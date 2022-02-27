Российские диверсанты обстреляли автомобили полицейских в Житомирской области, двое правоохранителей погибли. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Двое полицейских погибли при обстреле автомобилей полиции российскими диверсантами.
Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
Ночью 27 февраля во время выполнения служебного задания по проверке информации о диверсионной деятельности в пограничном районе Житомирской области, недалеко от пгт Народичи, вражеские ДРГ обстреляли служебные автомобили полицейских. В результате двое правоохранителей погибли. Еще трое, среди которых представитель общественного формирования получили ранения.
Погибли 41-летний майор полиции Владимир Солодчук, заместитель начальника сектора полицейской деятельности №1 Коростенского РУП и 40-летний майор полиции Иван Гераимчук, инспектор по реагированию патрульной полиции СПД №1 Коростенского РУП. Оба правоохранителя более 20 лет служили в органах внутренних дел, защищая права и свободы граждан.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших украинских полицейских… Светлая память павших!" – говорится в сообщении.
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Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
Есть информация что солдаты и офицеры вооруженных сил российской федерации в большинстве подразделений готовы сложить оружие и не хотят исполнять преступные приказы!
Они не хотят быть убитыми как их сослуживцы, но боятся что их расстреляют украинцы.
Перешлите сообщение в русские чаты, каналы, своим знакомым в россии и белоруси.
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