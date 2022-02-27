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В Буче бои. Идут обстрелы. Вражеские снаряды попали в гражданские дома, - Безуглая. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В настоящее время в Буче под Киевом продолжаются бои с российскими оккупантами. Вражеские снаряды попали в гражданские дома.

Об этом сообщила в фейсбуке нардепка "Слуги народа" Марьянна Безугла, информирует Цензор.НЕТ.

"В Буче бои. Идут обстрелы. Гражданские дома. Россия за все заплатит. Будьте бдительны! Уничтожайте оккупанта", - написала она.

В Буче бои. Идут обстрелы. Вражеские снаряды попали в гражданские дома, - Безуглая 01

Читайте также: Колонну российской бронетехники сожгли под Гостомелем, - Безуглая
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Топ комментарии
+50
«Увидеть Харьков и сибацца!»… Брошенная техника российиских оккупантов!

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27.02.2022 08:52
+30
Що спільного між москалем і спеpматозоидом?

- І в того, і в дpугого є лише один шанс на мільйон стати людиною.

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27.02.2022 08:52
+30
Лукашенко надо повесить. Без суда. Сразу. Без вопросов.
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27.02.2022 09:03
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⚡ В TikTok появилось видео танка российской армии, который утонул в болоте. Локация уточняется
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27.02.2022 08:51 Ответить
посилання можна?
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27.02.2022 08:54 Ответить
О! Мар'яша з'явилась! Заступниця голови комітету ВРУ з питань оборони!
А де ж ти раніше була?
Що будемо будувати, армію чи дороги?
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02.04.2022 12:26 Ответить
Сумська область. Здається р.Псел.
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02.04.2022 12:27 Ответить
Що спільного між москалем і спеpматозоидом?

- І в того, і в дpугого є лише один шанс на мільйон стати людиною.

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27.02.2022 08:52 Ответить
При умові, що обидва опинилися не в сраці.
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27.02.2022 08:55 Ответить
А кацапи з дупи ніколи не вилазили і тепер мабуть будуть ще значно глибше навічно.
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27.02.2022 09:00 Ответить
Класика.

Отак подивишся здаля на москаля, -
Неначе й справді він людина.
Стоїть собі, як сиротина -
Очима-блим!, губами-плям!
і, інколи бува хвилина
Неначе й справді його жаль...
А ближче підійдеш - москаль...
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27.02.2022 08:55 Ответить
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27.02.2022 08:57 Ответить
«Увидеть Харьков и сибацца!»… Брошенная техника российиских оккупантов!

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27.02.2022 08:52 Ответить
Нам пригодится
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27.02.2022 08:55 Ответить
Я 💯 процентов согласен с тобой. Ни в коем случае. Если есть что то оставляем себе
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27.02.2022 09:15 Ответить
а пассажиры?
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27.02.2022 08:55 Ответить
розбіглись,йде зачистка
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27.02.2022 08:56 Ответить
Не така вже й гарна новина. Тепер це падло розбіглося по місту і буде кошмарити мирних. Спробуй відлови.
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27.02.2022 08:57 Ответить
А теперь, помимо того, что не приняли закон о колаборантах, нам аукнется и не принятый закон о ношении оружия гражданским
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27.02.2022 09:05 Ответить
Воно сере під себе.
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27.02.2022 09:22 Ответить
Их рано или поздно зачистят или возьмут в плен ,тем более они как видите трусы и будут скорее всего просить пожрать и их здадут
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27.02.2022 10:25 Ответить
Збс, перемалювати, помити від кацапського гівна і можна використовувати. Там по ходовій і трансміссії багато від БТР-80 до якого у нас є ремкомплекти ще з совка.
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27.02.2022 08:58 Ответить
лазять по будинках,випрошують цивільний одяг.
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27.02.2022 09:01 Ответить
Мізків власних немає взагалі, ********** у них мозок, куди вони лізуть???
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27.02.2022 09:20 Ответить
Может топливо закончилось?
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27.02.2022 09:36 Ответить
Они реально как безмозглые зомби врываются, то в Киеве то в Харькове и дохнут. Точно зомби-апокалипсис
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27.02.2022 10:00 Ответить
Ничего,набутылим кацапье всратое!
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27.02.2022 08:53 Ответить
❗️Международный уголовный суд предупредил Россию о случайных происшествиях на территории Украины. Угроза Международным Гаагским трибуналом теперь не просто лозунг.
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27.02.2022 08:55 Ответить
У Крюківці люди вмовили окупанта далі не рухатися і ті погодились. Зараз техніка стоїть де була. Мешканці і поліція ведуть перевовини з кацапами, щоб ті повертались.
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27.02.2022 08:58 Ответить
Лукашенко надо повесить. Без суда. Сразу. Без вопросов.
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27.02.2022 09:03 Ответить
Проводить перемовини з Макроном. Знову починає грати в вашим/нашим. Теоретично може зрадити ***** в обмін на помилування в Гаазі. Але я в це не вірю.
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27.02.2022 09:21 Ответить
а як він, власне, його зрадить? Він вже нічого не може і не вирішує
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27.02.2022 09:42 Ответить
За усы его повесить, усолини херов.
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27.02.2022 09:53 Ответить
Красивый парк в Буче, это просто зомби-апокалипсис какой-то, в голове не укладывается, их покусал Путин и они лезут и лезут !
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27.02.2022 09:06 Ответить
Ну так, самі позхначили "Z"
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27.02.2022 09:09 Ответить
их уже зачали "покусанные" и "покусанными"
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27.02.2022 09:28 Ответить
Ну так тех кто прорывался на Киев с о стороны Ирпень-Гостомель - остановили, мосты все взорваны, вот они и сидят в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель. Щас закончится жратва - начнут магазины грабить, а заодно и население.
Надеюсь их быстренько утилизируют пока до этого не дошло.
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27.02.2022 11:57 Ответить
 
 