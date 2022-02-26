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Во время боев за Чернигов взят в плен командир танкового батальона оккупантов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Во время боев за Чернигов взят в плен командир танкового батальона оккупантов 35-й мотострелковой бригады армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Во время боев за Чернигов вследствие молниеносной атаки совместно с Вооруженными Силами Украины военнослужащим Национальной гвардии Украины удалось молниеносно вернуться на свои позиции и захватить двух российских оккупантов, даже не успевших среагировать на произошедшее, очень растерялись и вынуждены были сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Один из них – начальник штаба в/ч 41659", - говорится в сообщении.

Во время боев за Чернигов взят в плен командир танкового батальона оккупантов 01
Во время боев за Чернигов взят в плен командир танкового батальона оккупантов 02

Пленный – командир танкового батальона 35-й мотострелковой бригады г. Алейск Центрального военного округа армии РФ, майор Щеткин Леонид Петрович.

"Выпускник Казанского военного танкового училища. Женат, имеет двоих детей. Его танк был подбит ВСУ, чудом остался жив", - сообщают в Минобороны.

Во время боев за Чернигов взят в плен командир танкового батальона оккупантов 03
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Топ комментарии
+75
На самите НАТО прийнято рішення подать заявку на вступ в Украину.
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26.02.2022 18:45
+51
По Киеву сейчас укладывают орков, просочившихся вчера мелкими дрг. Бляха, кажется их превращают в пыль.
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26.02.2022 18:46
+35
Какой-то нездоровый вид у ушлепка, он поломался?
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26.02.2022 18:47
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Зачем этим уродом бошки скотчем перематывают что бы вата не вывалилась?
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26.02.2022 19:21 Ответить
Чтоб зенками своими лишнего не видел)
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26.02.2022 19:26 Ответить
скрепу взад затовкують...
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26.02.2022 20:58 Ответить
Блеать,что у них такие рыла у всех? Монголоидов @баные. Орда. Реально,это борьба за наследие Киевской Руси. И эта ботоксная тварь с подельниками знает это.
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26.02.2022 19:22 Ответить
фино-угры+ тюрки=Московиты.
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26.02.2022 20:06 Ответить
******* несчастный, у нас много национальная страна и у каждого народа своя культура и язык, в отличии от вашего укрорейха
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28.02.2022 16:23 Ответить
О,мразь кацапская закукарекала. Сдохни,падло.
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28.02.2022 16:47 Ответить
Чмо
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26.02.2022 19:24 Ответить
Какой то он ***** уставший на фото И естественно был на учениях
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26.02.2022 19:24 Ответить
Кросивое!
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26.02.2022 20:49 Ответить
Не понял, почему у многих пленных рашистов глаза заклеены прозрачной лентой "скотч".
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27.02.2022 00:43 Ответить
štob ne utopli v svoix slezax.
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27.02.2022 07:14 Ответить
Тільки поглянте на це жалюгідне кацапське чмо...
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26.02.2022 19:36 Ответить
**********-обекновенний
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26.02.2022 20:16 Ответить
Какой-то бракованный комбат! Больше на бомжа похож. Великая армия, ёпта.
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26.02.2022 19:37 Ответить
"Комбат батяня, батяня комбат" )
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26.02.2022 20:50 Ответить
НАТО и Европа увидели доблестную Украину в действии противостоянии ******-***** Двери в автомате открыты для Украины. Слава Украине !!!!
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26.02.2022 19:45 Ответить
Moloci.Smotriu samyje udarnyje vojska u vas jest pod Cernigovom i Charkovom.Eti mozet sami opytnyje? konecno ecio i Donbase
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26.02.2022 19:50 Ответить
Самые ударные войска у нас ВСЕ, просто в один день колонна свинособак в одном месте, а в другой день другая колонна - в другом.
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26.02.2022 20:54 Ответить
Sky News vystavili fotku, - mužik na Černigovščine golymi rukami riuzge tank ostanavlivaet.
https://www.delfi.lt/news/daily/world/uzfiksavo-****-ukrainieciai-rankomis-stabdo-tankus.d?id=89568063
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27.02.2022 07:17 Ответить
Ещё и наркота в паспорте порошок какой то
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26.02.2022 19:54 Ответить
вид какой-то болезненньій....
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26.02.2022 19:56 Ответить
гарні новини пішли косяком...
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26.02.2022 20:08 Ответить
Це командир? Уйопок якийсь! Алкашня мокшанська!!!!
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26.02.2022 20:33 Ответить
... и это вояка вяликайрасеи тьфу.
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26.02.2022 20:35 Ответить
І це воньюче падло є кадровик московського мяса
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26.02.2022 20:37 Ответить
Какой фюрер, такие и солдаты
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26.02.2022 20:55 Ответить
Я такої думки,шо це ми зараз можемо митикувать,чи прийняти НАТО в Україну,чи нє.Я вже 2 дні не можу поїхать в свою бригаду.Такі черги в віськоматах.Слава Україні.
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26.02.2022 23:14 Ответить
Вообще-то всех захваченных российских военных неправильно называть военнопленными. В соответствии с международными конвенциями, военнопленный - это сдавшийся или захваченный на поле боя в беспомощном состоянии военнослужащий армии государства, участвующего в войне, которая была официально объявлена одним государством или группой государств против другого государства или группы государств. Ни Россия не объявляла войну Украине, ни Украина - России. Но Украина - страна подвергшаяся нападению другого государства без объявления войны. Соответственно, все захваченные с оружием в руках военнослужащие государства, совершившего агрессию против Украины, являются не военнопленными, а террористами, и, опять же согласно военным обычаям, могут уничтожаться на месте без проведения дополнительных юридических процедур. Так что украинцы еще добрые, а могли бы просто пристреливать всех на месте и были бы абсолютно правы.
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27.02.2022 01:03 Ответить
камбат, батяня, батяня камбат
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27.02.2022 01:59 Ответить
Щеткін Леонід Петрович.

Представитель еврейского казачества.))
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27.02.2022 08:41 Ответить
Держись солдат! Эти ******** ответят, поправочка - ********
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28.02.2022 16:16 Ответить
Ты ответишь конечно. Приходи. Расскажешь ВСУ, как там и что на твоём рашко-нацистском свинарнике.
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28.02.2022 16:50 Ответить
***** московітська, як ти можеш комбата солдатом називати ? Смірно, ***** ! Розвалився як свиня, а командир конає.
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27.03.2022 20:20 Ответить
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