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В "Охматдете" сделали три операции маленькому мальчику, попавшему под вражеские обстрелы. ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Пострадавшему от российских обстрелов мальчику в "Охматдете" сделали три операции, ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу НДСБ "Охматдет".

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24 февраля в "Охматдет" карета скорой помощи доставила мальчика приблизительно семи лет в крайне тяжелом состоянии после обстрела вражескими солдатами.

Сообщают, что из-за нападения России на Украину в крупнейшей детской больнице Украины "Охматдет" вынуждены прибегнуть к принципам военной сортировки. Раненый мальчик в документах записан как Неизвестный #1. Родителей не нашли. По неподтвержденной информации, они могли погибнуть.

В Охматдете сделали три операции маленькому мальчику, попавшему под вражеские обстрелы 01

Детский врач-хирург отделения ургентной хирургии НДСБ "Охматдет" Олег Годик сказал, что из-за тяжести ранения для остановки кровотечения пришлось проводить оперативное вмешательство прямо в приемном отделении травматологического пункта больницы.

У мальчика обнаружили осколочное ранение шеи с правой стороны, множественное осколочное повреждение мягких тканей, рваную рану головы и контузию мозга.

В Охматдете сделали три операции маленькому мальчику, попавшему под вражеские обстрелы 02

"Мы требуем от агрессора срочно остановить атаки по гражданским и детям. Команда медиков "Охматдета" обращается ко всему мировому сообществу: "Помогите нам. Это кровопролитие в европейском государстве в ХХІ веке должно закончиться".

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"Ужасно, что страдают дети. Мы вынуждены не проводить плановые операции и оказывать высококвалифицированную помощь, а экстренно спасать здоровых детей, пострадавших в результате военных действий", — говорит Наталья Карпенко, заведующая отделением интенсивной терапии.

В Охматдете сделали три операции маленькому мальчику, попавшему под вражеские обстрелы 03
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Топ комментарии
+19
а ті уроди, що в нього влучили - НЕ ПОВИННІ ЖИТИ
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26.02.2022 18:42
+16
хлопчик повинен жити
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26.02.2022 18:39
+10
Хлопчик буде жити!
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26.02.2022 18:42
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И таких тварей сколько по Украине,засланые казачки.
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26.02.2022 18:42 Ответить
⚡Российский ТАСС сначала опубликовал данные по потерям российских войск, а также написал, что РФ "встречает неожиданно сильное сопротивление со стороны ВСУ, а также народа Украины".

Ссылались на источники в Минобороны РФ. А потом резко удалили.
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26.02.2022 18:36 Ответить
картина Ильи Репина "НЕ ЖДАЛИ"....

То хай не лазять там, де їм не раді.
В Янука могли б ще перепитати як перекладається на російську "НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!"
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26.02.2022 18:41 Ответить
хлопчик повинен жити
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26.02.2022 18:39 Ответить
а ті уроди, що в нього влучили - НЕ ПОВИННІ ЖИТИ
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26.02.2022 18:42 Ответить
Хлопчик буде жити!
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26.02.2022 18:42 Ответить
Проклинаю *****, нехай він і його шайка горять в пеклі.
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26.02.2022 18:43 Ответить
Можливо це хлопчик загиблих - дівчинки та батьків на Lb була ця новина

"Сьогодні зранку на вулиці Олени Теліги в Києві російська ДРГ розстріляла машину, в якій перебувала родина з трьома дітьми. На місці загинула четвертокласниця Поліна та її батьки, двоє інших дітей - у важкому стані в лікарні. Про це LB.ua розповіла матір однокласника Поліни. Вона також повідомила, що іде збір коштів на шкільну карту на потреби дітей, що перебувають в лікарні. Сестра Поліни у реанімації 17-ої лікарні, в неї серйозне кульове поранення, стан стабільний. Їхній братик - в Охматдиті."
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26.02.2022 18:48 Ответить
поширюйте ці новини, на всіх ресурсах, дякую
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26.02.2022 18:55 Ответить
Боже, дай мальчику здоровья.
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26.02.2022 18:57 Ответить
Неможливо на це дивитись без сліз, без тремтіння!

СМЕРТЬ ПРОКЛЯТИМ МОСКАЛЯМ!
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26.02.2022 19:02 Ответить
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26.02.2022 21:12 Ответить
 
 