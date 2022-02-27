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Разведчики ГУР обезвредили в Киеве группу чеченских диверсантов: передвигались по городу на машине скорой помощи, - Геращенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Разведчики Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обезвредили в Киеве группу чеченских диверсантов, передвигавшихся по городу машиной скорой помощи.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что доблестными украинскими военными разведчиками (ГУР МОУ) в Киеве была часть расстреляна, часть задержана группа чеченских диверсантов, передвигавшихся по Киеву машиной скорой помощи!" – написал Геращенко в своем Telegram-канале.

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Разведчики ГУР обезвредили в Киеве группу чеченских диверсантов: передвигались по городу на машине скорой помощи, - Геращенко 01
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Топ комментарии
+79
Этих бородатых мутантов расстреливать на месте - даже не морочьте с ними голову и не теряйте время - если вы будете на их месте, они вам голову отрежут. Валите их не раздумывая.
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27.02.2022 13:33
+73
У цих шакалів, нічого святого.
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27.02.2022 13:32
+59
Знаєте що? Це не нам вже треба у НАТО, а ми їм треба. Наші ЗСУ варті половини вашого альянсу.
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27.02.2022 13:33
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У цих шакалів, нічого святого.
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27.02.2022 13:32 Ответить
Украинские военные разыскивают колонну российской техники, обозначенную латинской буквой V, сообщает МВД 27 февраля в Telegram-канале.

"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева", - говорится в сообщении.
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27.02.2022 13:52 Ответить
чурки рузькие лежат хорошо. нужно бы снять видео "вскрытие инопланетянина"
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27.02.2022 13:53 Ответить
Вони так ще в 2014 році діяли - нічого нового... Тільки з білими халатами прокололися...)))
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27.02.2022 15:11 Ответить
Шакалы!
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27.02.2022 13:32 Ответить
Красавчікі
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27.02.2022 13:32 Ответить
чи не отетіх от, часом?

УВАГА! ТЕРМІНОВО! НАДВАЖЛИВО!

Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.

Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.

Техніка рухається в бік Києва.
Дуже важливо.

Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва!
Всі, хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново просимо надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.

Це вкрай важливо, розповсюджейте!
- МВС України
https://t.me/dnvr_31/1999
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27.02.2022 13:33 Ответить
v - морська пихота
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27.02.2022 14:06 Ответить
Знаєте що? Це не нам вже треба у НАТО, а ми їм треба. Наші ЗСУ варті половини вашого альянсу.
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27.02.2022 13:33 Ответить
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27.02.2022 13:34 Ответить
Без допомоги НАТО зброєю все виглядало би по іншому...а НАТО навіть штатам потрібно.
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27.02.2022 13:36 Ответить
Тоді скажемо по іншому,НАТО мало би за честь прийняти у свої ряди таку армію.
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27.02.2022 13:41 Ответить
Похоже на то ..... и в этом вся ваша прелесть, тримайтись, жгите врага!
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27.02.2022 13:42 Ответить
Этих бородатых мутантов расстреливать на месте - даже не морочьте с ними голову и не теряйте время - если вы будете на их месте, они вам голову отрежут. Валите их не раздумывая.
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27.02.2022 13:33 Ответить
А они нашим гастарбайтерам в Москве головы отрежут. Вы этого хотите?
Эти пленые материал для разведки, картринки для мировой общественности и обменный фонд
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27.02.2022 13:37 Ответить
Нехай ріжуть, менше будуть їхати. Взагалі то можна і в Грозний навідатись за такі відрізання і шкварками покропити.
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27.02.2022 13:39 Ответить
нехер было ехать в моцвку на заработки.
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27.02.2022 13:44 Ответить
в росисии украинцев нет.хохлы поганые-то да ,полно..а вот украинцев там нет
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27.02.2022 13:45 Ответить
Этих бездарей пытай-не пытай, - они ж ничего не знают
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27.02.2022 13:46 Ответить
Решили ученые провести эксперимент. Закрыть в абсолютно герметичной комнате без каких-либо щелей человека, дать ему три стальных шарика и посмотреть, что будет. Для эксперимента взяли американца, китайца и русского. Рассадили по камерам. На следующий день смотрят, кто что делает. Американец сидит, шарики катает. Заглянули к китайцу - сидит, медитирует. Русский же сидит и плачет, а в руке всего один шарик. У него спрашивают: "Где еще два?".
"Один сломал, другой потерял"
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27.02.2022 14:14 Ответить
Ослойобу кадирці привіт!
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27.02.2022 13:34 Ответить
Меня сильно напрягает,что кацапов живыми берут.Клоун их всех отпустит,не первый раз уже.Не берите пленных!!
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27.02.2022 13:35 Ответить
Це потрібно щоб російські мамки швидше на площі йшли. Мертвий Іван - закрита іпотека.
Живий і сім'я чисто теоретично повинна робити бунт на росії.
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27.02.2022 13:45 Ответить
К сожалению, как бы не хотелось с них шкуру живьем спустить, но делают правильно, что часть оставляют в живых и демонстрируют для наглядности.
Иначе мокшам нечего будет терять и будут воевать в разы мотивирование.
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27.02.2022 13:47 Ответить
А наших з дамбаса вимінять за шо?
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27.02.2022 13:48 Ответить
Це порушення міжнародного права і законів війни. ЗСУ вам не військові злочинці, провокатор.
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27.02.2022 14:13 Ответить
⚡️Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов
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27.02.2022 13:35 Ответить
Ще б всі морські порти закрил
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27.02.2022 13:39 Ответить
Російських, а не чеченських. Чечня знаходиться під окупацією.Нащо ви знову і знову ображаєте друзів України??
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27.02.2022 13:36 Ответить
Та мені ПО ХYU якої воно національності ...
Друзі не приїзджають в "гості" зі зброєю !!!
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27.02.2022 14:07 Ответить
Це не чеченці , це кадирівці .
Не ображайте бійців Ічкерії .
Чеченці це Дудаєв , Мосхадов , Гелаєв .
А ці крім того що окупанти тут , так йще й свій народ зробили рабами .
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27.02.2022 13:36 Ответить
зачем задерживать кадыровскую мразоту? всех в расход.
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27.02.2022 13:38 Ответить
Так це ж не одна така - вже на Сирці таку розстріляли з 10-мома диверсантами.
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27.02.2022 13:38 Ответить
Ось не розумію , навіщо їх показувати живими ?!
Діверсантів , які йще можливо вбили лікарів - тепер їх неможливо розтріляти після допиту .
А це найкращий варіант !
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27.02.2022 13:39 Ответить
Для свиноматок російських це потрібно. Щоб всі бачили де Іван.
Інформаційна війна, а він інформаційний патрон.
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27.02.2022 13:46 Ответить
Дивиться одягнені по цівільному,а у того що під деревом таке пузо,що над землею тримається. Це і є "єліта" кацапського війська?
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27.02.2022 13:39 Ответить
він вагітний руськім міром ))
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27.02.2022 13:41 Ответить
російськими гельмінтами він вагітний.
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27.02.2022 13:43 Ответить
так це одне й теж ))
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27.02.2022 13:45 Ответить
Знову "руськім" ? Це тупість , чи навмисно пишеш так ? Треба писати рускій мір !!!
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27.02.2022 13:55 Ответить
Нащо ця людяність до кадирівців, вони мають здохнути тут усі.
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27.02.2022 13:40 Ответить
перед смертю вони побрились? коли ні то погано ))
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27.02.2022 13:40 Ответить
Откуда у них машина скорой помощи???
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27.02.2022 13:42 Ответить
украли или где то взяли

