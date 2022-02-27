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В Мариуполе украинские военные накрыли группу технической разведки России, - МВД. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

При них были также российские паспорта и конкретная задача – следить за настроениями местных и подстрекать их к содействию российской оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Жесткие диски, ноутбуки, планшеты, фотоаппарат, карты памяти, телефоны – накопители информации с полученными данными врагами в городе Мариуполь. При них были также российские паспорта и конкретная задача – следить за настроениями местных и подстрекать их способствовать российской оккупации", - говорится в сообщении.

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В Мариуполе украинские военные накрыли группу технической разведки России, - МВД 01

"Они убеждали горожан ставить метки на гражданских сооружениях, не объясняя, что в итоге эти дома будут обстреливаться. Призываем граждан внимательно следить за подозрительными людьми, не вестись на провокации и не становиться пособиями убийств. В случае чего - сообщайте военным, правоохранителям или за возможности производите общественные задержания", - добавили в МВД.
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Топ комментарии
+23
Итить!!! Они с дисками до сих пор!!! Про флешки и SSD в ВСРФ походу пока не слышали.
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27.02.2022 15:06
+19
"група техничного розвітку Расії"?!!!
Вони напевно збиралися красти наші УНІТАЗИ!!!
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27.02.2022 15:06
+18
🍁 В Буче разгромили колону балалайцев. Бронемашины - на металолом, экипажи - на удобрения.

Всім дивитись кадиркиних *********

https://t.me/Sharpreview/8582
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27.02.2022 15:08
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Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине или жалобы, вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 15:05 Ответить
Під відео тиснем три крапки, поскаржитися, пропаганда тероризму, відправити
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27.02.2022 15:09 Ответить
зроблено
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27.02.2022 15:13 Ответить
вже відправив!
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27.02.2022 15:15 Ответить
На планшетах не три крапки,а флажок пожаловаться
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27.02.2022 15:17 Ответить
сделано...
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27.02.2022 15:25 Ответить
+++
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27.02.2022 15:39 Ответить
"група техничного розвітку Расії"?!!!
Вони напевно збиралися красти наші УНІТАЗИ!!!
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27.02.2022 15:06 Ответить
Итить!!! Они с дисками до сих пор!!! Про флешки и SSD в ВСРФ походу пока не слышали.
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27.02.2022 15:06 Ответить
Да это ещё прогресс. Я думал у них там в ходу все ещё перфокарты.
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27.02.2022 15:11 Ответить
Ага, вони ж машину часу вже винайшли🤣 от і прибули з минулого. Ідіоти
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27.02.2022 15:12 Ответить
видно, що кацапи.... в Україні CD диск вже рідкість
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27.02.2022 15:07 Ответить
ну не дискета же 5,25. Прогресс есть
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27.02.2022 19:45 Ответить
🍁 В Буче разгромили колону балалайцев. Бронемашины - на металолом, экипажи - на удобрения.

Всім дивитись кадиркиних *********

https://t.me/Sharpreview/8582
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27.02.2022 15:08 Ответить
Епаааать! Я в шоке! Это уже какое-то форменное избиение. Ни дня без перемолотых колонн орков.
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27.02.2022 15:16 Ответить
А-Х-Р-Е-Н-Е-Т-Ь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Распространять, вплоть до ООН!
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27.02.2022 15:25 Ответить
то не кадировці - буквою V кацапи позначають свою илітну морську піхоту
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27.02.2022 15:42 Ответить
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине или жалобы, вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 15:08 Ответить
Ніхто у це вже не виріть в світі ,крім тупоголових ,не трать час
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27.02.2022 15:12 Ответить
что там в Харькове поляки показывают старое видео? ту колону уничтожили7
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27.02.2022 15:08 Ответить
tak , zjarana jest
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27.02.2022 15:17 Ответить
Тут така інфа що ці косоруки орки щось задумали по традиції обстріляють Маріуполь.

По имеющейся у нас информации сегодня ночью город Мариуполь будет подвергнут массированному удару из тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 Солнцепёк/Буратино.

Вплотную приблизившиеся к городу части ВС РФ будут накрывать плотным огнём все укреп.районы частей ВСУ по периметру города.
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27.02.2022 15:10 Ответить
Необходим упреждающий удар!
ВСУ знают что делать, главное чтобы средств хватило
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27.02.2022 15:27 Ответить
******. Я в шоке. У них до сих пор ДВД диски. Это ппц. И эта недоармия с нами воевать собралась. Какпец. Какой-то сюр.
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27.02.2022 15:13 Ответить
С языка снял.... Куда они их совать-то собрались, или это шоб коварные укропы не могли прочитать секретную шифровку?
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27.02.2022 15:15 Ответить
Порнхаб же для рашки прикрыли, вот они и накачали себе в срочном порядке порнухи на диски.))
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27.02.2022 15:22 Ответить
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27.02.2022 17:00 Ответить
Папуасы против звездного десанта.))
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27.02.2022 15:16 Ответить
Ещё бы магнитофонные кассеты взяли...
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27.02.2022 15:13 Ответить
хахах! бобинные
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27.02.2022 15:15 Ответить
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27.02.2022 15:34 Ответить
Отсечь руки-ноги и отправить на россию Новой Почтой. Чтоб больше не гадили.
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27.02.2022 15:13 Ответить
коленки прострелить и пускай бегает.
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27.02.2022 15:20 Ответить
Ого скільки мотлоху!))
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27.02.2022 15:14 Ответить
Необходимо срочно всем нашим мобильным операторам заблокировать все входящие и исходящие звонки на рассейские номера
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27.02.2022 15:14 Ответить
ещё вчера сделали
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27.02.2022 15:34 Ответить
одичалые штурмуют стену
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27.02.2022 15:16 Ответить
Лазерні диски, Карл! А аудіокасет або бабін в них не було?
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27.02.2022 15:20 Ответить
Даремно ви так. Це не просто СD. Це військовий варіант -вони надміцні, чугунієві, на 1,44 Мб.
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27.02.2022 17:43 Ответить
по закону военного времени расстрелять
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27.02.2022 15:34 Ответить
Диверсанты. В военное время ,после допроса в расход !
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27.02.2022 15:34 Ответить
Розстрілюйте на місці, не витрачайте на них час!
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27.02.2022 16:10 Ответить
я сначала подумал что там у него диск
игры казаки))
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27.02.2022 16:15 Ответить
ЖЕСТКО ДОПЫТАТЬ И УНИЧТОЖИТЬ !!!
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28.02.2022 05:50 Ответить
 
 