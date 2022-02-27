В Мариуполе украинские военные накрыли группу технической разведки России, - МВД. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
При них были также российские паспорта и конкретная задача – следить за настроениями местных и подстрекать их к содействию российской оккупации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Жесткие диски, ноутбуки, планшеты, фотоаппарат, карты памяти, телефоны – накопители информации с полученными данными врагами в городе Мариуполь. При них были также российские паспорта и конкретная задача – следить за настроениями местных и подстрекать их способствовать российской оккупации", - говорится в сообщении.
"Они убеждали горожан ставить метки на гражданских сооружениях, не объясняя, что в итоге эти дома будут обстреливаться. Призываем граждан внимательно следить за подозрительными людьми, не вестись на провокации и не становиться пособиями убийств. В случае чего - сообщайте военным, правоохранителям или за возможности производите общественные задержания", - добавили в МВД.
Пожалуйста, подождите...
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
Вони напевно збиралися красти наші УНІТАЗИ!!!
Всім дивитись кадиркиних *********
https://t.me/Sharpreview/8582
Распространять, вплоть до ООН!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
По имеющейся у нас информации сегодня ночью город Мариуполь будет подвергнут массированному удару из тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 Солнцепёк/Буратино.
Вплотную приблизившиеся к городу части ВС РФ будут накрывать плотным огнём все укреп.районы частей ВСУ по периметру города.
ВСУ знают что делать, главное чтобы средств хватило
игры казаки))