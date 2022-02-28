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На севере Киева сбиты два вражеских вертолета. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские войска сбили два российских вертолета на севере Киева.
Об этом сообщил в телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"На севере Киева сбиты два вражеских вертолета!", - написал Геращенко.
Нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что это произошло в районе Иванкова.
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показать весь комментарий27.02.2022 14:36
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за счет контрибуций, которую паРаша будет Украине выплачивать
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
Пусть беснуются, нам делать свое, и предоставлять факты.
⚡️ Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным.
Подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину👇
https://www.youtube.com/watch?v=a4PShicIQHA&ab_channel=Charter97video
Смерть москалям
Надеюсь с десантурой летел....