хотя смысла такой тактики не пойму

че это даст
прорвался, куда прорываться?
в центр что ли? и потом?
где закрепляться когда ты там 2 3 будешь?

самоубийственная тактика
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27.02.2022 13:48 Ответить
Вони так ще в 2014 році діяли, закріплюватися їм не треба, їздять на машині та стріляють...
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27.02.2022 15:14 Ответить
На швабры всех ...
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27.02.2022 13:44 Ответить
Бегите, россияне!
Чернозем вас поглотит бесследно в Украине.
Запомните навеки вы отныне
Как приходить сюда, агрессоры, с мечом!
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27.02.2022 13:45 Ответить
тут национальность не важна
любые рашенские военные
хоть кадыровцы, хоть с дагестана, хоть с улан удэ
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27.02.2022 13:47 Ответить
Называйте собак по их кличке..это КАДЫРОВЦЫ. Чеченка это Амина Окуева!
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27.02.2022 13:47 Ответить
використання символіки червоного хреста комбатантами - військовий злочин.
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27.02.2022 13:47 Ответить
такой био-мусор даже до звания шакала не дотягивает ...
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27.02.2022 13:48 Ответить
Дегенерат і колишній парашенівський лизоблюд,тарілколиз Геращенко плутає чи навмисно ця морда дибільноголова не вдупляє, що є Чеченці а є кадирівці(муртади,мунафіки) які служать кацапу і лижуть ***** очко. Гєращенко- це твоя така навмисна диверсія таким патяколовом чи ти реально тупий?
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27.02.2022 13:52 Ответить
сегодня Украина бьется с ОРДОЙ 21 века !!!
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27.02.2022 13:53 Ответить
да, какие они чеченцы... чеченцы - воины, а это обычные кадыровские бандиты, и предатели собственного народа, позор чеченской нации...
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27.02.2022 13:53 Ответить
Нужно их интервью разместить на канале Кадирова
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27.02.2022 14:34 Ответить
Приехали на броне,а услышали выстрелы,обосрались и пересели на машину скорой,кадыровцы совсем обрусели.
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27.02.2022 14:51 Ответить
По свидетельствам офицера 1-й Туземной (Дикой) дивизии Де Витта: «Удельный вес чеченца как воина невелик; по натуре он - разбойник-абрек, и притом не из смелых: жертву себе он всегда намечает слабую и в случае победы над ней становится жесток до садизма. В бою единственным двигателем его является жажда грабежа, а также чувство животного страха перед офицером. Прослужив около года среди чеченцев и побывав у них в домашней обстановке в аулах, я думаю, что не ошибусь, утверждая, что все красивые и благородные обычаи Кавказа и адаты старины созданы не ими и не для них, а очевидно, более культурными и одарёнными племенами. В то же время справедливость заставляет сказать, что чеченец незаменим и прекрасен, если, охваченный порывом, он брошен в преследование расстроенного врага. В этом случае - горе побеждённым: чеченец лезет напролом. Упорного же и длительного боя, особенно в пешем строю, они не выдерживают и легко, как и всякий дикий человек, при малейшей неудаче подвергаются панике»
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27.02.2022 15:07 Ответить
Розстріляти гадів на місці.
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27.02.2022 15:07 Ответить
МОДЕРАТОРИ, будь ласка, не пишіть "чеченці". Це кадировці! Різницю треба розуміти. Зараз чеченці з Ічкерії на нашому боці воюють.
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27.02.2022 15:30 Ответить
Я не можу зрозуміти чого вони усі досі живі???
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27.02.2022 15:48 Ответить
Россияне так же использовали отжатые ими машины станции скорой помощи в мае-июне 2014 в Донецке.

ТерроРаша, это Гаага.
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27.02.2022 16:12 Ответить
 
 