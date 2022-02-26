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Киев (24537) Порошенко (19364) тероборона (291)

"Я не советовал бы врагу соваться в Киев", - Порошенко передал батальону теробороны партию пулеметов и бронированную машину "Тритон". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Петр Порошенко передал батальону территориальной обороны 30 пулеметов ПКМ производства "Кузни на Рыбальском", крупнокалиберный пулемет и бронированную машину "Тритон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовано на сайте "Европейской Солидарности".

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"Родной "Покемон" – наши лучшие бойцы понимают, что это такое – безотказное, мощное, сильное, крепкое оружие, сегодня на вооружении батальона. И в каждом отделении будет такой пулемет. Это была инициатива "Кузни на Рыбальском", рабочих, руководства завода. Я хочу поблагодарить руководство завода и надеюсь, что все подразделения территориальной обороны будут обеспечены", – говорит Порошенко.

Я не советовал бы врагу соваться в Киев, - Порошенко передал батальону теробороны партию пулеметов и бронированную машину Тритон 01

"А еще нам очень повезло: это бронированная машина "Тритон", которая изготовлена специально для Вооруженных сил, для пограничников. Она может преодолевать водные препятствия. Она уникальна. Она имеет огромные возможности противоминного бронирования. Она самая лучшая. И почему-то по разным политическим причинам не была использована. Сейчас она доберется до батальона", – объясняет пятый президент.

Я не советовал бы врагу соваться в Киев, - Порошенко передал батальону теробороны партию пулеметов и бронированную машину Тритон 02

Эта машина привезла еще 30 пулеметов ПКМ для батальона.

Так сейчас комплектуется украинская территориальная оборона. Оборона Киева. Так мы планируем встречать врага и не советуем ему двинуться в Киев", – предостерегает Порошенко.

Я не советовал бы врагу соваться в Киев, - Порошенко передал батальону теробороны партию пулеметов и бронированную машину Тритон 03

"Еще один подарок от "Кузни" – крупнокалиберный пулемет, который способен уничтожать уже и бронированные цели. И "Тритон" будет оснащен крупнокалиберным пулеметом, который на самом деле будет демонстрировать, что ждет Путина и захватчиков", – говорит лидер партии.

"Мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить Киев, защитить киевлян. А защитим Киев и киевлян – защитим Украину. Мы не позволим никому уничтожить наше государство. Потому что Украина для нас – превыше всего", – отмечает Порошенко.

Я не советовал бы врагу соваться в Киев, - Порошенко передал батальону теробороны партию пулеметов и бронированную машину Тритон 04
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Топ комментарии
+85
Гетьман 💪
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26.02.2022 17:37
+65
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26.02.2022 17:41
+62
Ось він- справжній Гетьман, з яким нічого не страшно
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26.02.2022 17:38
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Як чую про "політоту", одразу впізнаю кацапа. В бан свинособака!
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26.02.2022 20:00 Ответить
Порошенко - продажный шакал. Напоминаю, он сейчас обвиняется в Государственной Измене!!! Миллиардер, проспонсировавший сегодня пулеметики за три доллара и наворовавший во время своего президенства миллиарды... Мои друзья, имея большие деньги на счетах, сидят сейчас в окопах, отказываясь уезжать с Украины, а это чучело порошенко позирует в соцсетях, находясь где-нибудь в Польше, в бронежидете и с автоматиком в руках.. Ублюдок!
Привет всем вменяемым их Латвии. Держитесь!
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26.02.2022 20:42 Ответить
Слава Богу відбій небезпеці . Говорив ,але повторюся, для послідовників Секти Петровой. На жаль вони такі тупі ,що не можуть збагнути ;_коли згорає порох залишається лише один пшик .А це вже сталося.
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26.02.2022 21:22 Ответить
****** спамящие мои коменты успокойтесь ,а то недай Боже сердечко остановится.

За помощь спасибо, но пиариться на войне это как-то гниловато . Я про третье фото. Гетьман ***********.
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26.02.2022 21:32 Ответить
А Зеля піариться на досягненях Пороха, поступово присвоює їх собі. Вже такі, як Олєйнікі піддкржують йому коки і підсажують на п"єдистал. Чи не 2 дні назад Членограй збирався здати х**лу Україну і постяти на загиблих воїнів і патріотів, що захищають рідну землю і свободу. Чи не він закривав всі воєнні проекти і ослабляв армію, чи не він почав судити військових, що не дали ворогу захопити весь Донбас. Це Зеля піариться на захисниках України, ставить себе вище них, але він ніхто, запам"ятайте це міцьно.
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27.02.2022 00:04 Ответить
Довго не буду , де був твій "пшик" 2 дні тому, коли Україні було найтяжче ? Можеш не відповідати,я знаю де .Сидів на горщику і міркував як рятувати своє бабло.
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27.02.2022 00:21 Ответить
Смердящий кацапский тролль Валерий Олейник 8883b3ef , иди на ..!
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27.02.2022 03:15 Ответить
Сам ти кацап . Підар ти гнойний.
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27.02.2022 06:47 Ответить
О, значит попала верно, раз так быдлота разнервничалась!
В спам, хамло набутылочное!
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01.03.2022 23:40 Ответить
Малюх хрестик на своєму тупомі лобі , Тобі пи""да.

Слава Україні - Смерть ворогам !!!!!!!!!!!!!!!
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04.03.2022 07:43 Ответить
Вали за кацапским кораблем, хамло!
Слава Украине!
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05.03.2022 01:09 Ответить
Знімав відосики та робив фотосесії...
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27.02.2022 10:38 Ответить
Що Наталі заціпело?
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27.02.2022 00:28 Ответить
Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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27.02.2022 10:58 Ответить
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