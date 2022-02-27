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Киев (24549) Геращенко Антон (1438) диверсия (228)

В Киеве диверсанты пытались взорвать ЖК на Днепровской набережной, - Геращенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Киеве диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить теракт в ЖК RiverStone.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По его словам, бдительный киевлянин сообщил, что некий мужчина с бородой оставил рюкзак в ЖК RiverStone (Днепровская набережная, 14 – ред.). Сотрудники Нацполиции и ГУР Министерства обороны обнаружили в рюкзаке взрывчатку.

По камерам было установлено, что сотрудник Вооруженных Сил РФ заминировал ЖК с целью теракта.

"В общей сложности в ДРГ было трое. Сейчас ловим двоих. Очень жаль, что не расстреляли при попытке к бегству", - подчеркнул Геращенко.

Как сообщал Укринформ, 26 февраля в Дарницком районе Киева при попытке прорыва через блокпост была уничтожена группа диверсантов.

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В Киеве диверсанты пытались взорвать ЖК на Днепровской набережной, - Геращенко 01

По словам Геращенко, "при попытке прорыва через блокпост сотрудниками полиции и ВСУ была уничтожена группа российско-фашистских диверсантов".

В Киеве диверсанты пытались взорвать ЖК на Днепровской набережной, - Геращенко 02
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Топ комментарии
+24
Этих, после краткого допроса - случайно расстрелять.
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27.02.2022 14:29
+23
РПЦ - розсадник "русского міра"
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27.02.2022 14:31
+22
Треба Лавру та монастирі РПЦ прошерстити, там буде багато цікавого
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27.02.2022 14:34
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Представник РПЦ намагався здійснити теракт в «Рівер-Молл» в Києві
https://t.me/operativnoZSU/9265
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27.02.2022 14:28 Ответить
РПЦ - розсадник "русского міра"
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27.02.2022 14:31 Ответить
...і головний сховок для диверсантури
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27.02.2022 14:33 Ответить
Этих, после краткого допроса - случайно расстрелять.
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27.02.2022 14:29 Ответить
При попытке к бегству.
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27.02.2022 14:41 Ответить
По закону воєнного до стінки сцук
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27.02.2022 14:32 Ответить
Вот твари!Таких точно расстреливать на месте,чтоб другим не повадно было!
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27.02.2022 14:33 Ответить
⚡️ На севере от Киева ПВО сбило два российских вертолёта.
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27.02.2022 14:33 Ответить
Треба Лавру та монастирі РПЦ прошерстити, там буде багато цікавого
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27.02.2022 14:34 Ответить
Не прошерстити, а вигнати на вулицю і копняками в парашу!
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27.02.2022 14:38 Ответить
Маю надію, що після завершення цієї війни жодної прокацапської церкви у нас не буде. А якщо хтось не зможе без неї жити то у ніх буде змога їхати ***** до мацкви.
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27.02.2022 14:51 Ответить
По всем международным нормам, можно расстрелять на месте. Диверсант это воин без опознования. На него женевская конвенция не действует.
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27.02.2022 14:34 Ответить
Хто діє проти війскових , того як взяв у полон - тільки через суд .

А ось діверсії проти громадських об"єктів це по законах будь якого часу -- ростріл на місці !
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27.02.2022 14:40 Ответить
иногда нет времени и возможности доставить оккупанта на суд
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27.02.2022 15:04 Ответить
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 14:36 Ответить
Займаюся цим вже другий день, вони не вірять. Відповіді: "Неплохие фильмы ваш кв-л 95 снял", "ха-ха, ты 200-х сама посчитала?". Реально ушльопки... Їм власні сини не потрібні
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27.02.2022 14:43 Ответить
Так, не вірять. Навіть кровні родичі не вірять. Кажуть ми самі себе стріляєм.
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27.02.2022 14:53 Ответить
это троли ольгинские, неужели вы их не можете отличить?
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27.02.2022 15:02 Ответить
ты че наивная это тролли фсбшные отвечают что не верят в потери кацапов
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27.02.2022 15:05 Ответить
*******!!!
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27.02.2022 14:38 Ответить
яка ж мерзенна кацапська пика. не зіпсована інтелектом
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27.02.2022 14:38 Ответить
рпц - на х#й с пляжа.
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27.02.2022 14:40 Ответить
В камеру его в киевским блатным ...будет вариант хуже расстрела ..
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27.02.2022 14:42 Ответить
Есть информация что солдаты и офицеры вооруженных сил российской федерации в большинстве подразделений готовы сложить оружие и не хотят исполнять преступные приказы!

Они не хотят быть убитыми как их сослуживцы, но боятся что их расстреляют украинцы.
Перешлите сообщение в русские чаты, каналы, своим знакомым в россии и белоруси.

🔥 Ищите среди офицеров однодумцев, разоружите, арестуйте тех кто вас заставляет исполнять преступные приказы и воевать. Формируйте группы, отправляйте одного переговорщика с флагом и поднятыми руками в сторону позиций украинских воинов. Всем гарантирована безопасность и жизнь.🔥
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27.02.2022 14:43 Ответить
Не жаль а убивать надо было. Вы посмотрите на глаза этого фашиста
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27.02.2022 14:43 Ответить
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27.02.2022 14:44 Ответить
rebjata - STRELAITE IH ***** !!!! neberite ih - prosto STRELAITE na poval srazu!!!!
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27.02.2022 14:46 Ответить
Диверсантів - розбирати на органи для донорства, хоч якась користь.
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27.02.2022 15:04 Ответить
На собачий корм.
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27.02.2022 16:31 Ответить
Може вже час РПЦ прирівняти до теростично-релігійної організації як талібан? Поводяться саме як терористи проти цивільного населення!
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27.02.2022 15:10 Ответить
Не понимаю почему такие же рюкзаки не оставляются в Москве?
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27.02.2022 17:02 Ответить
 
 