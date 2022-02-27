12 555 8
Снаряд войск РФ попал в детскую площадку в Харькове. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
При обстреле войсками РФ Харькова вражеский реактивный снаряд приземлился прямо на детскую площадку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
щоб ваш кожен другий вистріл не вибухнув...
А крім того вони настільки же жорстокі й цинічні , як спробують видавати себе за перших у світі "гуманістів" .
Й тому не факт , що цей снаряд від "криводупості" - може й спланованно й тупо не зрозуміли , що українці зараз в бомбосховищах .
І здалося: війни нема.
Розірвався неба мішок,
Тиша в місті, спокій, зима.
Та, на жаль, це тільки мана...
І під Харковом йдуть бої.
Ворогів наші хлопці б'ють
На своїй, на рідній землі.
А хотілося б хлопчакам
Молодим - з коханою йти,
Тим, хто старше, своїх діток
На санчатах гуляти везти.
Тож молімося всі за те,
Щоб додому вернулися всі
З Перемогою.
Кацапня хай вертає в свою ліси.
Навіжений їхній царьок
Хай скоріше ляже в труну
І не має спокою в ній
За оцю огидну війну.
Харківська поетеса Валентина Зав'ялова