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Информация о переговорах мэра и полиции Купянска с оккупантами – фейк. Полиция Харьковщины работает 24/7 для защиты региона, - Синегубов

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Информация о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами, не соответствует действительности.

Об этом сообщил в телеграмме председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В соцсетях появились сообщения о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами. Эта информация не соответствует действительности. Полиция Харьковщины, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают 24\7, не зафиксировано никакого факта предательства присяги сотрудниками полиции. Украинские полицейские принимают участие в освобождении области от российского оккупанта", - говорится в сообщении.

"Работаем 24/7. Полиция Харьковской области", - прокомментировал эту информацию помощник начальника полиции Харьковской области.

Информация о переговорах мэра и полиции Купянска с оккупантами – фейк. Полиция Харьковщины работает 24/7 для защиты региона, - Синегубов 01
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⚡️МВД Украины запустило сайт 200rf.com, на котором публикует фото и документы погибших и пленных русских, чтобы их родственники могли их найти.
В МВД говорят, что российская власть перед отправкой солдат на войну забрала у них телефоны - так что пленные не могут связаться с родными!
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27.02.2022 11:39 Ответить
Об этом же который день пишет "Комитет солдатских матерей".

"Матери пишут в комментариях в группах "ВКонтакте", что их сыновья-солдаты, переброшенные на границу с Украиной, перестали выходить на связь. По словам Ларкиной, молодых людей заставили подписать контракты. У тех, кто отказывается подписывать контракт, отбирают военные билеты и ставят штамп либо подписывают контракты за них, отметила председатель "Комитета солдатских матерей".

"Переводят [на контракт] целыми полками, хотя ребята не подавали никаких рапортов для этого, не проявляли инициативы. Есть факты применения физического насилия, избиений тех, кто отказывается становиться контрактником. Дальше полная неизвестность, так как телефоны у них отбирают. У нас шквал звонков от напуганных матерей со всей России. Они плачут, не знают, живы ли, здоровы ли их дети. Проблемы, связанные с обеспечением продовольствием, уже отошли на десятый план", - рассказал заместитель председателя "Комитета солдатских матерей" Андрей Курочкин изданию "Такие дела".
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27.02.2022 11:55 Ответить
Мало они суки, эти матери, плачут. Что с их слез? Пусть идут и борются за своих детей, а не плачуться в соцсетях. Даже тут не могут ничего сделать, ссут от страха перед ******
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27.02.2022 12:07 Ответить
Для них краще, щоб це дійсно було фейком...
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27.02.2022 11:39 Ответить
⚡️Ночью и утром со стороны Донецка шла атака на Мариуполь.

"Работал по нашим ребятам самолет, но они удержали позиции и не дали пройти. Подходил по морю корабль, но что-то его остановило и он развернулся и ушел. Мы заменяли все необходимые участки, поэтому тоже готовы", - говорит мэр Вадим Бойченко.
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27.02.2022 11:40 Ответить
Від імені Садового поширюють фейкові листи: пишуть про "сепаратистські громадські слухання"
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27.02.2022 11:40 Ответить
Дай бог. Не знаю вже що й думати. Мати звідти закони у паніці. Каже що кацапи годину тому знову міст взірвали
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27.02.2022 11:44 Ответить
хороший городок и люди толковые
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27.02.2022 11:56 Ответить
А все-таки,БРАТТЯ,Майдан щось змінив в кращий бік,не зраджують поліціанти так як в Криму і Донбасі--це вже добре,мабуть впевненні на всі 100000000%,що НЕНЬКА ПЕРЕМОЖИТЬ!!!!СЛАВА УКРАЇНІ!!!! СМЕРТЬ КАЦАПАМ!!!!(не росіянам)
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27.02.2022 11:56 Ответить
https://www.facebook.com/valeriy.*******/videos/1041323030064810
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27.02.2022 12:23 Ответить
Шакал уже все свои видео поудалял
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27.02.2022 16:07 Ответить
 
 