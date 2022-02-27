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Российские диверсанты обстреляли автомобили полицейских в Житомирской области, двое правоохранителей погибли. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Двое полицейских погибли при обстреле автомобилей полиции российскими диверсантами.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Ночью 27 февраля во время выполнения служебного задания по проверке информации о диверсионной деятельности в пограничном районе Житомирской области, недалеко от пгт Народичи, вражеские ДРГ обстреляли служебные автомобили полицейских. В результате двое правоохранителей погибли. Еще трое, среди которых представитель общественного формирования получили ранения.

Погибли 41-летний майор полиции Владимир Солодчук, заместитель начальника сектора полицейской деятельности №1 Коростенского РУП и 40-летний майор полиции Иван Гераимчук, инспектор по реагированию патрульной полиции СПД №1 Коростенского РУП. Оба правоохранителя более 20 лет служили в органах внутренних дел, защищая права и свободы граждан.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших украинских полицейских… Светлая память павших!" – говорится в сообщении.

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Российские диверсанты обстреляли автомобили полицейских в Житомирской области, двое правоохранителей погибли 01
Российские диверсанты обстреляли автомобили полицейских в Житомирской области, двое правоохранителей погибли 02
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Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине или жалобы, вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 15:01 Ответить
Сходил)) там в коментах такие стандартно тупые посты, что ужас.еще такие заказные посты пишут на торговых площадках в отзывах. Кого там убеждать - пригожинских?!!
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27.02.2022 15:09 Ответить
Світла пам'ять i співчуття рідним.
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27.02.2022 15:02 Ответить
а вот и вагнервцы в Буче уже приехали)) свэжий металл поедет на чермет)) Буковки V все как вы любите))
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27.02.2022 15:12 Ответить
Оперативний ЗСУ
Есть информация что солдаты и офицеры вооруженных сил российской федерации в большинстве подразделений готовы сложить оружие и не хотят исполнять преступные приказы!

Они не хотят быть убитыми как их сослуживцы, но боятся что их расстреляют украинцы.
Перешлите сообщение в русские чаты, каналы, своим знакомым в россии и белоруси.

🔥 Ищите среди офицеров однодумцев, разоружите, арестуйте тех кто вас заставляет исполнять преступные приказы и воевать. Формируйте группы, отправляйте одного переговорщика с флагом и поднятыми руками в сторону позиций украинских воинов. Всем гарантирована безопасность и жизнь.🔥
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27.02.2022 15:15 Ответить
Це їх пролеми, раніше тре було думати, а тепер тільки повзком, штовхаючи розряджну зброю перед собою. ₴ напй молять свого бога, щоб залишитись живитми. бо ж люди здненервоані, можуть і зірватися...
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27.02.2022 17:28 Ответить
Герої не вмирають
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27.02.2022 15:16 Ответить
Нравится им- не нравится, а Стингер с их сыночками справится.
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27.02.2022 15:20 Ответить
А сколько просили власть разорвать отношения и закрыть границу и ввести визовый режим с окупантами? Сколько етих тварей понаезжало из Рашки и сейчас бродят по нашим улицам
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27.02.2022 15:37 Ответить
 
 