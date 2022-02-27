Российские диверсанты обстреляли автомобили полицейских в Житомирской области, двое правоохранителей погибли. ФОТО

Двое полицейских погибли при обстреле автомобилей полиции российскими диверсантами.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Ночью 27 февраля во время выполнения служебного задания по проверке информации о диверсионной деятельности в пограничном районе Житомирской области, недалеко от пгт Народичи, вражеские ДРГ обстреляли служебные автомобили полицейских. В результате двое правоохранителей погибли. Еще трое, среди которых представитель общественного формирования получили ранения.

Погибли 41-летний майор полиции Владимир Солодчук, заместитель начальника сектора полицейской деятельности №1 Коростенского РУП и 40-летний майор полиции Иван Гераимчук, инспектор по реагированию патрульной полиции СПД №1 Коростенского РУП. Оба правоохранителя более 20 лет служили в органах внутренних дел, защищая права и свободы граждан.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших украинских полицейских… Светлая память павших!" – говорится в сообщении.

Читайте также: С начала суток в Киевской области погибли 9 человек, еще 60 гражданских и военных ранены, – председатель ОГА Кулеба



