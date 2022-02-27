Информация о переговорах мэра и полиции Купянска с оккупантами – фейк. Полиция Харьковщины работает 24/7 для защиты региона, - Синегубов

Информация о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами, не соответствует действительности.

Об этом сообщил в телеграмме председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В соцсетях появились сообщения о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами. Эта информация не соответствует действительности. Полиция Харьковщины, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают 24\7, не зафиксировано никакого факта предательства присяги сотрудниками полиции. Украинские полицейские принимают участие в освобождении области от российского оккупанта", - говорится в сообщении.

"Работаем 24/7. Полиция Харьковской области", - прокомментировал эту информацию помощник начальника полиции Харьковской области.