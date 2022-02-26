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Нацгвардия задержала разведгруппу РФ в Харькове: пытались попасть в воинскую часть, при себе имели список личного состава ОМОН Вологодской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харькове нацгвардейцы взяли в плен разведгруппу противника, пытавшуюся проникнуть на территорию одной из воинских частей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Национальной гвардии Украины.
"При себе оккупанты имели стрелковое оружие, снайперские винтовки, дроны для съемки с воздуха, ручные и дымовые гранаты, патроны GGG кал. 308 Win, тактическое снаряжение, деньги и документы.
А также список личного состава ОМОН "Вымпел" Росгвардии Вологодской области РФ, участвующий в оперативно-стратегических учениях "Заслон-2022", - говорится в сообщении.
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Захистимо Україну разом! 🇺🇦
https://twitter.com/DefenceU/status/1497591946000404487
1. -Найперше :-запитайте шахрая: кому він телефонує, як вас звати (чи ПІБ), свою адресу (місто, вулицю) Це у всіх нижчеперелічених випадках... - і звідки б не телефонували (з "банку", "поліції", "лікарні" , "місця ДТП ваших "родичів ..і ін.)
2. Якщо з "банку": то запитайте № вашого депозитного (кредитного) договору, чи № карки (від себе (на їх вимогу) -ніякої інформації не надавайте і не вчиняйте ніяких дій)
3. Якщо з "поліції" - то додатково запитайте: з якого відділення, адресу відділення, прізвище (ПІБ) його начальника, звання начальника (якщо самі знаєте всі ці данні, чи можете перевірити - щоб звіритися)
Шахрайство на "Біді з родичами"... розраховане на ШОК того, кому дзвонять... і його наступні та нерозумні дії
4. Якщо з "швидкої", чи "лікарні" - то запитайте адресу "швидкої чи лікарні", ПІБ вашого "потерпілого родича", в чому він був одітий-обутий, колір волосся, колір очей, зріст. Перевірте за телефоном інформацію у самого "потерпілого родича" (можливо, що він про цю дезу й не чув і не знає, а спить дома, чи сидить на роботі... гуляє в барі).
5. Якщо "з місця ДТП)", то запитайте марку автомобіля та держ.№ автомобіля "родича, що потрапив аварію", колір та особливі прикмети автомобіля (якщо вони є і ви їх знаєте), в чому був одітий-обутий "потерпілий родич", його колір волосся, колір очей, приблизний зріст
6 В усіх випадках, коли переконаєтеся, що це телефонував шахрай - просто "киньте трубку" телефону
7. Якщо дзвонять вам у двері квартири ("сантехзніки-водопровідники", різні "інспектори-перевіряючі", "соціологічні опитування", "збирачі пожертвувань", "погадати на картах" "продавці якогось товару" - а особливо задурно) - двері НІКОЛИ не відкривайте і приготовте холодну (а якщо є- то і "гарчу" зброю - для оборони)
Бо ті рекомендації... перевірки справжності інформації (дезінформації) , які донині надає поліція, то, чесно кажучи і інтелігентною мовою - повна херня!
***** Lugina, Олена Форсюк та ще 4
Але якщо підтвердиться - честь і хвала НУ.
Ще один підар загубився. На навчання він каже їхав.
https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497582074609520642
на допит і до нюрнбергу
Далі буде...
https://facebook.com/100066660016222/posts/292076076357724/
https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1497597123512225802
Оця наша толерантність нас і погубить!
Напевно у тих завдання десь поруч.
"Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили", которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами", - сказал Конашенков.
Розовая пантера)))
Кожна людина в Україні має бути зі ЗСУ!
Кожен має викривати мітки диверсантів.
Борони Бог захисників!
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist
Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно. Кто сможет подпишитесь.
Видаляйте.
По Закону війскового часу можно розстрілювати без суду. Робіть.
Ці потворт пересуваються по місту у цивільному одязі.
Хто побачить. дайте інфу про їхнє місцезнаходження.
українці хозяйновита нація -у господарстві все знадобиться
https://t.me/glavredinfo/23186
В сети появилось видео колонны уничтоженных оккупантов, которые сгорели живьем на юге Украины.
Кадры не для слабонервных опубликовал Telegram-канал "Останній блокпост". 18+
В соцсетях пишут, что предположительно в Запорожской области, была уничтожена БМД-4М ВС РФ, в которой погибли по меньшей мере пять российских военных. Отмечается, что это первая потеря данной машины в истории.
Осторожно! На видео жесткие сцены и ненормативная лексика!
В крайнем случае, при задержании рубить большой и указательный палец, что бы больше не могли стрелять.
А ці ідіоти навіть список особового складу з собою таскали.
клоуни!!!
https://news.depo.ua/rus/news/zsu-spalili-kolonu-rosgvardii-v-irpeni-video-18-202202251428937