На севере Киева сбиты два вражеских вертолета. ФОТО

Украинские войска сбили два российских вертолета на севере Киева.

Об этом сообщил в телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"На севере Киева сбиты два вражеских вертолета!", - написал Геращенко.

Нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что это произошло в районе Иванкова.