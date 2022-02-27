Разведчики ГУР обезвредили в Киеве группу чеченских диверсантов: передвигались по городу на машине скорой помощи, - Геращенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Разведчики Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обезвредили в Киеве группу чеченских диверсантов, передвигавшихся по городу машиной скорой помощи.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что доблестными украинскими военными разведчиками (ГУР МОУ) в Киеве была часть расстреляна, часть задержана группа чеченских диверсантов, передвигавшихся по Киеву машиной скорой помощи!" – написал Геращенко в своем Telegram-канале.
Топ комментарии
+79 Ostap Bender c683cd52
показать весь комментарий27.02.2022 13:33
+73 Чайка Київ
показать весь комментарий27.02.2022 13:32
+59 Опандопало
показать весь комментарий27.02.2022 13:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева", - говорится в сообщении.
УВАГА! ТЕРМІНОВО! НАДВАЖЛИВО!
Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.
Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.
Техніка рухається в бік Києва.
Дуже важливо.
Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва!
Всі, хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново просимо надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.
Це вкрай важливо, розповсюджейте!
- МВС України
https://t.me/dnvr_31/1999
Эти пленые материал для разведки, картринки для мировой общественности и обменный фонд
"Один сломал, другой потерял"
Живий і сім'я чисто теоретично повинна робити бунт на росії.
Иначе мокшам нечего будет терять и будут воевать в разы мотивирование.
Друзі не приїзджають в "гості" зі зброєю !!!
Не ображайте бійців Ічкерії .
Чеченці це Дудаєв , Мосхадов , Гелаєв .
А ці крім того що окупанти тут , так йще й свій народ зробили рабами .
Діверсантів , які йще можливо вбили лікарів - тепер їх неможливо розтріляти після допиту .
А це найкращий варіант !
Інформаційна війна, а він інформаційний патрон.
хотя смысла такой тактики не пойму
че это даст
прорвался, куда прорываться?
в центр что ли? и потом?
где закрепляться когда ты там 2 3 будешь?
самоубийственная тактика
Чернозем вас поглотит бесследно в Украине.
Запомните навеки вы отныне
Как приходить сюда, агрессоры, с мечом!
любые рашенские военные
хоть кадыровцы, хоть с дагестана, хоть с улан удэ
ТерроРаша, это Гаага.