2022 17:33 Ответить
Колись мої унуки будуть читати наніч своїм дітям казки про українських героїв, яки вибороли свободу для українського народу. А ви, кляті окупанти, будете прокляті і забути назавжди. Горіть у пеклі!
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26.02.2022 17:40 Ответить
Журналисты нихера не работают. Все эти видосики нужно на передовую показывать. Чтобы поменьше пленных было.
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26.02.2022 17:41 Ответить
Ублюдков ватных убиваем где увидим ,делаем это спокойно и с удовольствием .
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26.02.2022 17:41 Ответить
!!! В РФ перестали работать главные госсайты:
Роскомнадзор
Сайт Президента РФ
Сайт Правительства
Сайт Госдумы
Сайт Совета Федерации
Госуслуги

Первые два проверила лично, пишут " сервер не найден " ​
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26.02.2022 17:42 Ответить
Хакери «поклали» сайт Кремля



Хакерське угруповання Anonymous оголосило Росії кібервійну

Хакери 26 лютого атакували низку російських урядових сайтів. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Зокрема не працюють сайти російського регулятора телекомунікацій «Роскомнадзор», сайт президента РФ, уряду, Держдуми, Ради Федерації, «Госуслуги» тощо.

Крім того, у мережі ширять відео, де на всіх російських каналах транслюють російську музику.

https://t.me/kievreal1/6124
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26.02.2022 17:43 Ответить
пардон опечатка - украинскую (канешна жеж) музыку )))))
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26.02.2022 17:50 Ответить
А це - навздогін.
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26.02.2022 18:22 Ответить
Кацапи! Запам'ятайте: дітовбивць ненавидять, петушманять, забивають ногами навіть злочинці на зоні! Більше не приписуйте себе навіть до якихось там "АУЄ", "блатних" чи ще когось там.
Ви - півні!
Підораси, місце яких на параші з вибитими зубами та розірваною дупою!
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26.02.2022 17:44 Ответить
Это доказательство чтоб этих тварей судили в Гааге
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26.02.2022 17:45 Ответить
не щадят фашисты кацапские не женщин,ни детей!может УКРАИНЦАМ вспомнить чеченский опыт-как чеченцы в 90е убивали русню в их же городах,высылая специальные отряды в будёновск,москву и т.д?!с этими тварями иначе нельзя-за все их зверства они должны отвечать в их де земле!
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26.02.2022 17:52 Ответить
Это и есть работа S5-9. Документировать и в международный трибунал. В не зависимости от того кто над кого провозгласил верховенство.
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26.02.2022 17:54 Ответить
Ось на таке ці варвари здатні ,так як і маріонетки лднр ,горіть паскуди в пеклі.
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26.02.2022 17:57 Ответить
Сьогодні я коли прокинувся, написав емоційний комент (навіть забув перевірити, як звичайно це роблю - помітні косяки автокорекції смартфона)... потім перечитав - аж за себе страшнувато стало...

Після новини про обстріл дитсадка перечитав комент - і знаєте, щось знову з'являються якісь кровожерливі почуття стосовно населення кацапстану
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26.02.2022 18:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WJVZrw1_rAw
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26.02.2022 18:10 Ответить
подивіться, попустить.
їх не розіп"яли
не розстріляли
не вбили

РОЗШУКАЛИ РОДИЧІВ

Різниця була є і буде.
Ми не вони.

А злість коли бачиш бомблений дитсадок НОРМАЛЬНО.
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26.02.2022 18:12 Ответить
Дякую, Тетяно ))
*трохи попустило*
Та зрозуміло, що ми не будемо робити дикунських вчинків, принаймні з мирним населенням РФ. Але від видовища розбомблених дитсадків та житлових домів АШ ТРИСЁТ. Це неконтрольоване...
(але що стосується безпосередніх винуватців і виконавців воєнних злочинів, тут не можна гарантувати, що ці виродки не зазнають безпрецедентно жорстокої розправи, якщо попадуть під гарячу руку)
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26.02.2022 18:40 Ответить
мені сподобалося, що батько цього урода жаліється, що сину в диню дали.

Я слухаю вночі вибухи і думаю, де в місті шмаляє, а цей розказує, що в його сина личко трохи асиметричне.

Просто я заспокоююся тим, що при любому варіанті нинішніх подій за слова "МИ ЖЄ БРАТЬЯ" в Україні будуть ще дуже довго тупо бити.
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26.02.2022 18:50 Ответить
і вони ще щось ТОРГУЮТЬСЯ
СУКИ!
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26.02.2022 18:13 Ответить
kacapy sami ne zhivut normal'no i drugim ne dayut ,ya ukrainec no moy rodnoj russkij ,mnogo est' normal'nyh russkih ,kotorye voyuyut za Ukrainu i pomogayut Ukraine.Slava UKRAINE!
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26.02.2022 18:17 Ответить
 
 