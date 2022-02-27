В Буче бои. Идут обстрелы. Вражеские снаряды попали в гражданские дома, - Безуглая. ФОТО

В настоящее время в Буче под Киевом продолжаются бои с российскими оккупантами. Вражеские снаряды попали в гражданские дома.

Об этом сообщила в фейсбуке нардепка "Слуги народа" Марьянна Безугла, информирует Цензор.НЕТ.

"В Буче бои. Идут обстрелы. Гражданские дома. Россия за все заплатит. Будьте бдительны! Уничтожайте оккупанта", - написала она.

Читайте также: Колонну российской бронетехники сожгли под Гостомелем, - Безуглая