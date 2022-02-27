Информация о переговорах мэра и полиции Купянска с оккупантами – фейк. Полиция Харьковщины работает 24/7 для защиты региона, - Синегубов
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Информация о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами, не соответствует действительности.
Об этом сообщил в телеграмме председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"В соцсетях появились сообщения о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами. Эта информация не соответствует действительности. Полиция Харьковщины, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают 24\7, не зафиксировано никакого факта предательства присяги сотрудниками полиции. Украинские полицейские принимают участие в освобождении области от российского оккупанта", - говорится в сообщении.
"Работаем 24/7. Полиция Харьковской области", - прокомментировал эту информацию помощник начальника полиции Харьковской области.
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В МВД говорят, что российская власть перед отправкой солдат на войну забрала у них телефоны - так что пленные не могут связаться с родными!
"Матери пишут в комментариях в группах "ВКонтакте", что их сыновья-солдаты, переброшенные на границу с Украиной, перестали выходить на связь. По словам Ларкиной, молодых людей заставили подписать контракты. У тех, кто отказывается подписывать контракт, отбирают военные билеты и ставят штамп либо подписывают контракты за них, отметила председатель "Комитета солдатских матерей".
"Переводят [на контракт] целыми полками, хотя ребята не подавали никаких рапортов для этого, не проявляли инициативы. Есть факты применения физического насилия, избиений тех, кто отказывается становиться контрактником. Дальше полная неизвестность, так как телефоны у них отбирают. У нас шквал звонков от напуганных матерей со всей России. Они плачут, не знают, живы ли, здоровы ли их дети. Проблемы, связанные с обеспечением продовольствием, уже отошли на десятый план", - рассказал заместитель председателя "Комитета солдатских матерей" Андрей Курочкин изданию "Такие дела".
"Работал по нашим ребятам самолет, но они удержали позиции и не дали пройти. Подходил по морю корабль, но что-то его остановило и он развернулся и ушел. Мы заменяли все необходимые участки, поэтому тоже готовы", - говорит мэр Вадим Бойченко.