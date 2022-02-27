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В Буче бои. Идут обстрелы. Вражеские снаряды попали в гражданские дома, - Безуглая. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В настоящее время в Буче под Киевом продолжаются бои с российскими оккупантами. Вражеские снаряды попали в гражданские дома.
Об этом сообщила в фейсбуке нардепка "Слуги народа" Марьянна Безугла, информирует Цензор.НЕТ.
"В Буче бои. Идут обстрелы. Гражданские дома. Россия за все заплатит. Будьте бдительны! Уничтожайте оккупанта", - написала она.
Топ комментарии
+50 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий27.02.2022 08:52
+30 Muron
показать весь комментарий27.02.2022 08:52
+30 Nitramin
показать весь комментарий27.02.2022 09:03
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А де ж ти раніше була?
Що будемо будувати, армію чи дороги?
- І в того, і в дpугого є лише один шанс на мільйон стати людиною.
Отак подивишся здаля на москаля, -
Неначе й справді він людина.
Стоїть собі, як сиротина -
Очима-блим!, губами-плям!
і, інколи бува хвилина
Неначе й справді його жаль...
А ближче підійдеш - москаль...
Надеюсь их быстренько утилизируют пока до этого не дошло.